A fogékszerek visszatértek! Minden, amit tudnod kell erről az új TikTok-trendről

A Y2K divathullám nemcsak a ruhatárunkat, hanem a szépségápolási szokásainkat is meghódította – így nem csoda, hogy a fogékszer is visszatért a reflektorfénybe. A kétezres évek elején már láthattunk apró csillogó kövecskéket a fogakon, de most egy sokkal kifinomultabb, elegánsabb formában tért vissza ez az ékszertípus. A sztárok, köztük Hailey Bieber, Dua Lipa vagy épp Cardi B már hónapok óta viselik, és a TikTok is tele van a #toothgem hashtaggel.

A fogékszer a legújabb TikTok trend!

Mit is jelent pontosan a fogékszer?

A fogékszer egy apró, esztétikai célú díszítőelem, amelyet speciális ragasztóval rögzítenek az egyik (általában metsző) fogra. Lehet kristály, arany vagy ezüst apró motívum, csillag, szív, sőt, akár egyedi minták is elérhetők. A legnépszerűbb anyag a Swarovski-kristály, de a nemesfémekből készült minimalista darabok is hódítanak. Fontos tudni: a fogékszer nem károsítja a fogzománcot, ha azt szakszerűen helyezik fel! Ennek ellenére a TikTokon rengeteg videot találunk otthon elkészített ékszerekkel. Ma már több weboldalról is rendelhetsz magadnak egy fogékszer szettet, de ez nem ajánlott hiszen nem tudhatod mi van benne, hogyan használd pontosan és mit válthat ki az egészséges fogaidból!

Miért választják egyre többen a Fogékszereket?

Egyedi stílus: egy apró ékszer is elegendő ahhoz, hogy a megjelenésedet különlegessé és emlékezetessé tegye.

Nem végleges: ellentétben a piercinggel vagy a fogtetoválással, a fogékszer bármikor eltávolítható, nyom nélkül.

Selfie-barát: a kristályos fogékszerek különösen jól mutatnak fotókon, főleg vakuval.

Kifejező: lehet játékos, elegáns vagy vagány, csak rajtad múlik, melyik stílust választod.

Tökéletes beauty kiegészítő a nyárra!

Tippek, mielőtt belevágnál

Válassz megbízható szakembert

A fogékszer felhelyezése nem hosszú vagy fájdalmas folyamat, de precizitást és szaktudást igényel. Mindig fogászati környezetben végeztesd, lehetőleg olyan specialistával, aki esztétikai fogászattal is foglalkozik.

Figyelj az anyagra

Ha érzékeny vagy bizonyos fémekre, válassz orvosi fémből vagy biokompatibilis anyagból készült ékszert. A Swarovski-kristályok hipoallergének, és több méretben is elérhetők.