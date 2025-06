Ezt az 5 dolgot semmiképp se csináld egy fesztiválon!

5. Kerüljük a szemetelést, ügyeljünk a tisztaságra

Zenei fesztiválokon úgy érezhetjük, hogy miénk a világ és a szabályok szorítása is fellazul, a nagy tömeg pedig óhatatlanul jár némi szemeteléssel. Csakhogy ezzel mások és saját egészségünket is kockára tesszük, de károsíthatjuk is mások cuccait. Ne a tisztaság és higiénia területén próbáljuk meg kiélni szabadságvágyunkat, főleg nem egy olyan zenei eseményen, ahol a fesztiválturizmus miatt külföldiek is szép számmal jelen vannak.