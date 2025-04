Aki egy kicsit is kilóg a madáralkatú nők soraiból, rendszeresen szembesül a nadrágvásárlás problémáival. A tökéletes farmer 70 kg fellett is létezik, csak, nem kevés kihívással jár ráakadni. Ne aggódj mi pontosan tudjuk, hogyan lehetsz bombázó 70 kg felett is farmerben!

A tökéletes farmernadrág minden nő ruhatárának jól kombinálható alapdarabja. Éppen ezért nem hiányozhat egyetlen hölgy repertoárjából sem. Azonban, ha nem rendelkezel top modell genetikával, egy kicsit teltebb, vagy éppen alacsonyabb vagy — komoly kihívást jelenthet megtalálni a tökéletes farmert, ami szépen idomul a vonalaidhoz. A jó hír, hogy létezik csinos farmer 70 kg felettieknek is! Most hoztunk pár tanácsot, hogy segítsünk eldönteni, melyik fazon áll neked a legjobban. Létezik csinos farmer 70 kg felett is!

Forrás: Shutterstock A tökéletes farmer 70 kg felett — Így válaszd ki! Azoknak, akinek van egy pici pocakjuk a legjobb választás kétségkívül a magasított derekú nadrág — ha alacsony vagy akkor is tökéletes választás, hiszen gyönyörűen nyújtja az alakot. Ha lapos hasad van, válaszd bátran az alacsony vagy középmagas fazont. Keresd a sztreccses darabokat, mert ezek kiemelik az alakodat, mégis rugalmasak annyira, hogy 1-2 kiló feleslegtől nem lesznek kényelmetlennek. A sötétebb színek minden esetben karcsúsítanak, de ha nincsen rajtad felesleg, ne félj bevállalni egy fehér farmert, ami egyszerre sikkes és vagány! Az ideális farmer Felmerülhet benned a kérdés, mégis hány darab farmerra lehet szükséged, hogy végre megalapozd a ruhatáradat? Eláruljuk, hogy milyen fazonok lesznek a leghatékonyabbak és hogy milyen hosszú legyen a farmer. Amire feltétlenül szükséged lesz a tökéletes megjelenéshez: egy, a méretedhez igazodó, feszesebb darabra,

egy mérettel nagyobbra, mint ami valójában vagy (a puffadt napokra),

egy egyenes szárú, laza szabású farmerre a lazább programokhoz,

egy bootcutra, vagy egy bővebb fazonra,

opcionálisan érdemes egy világosabb darabot is beszerezni a nyári estékre. Farmernadrág-típusok Alaktól függően természetesen érdemes a farmertípusok között is különbséget tenni. Azonban plus size-ként sem kell lemondanod ezekről a nadrágokról, viszont nem mindegy, milyet választasz. Ha a derekad keskenyebb, mint a csípőd, válassz felül szoros, alul bő darabokat. #curvyfashion #curvyjeans #midsizefashion #hmhaul #fyp #fashiontiktok ♬ Casablankasarah - Casablanka 🎧 @jessiekirk__ H&M - Baggy wide jeans - curvy fit - 1185381001 🤍 Youre welcome 🥰 #changingroom 50 éves kortól 50 felett a hölgyek már szeretnének kifinomultan és sikkesen kinézni, de ez egyáltalán nem zárja ki a laza farmer viselését sem. Ebben a korban a széles szárú darabok tökéletesen formálják az alakot, kiemelve az előnyösebb részeket és meghosszabbítva a lábakat. A „wide leg” farmerek, amik csípőtől bokáig egyenlő szélesek, karcsú megjelenést kölcsönöznek. Ehhez a típushoz könnyen lehet öltözni, és a ruhatár sokszínű alapdarabja lesz, ráadásul magas sarkúval és tornacipővel egyaránt kombinálható. Tökéletes alapdarab. #levisjeans #widelegjeans #outfitidea #outfitsinspo ♬ how i love being a woman - editdiaary @makennachristinexo_ THESE JEANS 😍🤌🏼 #jeansoutfit

Kicsi nőknek Az alacsony nőknek — 160 cm alatt — is nehézségét okozhat a farmerválasztás. Ha alacsony vagy, de imádsz nőiesen öltözködni, az úgynevezett „bootcut” farmer tökéletes középút lehet számodra. Ez az a fazon, ami térd alatt bővül, de nem annyira, mint a trapéz, így könnyen ráfér a csizmára – innen ered a neve. #jeans #bootcutjeans #bootcut #denim #outfitinspo #outfitideas #wardrobeessential ♬ original sound - ur cute jeans @alyastylez get yourself a good pair of bootcut jeans. #fyp A legtöbb nő számára előnyös fazon — meghosszabbítja a lábat és vékonyabbá teszi a combrészt. A szélesebb lábszárrész kiegyensúlyozza a csípő és a comb arányát, így keskenyebb alakot eredményez. Magas sarkú csizmával hordva pedig optikailag magasít is a viselőjén!