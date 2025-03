Kvíz: 60 éves lett Sarah Jessica Parker - 10 meglepő kérdés a Szex és New York ikonikus színésznőjéről

Sarah Jessica Parker a négyszeres Golden Globe- és kétszeres Emmy-díjas amerikai színésznő március 25-én, vagyis a mai nappal belépett a 6. X-be, de olyan, mintha nem fogna rajta az idő. Carrie Bradshaw megtestesítője az élő bizonyíték arra, hogy egy nő 60 évesen is nézhet ki éppoly lehengerlően és csinosan, mint a húszas vagy harmincas éveiben. A 90-es évek végén a Szex és New York Carrie Bradshaw-jaként írta be magát a történelembe, pedig már egészen kislány kora óta színészkedik, számtalan mozifilmben is feltűnt, és a színpadi színészként is kiemelkedő.

Sarah Jessica Parker mint Carrie Bradshaw

Sarah Jessica Parker kvíz: mennyit tudsz a Szex és New York 60 éves divatikonjáról?

A színésznő egy igen népes, ám annál szegényebb családból származik. Édesanyja, Barbara egy nővériskola operátora és tanárnő; édesapja, Steven Parker vállalkozó és újságíró volt. Gyerekként rengeteget kellett nélkülöznie, elmondása szerint voltak idők, mikor nem tudták megünnepelni a karácsonyt, vagy éppen nem volt áram a házunkban. 11 éves korában egy ösztöndíjnak köszönhetően bekerült egy balettiskolába, első meghallgatása is ekkoriban volt a Broadway színpadán, ami olyan jól sikerült, hogy meg is kapta a szerepet. Karrierje innentől szárnya kapott. 1997 végén kapta meg az HBO Szex és New York sorozatának a forgatókönyvét. A sorozat készítője, Darren Star mindvégig hitt abban, hogy Parker is részt vesz a sorozatban. A kezdeti kétségek ellenére végül Sarah Jessica mégis igent mondott a felkérésre. A többi pedig már történelem. De vajon mennyire ismered az életét és karrierjét? Tedd próbára a tudásod az alábbi kvízünkkel!