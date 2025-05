Retikültál, amire minden divatőrült nőnek szüksége van – Te beszerezted már?

Egy népszerű TikTok-videóban viszont egy szuper egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát mutatott be egy felhasználó: minden este egy tálba pakolja azokat a holmikat, amik másnap is kellenek – legyen az pénztárca, kulcs, ajakbalzsam vagy épp fülhallgató. Így reggel csak átemeli őket az aznapi táskába, és már indulhat is!