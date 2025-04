Ikonikus Szex és New York-szettek, amiket könnyedén újraalkothatsz — Öltözz úgy, mint Carrie Bradshaw!

Ha valaha is irigykedve nézted Carrie Bradshaw ikonikus szettjeit a Szex és New York epizódjaiban, most itt az idő, hogy a saját ruhatáradba is becsempészd ezt a sikkes, mégis merész stílust! A sorozat divatforradalmat indított el, és olyan darabokat tett halhatatlanná, amelyek ma is megállják a helyüket. A Szex és New York nem csupán egy televíziós sorozat; valódi kulturális jelenséggé vált, amely forradalmasította a divat világát. A négy főszereplő – Carrie Bradshaw, Charlotte York, Miranda Hobbes és Samantha Jones – mind egyedi stílusukkal hódították meg a nézők szívét, és inspirálták a divatrajongókat világszerte. A sorozatnak köszönhetően a divat és a televízió összefonódása új szintre emelkedett, bemutatva, hogy a ruházat hogyan tükrözheti viselőjének személyiségét és életstílusát.

A Szex és New York stílustrendjei, amit te is alkalmazhatsz!

Forrás: Getty Images North America

A Szex és New York karaktereinek stílusa:

Ha te is szeretnéd beépíteni a Szex és New York ikonikus stílusjegyeit a mindennapi öltözködésedbe, íme néhány tipp, hogyan meríthetsz inspirációt a négy főszereplő gardróbjából.

Carrie Bradshaw: a divat merész múzsája

Carrie, a sorozat központi figurája, híres volt arról, hogy bátran kombinálta a különböző stílusokat és mintákat, gyakran keverve a luxusmárkákat vintage darabokkal.

Tüllszoknya és egyszerű top: a nyitójelenetben Carrie egy fehér tüllszoknyát visel rózsaszín top társaságában. Ezt a bájos megjelenést könnyedén újrateremtheted egy tüllszoknya és egy egyszerű, pasztellszínű felső kombinálásával.

Újságmintás ruha: Carrie egyik leghíresebb szettje a John Galliano által tervezett újságmintás ruha. Bár az eredeti darab ritkaság, hasonló mintázatú ruhákat találhatsz különböző márkáknál, amelyekkel újraalkothatod ezt a merész megjelenést.

Baguette táska: ez a kiegészítő szinte Carrie védjegyévé vált. A mini kistáskák, minden színben, mintában láthatóak volt Carrie vállán. Kísérletezz te is a kiegészítőiddel!

Forrás: Archive Photos

Charlotte York: az időtlen elegancia képviselője

Charlotte klasszikus és konzervatív stílusa a kifinomultság és a nőiesség megtestesítője.