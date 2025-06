Figyelmeztetés: Páros lábbal rúgja ránk az ajtót a hőség vasárnap

Vasárnap napfényes, kifejezetten meleg strandidő lesz, a hőmérséklet akár a 32-33 fokot is elérheti. A légmozgás gyenge marad. Érdemes kihasználni a jóidőt, ugyanis másnap rendkívüli időjárás szakad a nyakunkba. A hőség egész héten velünk marad, de sajnálatos módon visszatér a csapadékos idő.

A vasárnapi hőség után zivaratok és záporok szakadnak a nyakunkba

Forrás: Shutterstock

A hőség velünk marad a héten, de megérkeznek vele a sötét felhők is

Hétfőn északnyugat felől érkező gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet és északon, illetve nyugaton záporok, zivatarok is kialakulhatnak, megerősödő a széllel. Délután 25 és 34 fok között változik a hőmérséklet - az ország nagy részén marad a hőség.

A Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. citromsárga figyelmeztetést adott ki a fél országra a hétfőn érkező zivatarok miatt. Az alábbi térképen láthatjátok, hogy mely vármegyékben kell tartanunk a villámcsapásoktól és a csapadéktól:

A fél országra citromsárga figyelmeztetést adott ki a Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt.

Fotó:Met.hu

Kedden gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Leginkább az északkeleti tájakon alakulhatnak ki helyenként záporok, zivatarok. Az északi irányú szél többfelé élénk, időnként erősebb lökések is előfordulhatnak. Marad a 25-30 fok.

Szerdán sok napsütésre van kilátás, már kicsi az esély záporra. Mérséklődik a szél is, és a hőmérséklet továbbra is 25 és 30 fok között mozog - számolt be róla a Köpönyeg.hu.