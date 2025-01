Ebből az étkészletből inkább ne egyél! Milliókat érhet ez a Zsolnay

Nagymamáink idejében - a ma megszokott egyszerű borítékok helyett - népszerű dolog volt porcelánt adni ajándékként esküvőre vagy akár keresztelőre. Ezért érdemes most átnézni a nagyszülők régi vitrinjeit, mert akár milliókat érő étkészletre is bukkanhatsz!

Több múzeumban is megtalálhatók egyes ikonikus Zsolnay étkészletek, vázák.

Forrás: Getty Images

Porcelán étkészletek az online piacon

A legtöbb magyar háztartásban megtalálhatóak a díszesebbnél díszesebb tányérok, amiket érdemes most megvizsgálnunk, mert a legfrissebb hírek szerint egyes Zsolnay és Hollóházi darabok milliókat érhetnek a piacon. Néhány csészét vagy vázát akár a formájukról, színükről is felismernek a hozzáértők, de ha magunk akarunk utánajárni, hogy valós kincset találtunk-e, könnyen kideríthetjük.

Egyszerűen fordítsd meg a porcelánt és nézd meg, hogy rajta van- e a hivatalos "Zsolnay jelzés".

Ha megtaláltad, érdemes nagy becsben tartani ezeket a darabokat, mert jó befektetésnek bizonyulhatnak, hisz a régiségek ára az idő múlásával egyre csak növekszik.

Milliós tételek

A napokban felkerült az online piactérre egy szemet gyönyörködtető készlet az összes tartozékával, teljesen makulátlan állapotban.

A Pompadour II nevet viselő, 6 személyes, 86 részes készlet, ami akár étkezésről, akár kávézásról vagy teázásról, süteményezésről van szó, ideális társ lehet bárki számára. Persze, ha egyáltalán valaki mer belőle enni, ugyanis a hirdető másfél millió forintot szeretne érte kapni.

Van ennek egyébként egy kisebb változata is, a Pompadour I, ami 45 darabos, ebből is találunk az oldalon, ami jóval olcsóbb, 650 ezer forintba kerül. Egy szakértő szerint nagyon ritka, hogy ezek a készletek egyben és hiba nélkül fennmaradjanak, ezért van az, hogy az értékük 50.000Ft-tól egészen a 2.000.000Ft-ig is terjedhet.

A porcelánok eladása viszont nem egyszerű. Ha esetleg egy egész készletet találtál a nagyi vitrinjében, érdemes először egy szakértővel beszélni, mielőtt egy légből kapott összeggel felteszed az online piactérre.