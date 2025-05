Viseld úgy a caprinadrágot, mint az igazi divatguruk!

A model off duty, a street style és a 90-es évek divatja hatalmas trend idén, így a caprinadrág is újra divat. Ha te is beszereznél egyet, esetleg már van a szekrényedben, de nem tudod, hogyan viseld, ez a cikk neked szól.

Palvin Barbi caprinadrágban is stílusos

Forrás: GC Images

Miért lett újra trendi a caprinadrág?

Nehéz megmondani, miért futott fel újra a trend, de valószínűleg szorosan fűződik a jóga- és edzőruhák divatjához. Ma már rengeteg olyan márka van, amelyek trendi utcai edzőruhát készítenek, amelyek a legnagyobb divatinfluenszerek oldalain vissza is köszönnek. Másrészt ne feledkezzünk meg a szupermodellek új generációjáról sem. Bella Hadid, Kendall Jenner népszerűsége is azt bizonyítja, hogy a 90-es évek szupermodelljei után is van élet, ők pedig előszeretettel viselik ezeket a darabokat.

5 tipp a caprinadrág viseléséhez

Próbálkozz egy sportos darabbal!

Egy spandex anyagú nadrág több stílushoz, cipőhöz illik, így több teret ad a kreativitásodnak. Párosítsd egy anyagban és színben ugyanolyan felsővel vagy egy oversize polóval, blézerrel.

Edzőcipővel ls lazább felsővel érdekessé teszi a megjelenésedet

Forrás: Getty Images Europe

Párosítsd magassarkúval!

A caprinadrág nőies szabású ruhadarab, aminek tökéletes kiegészítője lehet a magassarkú. Viseld egyszerűbb toppal vagy kardigánnal.

Próbáld ki a lenge fazont!

A caprinadrágok nem csak testhezálló, szűk szabásban léteznek. Egy lenge, bő szárú, háromnegyedes nadrág, lehet, hogy jobban illik a ruhatáradba.

A lenge caprinadrág a nyári gardrób alapdarabja lehet

Forrás: Getty Images North America

Maradj az alapszíneknél!

Egy megosztó ruhadarab esetében a legjobb, ha valamilyen alapszínt választasz. A barna, bézs, fekete, szürke, fehér olyan változatok, amelyekhez akár színes felsőt is választhatsz, de ha jobban kedveled, egy hasonló színűvel is jól mutat. A monokróm outfitekről ebben cikkünkben olvashatsz!

Ismerkedj meg a caprifarmerrel!

A caprinadrágok egyik leghétköznapibb verziója farmerből van. Talán ezt a legkönnyebb stylingolni, hiszen minden igaz rá, mint egy másik farmerre csak ez rövidebb. Azonban egy capri szabású farmer könnyen homokóra alakot kölcsönöz és kihangsúlyozza nőies idomaidat.