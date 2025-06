Sztárok meglepő fesztiváloutfitjei: ezt a 10 szettet neked is újra kell alkotnod!

Csillogás, zene és a rock and roll életérzés! Ezt a 10 fesztiváloutfitet neked is újra kell gondolnod, mert így nemcsak te stílusos, de kényelmes is leszel bulizás közben!

Elindult a nyár és vele az alig várt fesztiválszezon is, ez az az időszak, ami sokszor kényelmetlen, feszegeti a komfortzónánkat, de a végén olyan élményeket kapunk, hogy teljesen megéri. Amikor fesztiválra készülünk az egyik legfontosabb kérdés, hogy mit vegyünk fel? Ha te is unod már a saját szettjeidet, vagy csak fesztiváloutfit-inspót keresel, akkor a legjobb helyen jársz! Megmutatjuk a 10 legjobb fesztiváloutfitet a sztárok gardróbjából

Forrás: Getty Image Összegyűjtöttük azt a 10 sztárlookot, amit mai napig emlegetünk. Ezek a hírességek nemcsak bulizni tudnak, de hihetetlenül stílusosak is. Tanulj te is a legnagyobb csillagoktól és alkosd újra az egyik ikonikus szettet a 2025 nyári fesztivál szezonjában. A 10 extra fesztiváloutfit, amit újra kell gondolnod Kendall Jenner Coachella 2016 Kendall a Coachella egyik koronázatlan királynője, minden évben részt vesz és ezzel együtt meg is lep mindenkit. 2016-ben egy horgolt, bikini- és ruhakombóban jelent meg, ami azóta is sokak kedvence. A testszínű horgolt ruhához, tökéletesen passzolt a szegecses szandál és a látványos ékszerek. Kendall Jenner horgolt outfitje mindenkit meglepett!

Forrás: GC Images Rihanna Coachella 2015 Rihanna egy lila szőrmekabátot választott a fesztiválra, amihez tökéletesen passzoló rúzst kent az ajkaira. Egy rózsaszín bakancs és egy túlméretezett karikafülbevaló koronázta meg a furcsa szettet. Rihanna tekintélyt parancsoló fesztiváloutfitje

Forrás: Getty Images North America Kate Moss- Glatonsbury 2005 A fesztiválozás cool girl esztétikája egy képben, a szupermodell a sáros gumicsizmát egy aranyló miniruhával és statement övvel párosította. Ez az outfit újra és újra felbukkan, amikor ikonikus fesztiválszettekről van szó! Kate Moss rockstar stílusa egy képben

Forrás: Getty Images Europe Cara Delevingne és Margot Robbie- Glastonbury 2017 Két világsztár és nulla erőlködés: bebizonyították, hogy az otthoni kedvenc cartoonpólódban is lehetsz extrán divatos. Ha komfortra vágysz a fesztiválozás során, csak viseld az egyik kedvenc oversize pólódat egy menő napszemüveggel. Egy fesztiváloutfit, ami kényelmes is

Forrás: Getty Image Emma Watson- Glastonbury 2010 Egy kis újra gondolással ez lehet a kedvenc fesztiválozós szetted: egy jó koptatott farmersort, egy fűző szerű felső és egy motoroscsizma és te leszel a romantikus rock baba. Emma bevállalós szerelése azóta is emlegetet,t hiszen minden éven újra lehet alkotni.

Emma Watson rock and roll szettje

Forrás: Getty Images Europe Dua Lipa- Glastonbury 2019 A popénekesnő egy metálos, ezüst ruhában jelent meg, aminek egyszerű egyenes szabása tökéletesen kényelmes lehet egy egész estés bulizáshoz. Válassz te is egy egyszerűbb darabot fényes, csillogós kivitelezésben, így lehetsz egyszerre ünnepi és kényelmes. Dua lipa 2019-es outfitje

Forrás: GC Images Kendall és Kylie Jenner- Coachella 2015 A sztártestvérpár 2015-ben népszerű szettel jelentek meg a Coachella fesztiválon. A Jenner láynokról mindenki tudja, hogy megrögzött trendteremtők, így ez ebben az évben sem volt másképp. Kylie egy türkiz színű parókát viselt, míg Kendall egy teljesen boho outfitet. Kendall és Kylie Jenner Coachella outfitje!

Forrás: Getty Image Rihanna- Coachella 2012 Rihanna ebben az évben nemcsak bulizott, de fel is lépett a fesztiválon, az eseményhez pedig egy szegecses farmer rövidnadrágot, rövid melltartó szerű felsőt és egy mintás bomber kabátot választott. Rihanna fesztivál outfitje 2012-ből

Forrás: Getty Images North America Cara Delevingne és Anya Taylor-Joy- Glastonbury 2024 2024-ben a sztárpáros mindenkit meglepő szettben bulizta végig az éjszakát. A vajszínek és pasztellek keveredése tökéletesen minimalista esztétikájú volt. Nem csak a szettjeik, de maga a kép is virális lett a fesztivált követő napokban. Minimalista fesztivál outfitinspó, ami neked is kell!

Forrás: Getty Image Dua Lipa és Callum Turner- Glastonbury 2024 Az álompáros kedveltsége már az utóbbi két évben meghatározta a közösségi médiát. Gyakran láthatjuk közös képeiket Dua Lipa Insatgram oldalán, amik ugyan azt a rockstar attitűdöt sugározzák, mint ez a kép. Ha jobban megnézzük Dua Lipa outfitje, végtelenül egyszerű, de a lényeg a különleges szabásokban és az anyagválasztásban rejlik. Dua Lipa és szerelme együtt fesztiváloznak

Forrás: Getty Image A sztárok bebizonyították, hogy fesztiválozni nemcsak extra szerelésekben lehet, hanem egyszerű minimalista designokban is. Bármelyik szett is volt a kedvenced, egyszerűen újra alkothatod 2025 fesztivál szezonjára!