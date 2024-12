Csodás frizura: a látványos hamis francia fonással a kezdők is boldogulnak

Hogyha mutatós frizurára vágyik valaki, ami tartós is, a francia fonás remek választás lehet számára. Elegáns és sportos viselethez ugyanúgy passzol, csakhogy nem könnyű megcsinálni. Egy hamis francia fonást azonban még kezdő „fodrászok” is könnyedén elkészíthetnek.

Ha mutatós frizurára vágyik valaki, ami tartós is, a francia fonás remek választás lehet számára

Forrás: Shutterstock

Miért olyan nehéz a francia fonás?

Elméletben nem tűnik nagy ördöngösségnek, gyakorlatban azonban sokaknak okozhat fejfájást a francia fonás. A fejtetőn kell megfogni három tincset és ahogy haladunk lefele, több és több hajat kell hozzájuk fogni, kialakítva a jellegzetes parketta alakzatot. Ez leírva egyszerűnek tűnik, probléma a megvalósításával van. Összeborzolódik a haj, szétcsúsznak a tincsek – sokan néhány próbálkozás után feladják.

Másoknak még aránylag könnyen megcsinálható ez a frizura, magunknak elkészíteni az igazi kihívás. Egy leleményes szépségápolási trükk azonban a kezdők segítségére siet.

Hamis francia fonás lépésről lépésre

Ezzel a technikával elegáns hajviseletet kreálhatsz magadnak anélkül, hogy folyton szétcsússzon a végeredmény, mindössze egy fésűre és hajgumira lesz szükséged ehhez a trükkös kalács fonáshoz.

Hamis francia fonás készítése

1. Oszd fel hajadat 3 részre, a középső tincset pedig fogd össze tarkód fölött egy hajgumival.

2. Fogd meg a két szélső tincset és egymást keresztezve vezesd őket át a hajgumi fölött, majd átellenes irányban bújtasd át a hajgumi alatt.

3. Ettől kezdve nincs más dolgod, mint megfogni a három tincset és egy szimpla hármas fonásos technikával befejezni a fonatot.

4. Végül egy hajgumival kösd össze a tincsek végét.

Tippek trükkök a hamis francia fonáshoz

Ha így készíted el, kevesebb idő és energia befektetéssel készíthetsz látványos frizurát. Mivel tarkódon egy hajgumi tartja a középső tincset, így kisebb az esélye annak, hogy a mű szétessen, tartósabb egy egyszerű fonásnál.

A különböző fonás típusok elkészítése frissen mosott hajon a legnehezebb, mivel az a legsíkosabb.

Ha egy kis hajhabot kensz a tincsekre, kezelésük még könnyebb lesz, a végén pedig érdemes kevés hajlakkal fixálni a végeredményt. Egy hajráf bájosan feldobja az egész frizurát, de csatok, kendők is remekül kiegészítik. A technikával kontyok, copfok is különlegesebbé válnak, és plusz pont, hogy ziláltan is jól mutat, tehát sapkát is fel lehet venni hozzá.