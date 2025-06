Ariana Grande összetört: közösségi oldalánszámolt be a pusztító veszteségről

A Grammy-díjas énekesnő, Ariana Grande kedden egy megrendítő közleményt tett közzé az Instagramon, amelyben családja nevében búcsúzott nagymamájától, akit nem csak ők, de a közönség is jól ismert és szeretett. Arra is emlékeztette követőit, mekkora hatással volt Nonna az életére – még alkotótársként is.

Meghalt Ariana Grande nagymamája

Forrás: Instagram

Meghalt Ariana Grande nagymamája, Marjorie Grande

Ariana Grande 99 éves nagymamája, Marjorie „Nonna” Grande június 18-án békésen távozott, családtagjai körében, az otthonában – közölte a Grande család egy hivatalos közleményben, amelyet Ariana Instagram-sztoriban tett közzé.

„Lesújtva osztjuk meg, hogy családunk szeretett matriarchája elhunyt” – áll a közleményben. „Marjorie (Nonna) Grande békésen távozott, és utolsó heteinek minden pillanatában vele voltak a szerettei.”

Megköszönték a rajongók támogatását, és arra kérték a sajtót, tartsák tiszteletben gyászukat.

Ariana rajongói évek óta ismerték és szerették Nonnát, aki több dalban is hallható volt. Legutóbb az Ordinary Things című számban szerepelt, amely az Eternal Sunshine albumon jelent meg 2024-ben. A dal végén Nonna meghatóan vall férjével, Frankkel kötött házasságáról: „Soha ne menj lefeküdni jóéjt puszi nélkül. Ez a legrosszabb dolog, soha, de soha ne tedd ezt!” Majd hozzátette: „És ha nem érzed magad jól, akkor rossz helyen vagy – szívódj fel.”

Ez volt a harmadik alkalom, hogy Ariana Grande dalt szentelt Nonna-nak. Korábban a Daydreamin’ és a Bloodline című számokban is hallható volt a hangja.

Marjorie a Billboard történetébe is bekerült: ő lett a valaha volt legidősebb ember, aki megjelent a Hot 100-as listán, az Ordinary Thingsnek köszönhetően. Ariana Grande Instagramon megható üzenetet írt a plakett átvételekor: „Ünnepeljük az egyetlen, legszebb Nonnát, aki most történelmet írt”.

Marjorie és férje, Frank gyerekkoruk óta ismerték egymást. Később randizni kezdtek, majd Frank bevonult. A szolgálata lejárta után, 1946-ban házasodtak össze. Két lányuk született: Joan (Ariana édesanyja) és Judy.