Berágott Harry herceg Diana hercegné testvéreire — nagynénjei durván kritizálták Meghant

Harry herceg „nagyon csalódott volt”, amikor bemutatta Meghan Markle-t Diana hercegné két nővérének. Sussex hercege azt remélte, hogy Lady Sarah McCorquodale és Lady Jane Fellowes is észreveszi, amit ő, hogy Meghan milyen sokban hasonlít édesanyjára, aki akkor halt meg, amikor Harry mindössze 12 éves volt. Azonban, bár Harry úgy vélte, Diana „odalett volna” Meghanért, a nagynénik reakciója egészen más volt, mint amire számított.

Harry herceg szerint Meghan Markle olyan, mint az anyja, Diana hercegné volt

Forrás: Getty Images

Diana hercegné nővérei nagyon nem úgy látják Meghant, mint Harry herceg

Lady Sarah és Lady Jane állítólag nem ugyanazokat a jellemvonásokat látták Meghanban, mint húgukban, sőt, biztosra vették, hogy Meghan Markle sosem illeszkedne be, és nem is illik a királyi családba. Ettől függetlenül Harry nem sokkal később, 2018-ban feleségül vette párját, és azóta két gyermeke született az egykori színésznővel.

A történet a Bosszú című könyvben látott napvilágot, amelyet Tom Bower királyi életrajzíró írt, Meghan, Harry, and the War Between the Windsors. „Harry feltételezte, hogy Diana családja és barátai hasonlóságot látnak Diana és a menyasszonya között. Szerinte mindkettőjüknek ugyanazok a problémái voltak. Nagyon csalódott volt" — írja Bower a könyvében.

Az életrajzíró így folytatta: „Senki sem értett egyet azzal, hogy a sebezhető édesanyja és a barátnője akár csak nyomokban is hasonlítana egymásra. Ami még kellemetlenebb volt számára, úgy gondolták, Meghan nem illeszkedne be a királyi családba".

Sussex hercege 2022-ben a Netflix doku-sorozatában kitért Meghan Dianával való hasonlóságára. Az Express szerint a herceg így nyilatkozott:

„Annyi mindenben hasonlít Meghan az anyukámra. Ugyanaz az együttérzés, ugyanaz az empátia, ugyanaz a magabiztosság van benne. És ugyanaz a melegség".

Meghan nehéz héten van túl, rossz okokból került a címlapokra, mivel elvesztette a lehetőséget, hogy a Vogue divatbiblia címlapján szerepeljen. Állítólag a 43 éves anyuka hosszú listát állított össze felháborító követeléseiből, ami miatt a magazin lehúzta előtte a rolót.