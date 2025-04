Ruhák, amiket nem érdemes viselni az első randin, ha szeretnél másodikat is

4. Estélyi

Forrás: Getty Images Europe

Semmi gond nincs az estélyi ruhákkal, ha mondjuk színházba mentek, ha viszont egy laza vacsi a program, a partnered is feszengeni fog, amiért túlöltöztél. Arról nem is beszélve, hogy te is kellemetlenül fogod magad érezni, ami az egész estétekre rányomhatja a bélyegét. Ezért fontos, hogy tisztázzátok, mi a randi program, ugyanis az alul öltözöttség is legalább annyira kínos, mint a túlzásba vitt elegancia.

Most, hogy tisztáztuk, mik azok a ruhadarabok, amiket jobb, ha elkerülsz az első találkozásnál, lássuk, mi a tuti befutó.

A laza nyári ruha

Forrás: Getty Images Europe

Bizony hölgyeim, nem kell túlgondolni: egy egyszerű, aranyos kis nyári ruhával bármelyik pasit könnyedén meg lehet venni kilóra. Egy laza, romantikus semmiségre gondolj, ami megmutatja a vállad, vagy a lábaidat, egyszerre játékos és kényelmes. A férfiak többnyire a vidám színeket és a virágmintákat részesítik előnyben és a térd fölé érő, de nem túl kihívó darabokat. Ez ugyanis azt üzeni számukra, hogy egyszerre vagy játékos és kihívó, aki nem fél megmutatni a sebezhető, nőies oldalát.