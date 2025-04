Így mosd ki a sportcipőt a mosógépben anélkül, hogy tönkremenne

A sportcipőket ma már nem csak sportolásra használjuk. Mivel lassan már színházba is sportcipőben járunk, hamarabb is koszolódnak, gyakrabban kell tisztítani a kedvenc lábbelijeinket. De hogyan? Valld be, legszívesebben te is a mosógépbe dobnád, de a rossz tapasztalatok visszatartanak. Pedig kár aggódnod, a cipő mosása a mosógépben is lehetséges, anélkül, hogy tönkremenne, ha betartasz néhány alapszabályt.

A világos sport- és tornacipők mágnesként vonzzák a foltokat, így nem meglepő, hogy sokan elgondolkodnak, mi lenne, ha bedobnák a mosógépben? És ha igen, hogyan kerülhetnék el, hogy ne rongyosan vegyék ki a gépből. Nos, a cipő mosása mosógépben nem az ördögtől való ötlet, csak okosan kell csinálni, és akkor sem a kedvenc sportcipődnek, sem a mosógépnek nem lesz baja. Cipő mosása mosógépben: így kell mosni

Forrás: Shutterstock Cipő mosása mosógépben — gondolkodás nélkül ne állj neki Ha azt szeretnéd, hogy cipőd maradandó következmények nélkül túlélje ezt a kalandot, be kell tartanod néhány alapvető játékszabályt. A fehér cipő mosása mosógépben csábító gondola lehet, de a megfelelő előkészítéstől a program kiválasztásán át a szárításig — minden lépés számít. Ha felkészültél, figyelj, mutatjuk, mire kell figyelned, hogy a cipőmosás mosógépben ne egy két számmal kisebb méretű, fakó, levált talpú ex-cipő kidobásával végződjön, hanem sikersztori legyen. Hogyan és mikor tedd a tornacipőt a mosógépbe? Első és legfontosabb szabály: nem minden megy a gépbe. A bőr tornacipők, a velúrból készültek, illetve a csillogó díszekkel vagy lakkbevonattal rendelkeznek, nem viselik jól a gépi mosást, ezek kézi tisztítást igényelnek, nedves ruhával és jó sok türelemmel. A vászon cipő mosása és pamut tornacipők tisztítása is megoldható gépi mosással, mivel ezek sokkal tartósabb anyagokból készültek. Mielőtt a dobba vágnád a cipőket, vedd ki a fűzőket, és egy hálós zsákban más kényes darabokkal, például zoknikkal együtt mosd ki. Ha kivehetőek, vedd ki cipőből a talpbetétet is. Ezután egy puha kefével távolítsd el a sarat, port, leveleket és egyéb szennyeződéseket. Ha a tornacipőt előkészítetted, tedd egy védőzsákba, de még jobb, ha erre a célra alkalmas cipőmosó zsákot használsz. Fontos, hogy néhány törülközőt is helyezz a gépbe, mert ezek tompítják majd a dobra mért ütéseket, illetve védik a cipőt a centrifugálás okozta sérülésektől. Cipő mosása mosógépben: tedd védőzsákba

Forrás: Shutterstock A cipők mosása a mosógépben: hosszú program és magas hőfok vagy kímélő mosás? A tornacipők, még ha elsőre úgy is tűnik, hogy durva beavatkozást igényelnek, nem bírják a túlságosan magas hőmérsékletet. Ráadásul az, hogy a cipőt hány fokon kell mosni, még kevés információ lenne a biztonságos mosáshoz. Nemcsak a hőt nem szeretik a kedvenc sportcipőid, de hosszú mosást és az erős centrifugálást sem. Bár utóbbit inkább a dob nem bírja. Tehát, a mosógépet állítsd kímélő mosási programra, a hőmérséklet ne haladja meg a 30 Celsius-fokot, és felejtsd el a nagy sebességű centrifugálást, nemcsak a cipőd, hanem a mosógéped érdekében is.

Felejtsd el a szárítógépet és a radiátort is! Minden bizonnyal vonzó lehetőségnek tűnik a szárítógép használata, de magas hőmérséklettől a cipő talpa tönkre fog menni, a 80-90 fokos szárítás megbonthatja a szerkezetét és helyrehozhatatlan károkat hagyhat maga után. Ehelyett szárítsd a cipőket levegőn, árnyékban, lehetőleg a szabadban, ahol nagyobb a légmozgás. A belsejébe tömködhetsz papírtörlőt vagy újságpapírt, hogy felszívja a nedvességet és cipő megőrizze az alakját. Ha mindezt megteszed, meglepően nagy boldogság lesz felvenni a cipőt, ami úgy néz ki, mint újkorában. Vagy majdnem úgy. Tehát, ne aggódj, cipőt lehet mosni mosógépben is, de csak akkor, ha tudod, mit csinálsz.