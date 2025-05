A nagymama stílusú dekoráció lesz az új sláger — Még a lakberendezők sem tudnak betelni vele!

A nagymama stílusú dekorációk egyszerűen reneszánszukat élik. Megszokhattuk már, hogy a dekorációs trendek villámgyorsan változnak, de ez a legújabb trend egyszerre fenntartható és tiszteletteljesen őrzi az emlékeket a múltból. A lakberendezők és a tervezők egyenesen odáig vannak ezekért a nosztalgikus kincsekért. Ugyanolyan pazarul mutat a modern otthonokban, mint annak idején az 50-es, 60-as évekbeli lakásokban. Eláruljuk, melyek azok a becses darabok, amelyek a te otthonodat is békés harmóniával töltik meg.

Forrás: Shutterstock

A nagymama stílusú dekoráció, amely bájosan díszíti a otthonodat

A megkerülhetetlen forgótárcsás telefon, ami egykor szinte minden otthonban ott lapult. Most pedig újra kezd divatba jönni a színes retró telefon. Egyre több lakberendező csempészi be dísztőelemként a rájuk bízott terekbe. Az elmondások szerint, az emberek imádják ezt a kiegészítőt. Nemcsak váratlan elem, hanem a saját örökségül megőrzött vezetékes telefonjaink emlékét is felidézi. Figyelemre méltó, hogy a nagymama elegáns dekorja, mennyire barátságos és hangulatos környezetet teremt.

Mesés kristálycsillárok

Hihetetlenül értékes és felbecsülhetetlen, amit a klasszikus kristálycsillárok nyújtanak egy térben. Egy antik csillárra néha sokan rávágjak, hogy nem releváns a modern otthonukba, nem illeszkedik megfelelően a hangulatba, ezért inkább még a gondolatát is elvetik, hogy haza vigyenek egy ilyen értékes darabot. — Pedig a korszerű berendezésekhez is remekül lehet párosítani.

Hihetetlenül értékes és felbecsülhetetlen, amit a klasszikus kristály csillárok nyújtanak egy térben, az a szépség páratlan

Forrás: Shutterstock

A lakberendezők szerint súlyos vétek lenne kidobni egy kristálycsillárt.

Ha otthon porosodik a pincédben egy ilyen csecsebecse, semmiképpen se dobd ki, — inkább próbáld meg beleilleszteni az enteriőrbe. Meglátod, soha többet nem szeretnéd majd leakasztani a plafonról.

Dekoratív kincsecskék

Szinte teljesen biztos, hogy gyerekkorodban te is minden alkalommal, amikor a nagyinál jártál, végigpásztáztad kerek, csillogó szemekkel a polcokat, ahol a nagyi ékes csecsebecséi sorakoztak.