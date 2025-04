Ez a 8 hely a lakásban a baktériumok igazi tanyája – Te mikor takarítottad utoljára?

A mosogatógép nemcsak az egyik leghasznosabb gép a lakásban, de a baktériumok kedvenc szórakozóhelye is

4. Mosogatógép – nemcsak tisztít, de tisztítani is kell

Az évszázad paradoxona: a gép, amelynek takarítania kellene, maga is takarításra szorul. A mosogatógép belsejében lévő párás és meleg környezet olyan, mint egy mindenre kiterjedő üdülőhely a baktériumok és a penészgomba számára. Ha ételmaradék vagy zsír kerül bele, az nem csak a szagok miatt problémás. A megoldás? Tisztítsd meg rendszeresen a szűrőket, majd magas hőmérsékleten, tisztítószerrel indíts el egy programot üresen, és a végén töröld át a tömítéseket. Az edényeid is megköszönik majd. Ugyanezt a mosógép takarítása közben, annak szűrőivel is megteheted, hidd el, ugyanúgy ott vannak a „hol található a legtöbb baktérium”-listán.

5. A távirányító – a legkiválóbb baktériumtanya

A távirányítót úgy adjuk kézről-kézre, mint egy olimpiai váltóbotot, gyakran zsíros ujjakkal, a higiéniáról való gondoskodás nélkül. Közben a gombok közötti résekben felhalmozódnak a morzsák, a zsír és... a többit el tudod képzelni. Mi a megoldás? Túl sok vizet nem visel el, ezért egy gyors áttörlés alkoholos törlőkendővel vagy enyhe fertőtlenítőszeres enyhén nedves ruhával.

6. Szemetes kuka – kívül tiszta, de sci-fit forgathatnának benne

Valószínűleg rendszeresen üríted, de mikor volt utoljára, hogy belülről alaposan kitakarítottad? A szemetesed belseje, különösen a fedél és a szélek körül, menedéket nyújt a baktériumoknak, amelyek szeretik az ételmaradékokat és a nedvességet. A megoldás? Hetente legalább egyszer mosd ki forró vízzel és fertőtlenítőszerrel. Nem kellemes munka, de mindenképpen szükséges.

7. Zuhanyfüggöny – a fürdőszobai higiénia szabotőre

A zuhanyfüggönyök gyakran nedvesek, nyirkosak és... kimaradnak a takarításból. És pontosan ez az, ami miatt a penész áldozatává válnak. Akár műanyag, akár szövet, nyugodtan dobd be a mosógépbe néhány törülközővel együtt. Adj hozzá ecetet vagy szódabikarbónát a természetes antibakteriális hatás érdekében.

8. Szivacsok és rongyok – a tisztaság paradoxona

Tudjuk, irónia a javából - a tisztálkodáshoz használt tárgyak gyakran a legpiszkosabbak. A mosogatószivacsok olyanok, mint a mikrobiológiai farmok. Nedvesek, porózusak és folyamatosan használatban vannak. A megoldás? Gyakran cseréljük őket. A szivacsokat bedobhatod néhány percre a mikrohullámú sütőbe (nedvesen!), vagy kimoshatod a mosógépben. A kendőket, konyharuhákat gyakran és 60°C-os programon mosd ki.