Nyáron is lehetsz stílusos az irodában: 5 tipp, amivel könnyedén átvészeled a kánikulát

Amikor beüt a forróság és a kánikula, felöltözni sincs kedve az embereknek, nem hogy még az irodai divatot is kövessék. Ha te is ebben a helyzetben találtad magad, és tanácstalan vagy, akkor ez a cikk tökéletes mankó lesz számodra a nyári reggeleken. A professzionális környezet és a divat mindig is megfért egymás mellett, és ez nyáron sincs másképp.

Irodai divat 2025 nyarára: kövesd tippjeinket

Forrás: Getty Images Europe

Ha fogalmad sincs, mit viselj idén nyáron az irodában, hogy ne follyon rólad a víz, de ugyanakkor megfelelj az irodai divat sokszor íratlan, de kevésbé megengedő szabályainak, akkor ismerkedj meg 5 stílustippünkkel.

5 stílustipp a nyári irodai divathoz

Lenvászon

A hőség egyik legnagyobb ellenfele a divatban a lenvászon anyag, mert könnyed, légáteresztő, ugyanakkor nagyon elegáns is lehet. A lenvászon anyagból készült ruhák minimalista szabásukkal minden helyzetre nagyszerű választások. Egy lenvászon ruha, overál vagy nadrág lehet a nyári megmentőd.

A lenvászon a tökéletes anyag nyárra!

Forrás: Getty Images Europe

Overize szabás

Sokan megriadnak ettől a szótól, pedig nem kellene. Az oversize nem tesz optikailag “nagyobbá”, és nem fogsz elveszni benne, ha jó darabot választasz. Az a nagy előnye az oversize ingeknek, pólóknak, ruháknak, hogy hihetetlenül szellősek, mivel nem tapadnak rá a testedre, így kényelmesek is.

Oversize öltöny nőknek!

Forrás: Getty Images North America

Világos színek

Ha teheted, inkább világos színeket válassz, mert azok kevésbé szívják magukba a meleget. Egy fehér, összeillő szettben egész nap frissebb leszel.

Egy tökéletes nyári outfit!

Forrás: Getty Images Europe

Rövidnadrág

Ha az irodád dress code-ja megengedi, viselj rövidnadrágos öltönyszettet. Képzeld el a megszokott öltönynadrág és blézer kombinációdat, csak rövidített verzióban. Ha ezt a viseletet választod, mindenképpen zárt lábbelit válassz hozzá.

A nyári irodaidivat alapja egy jó rövidnadrág!

Forrás: Getty Images Europe

Öltönymellény

Ha nem bírod elviselni magadon a blézert nyáron, ami valljuk be teljesen jogos, akkor válassz helyette egy szűk szabású mellényt. Az utóbbi egy évben ismét divatba jöttek a női öltönymellények, amik tökéletesen passzolnak az irodába. Viselj hozzá lenge nadrágot és egy olyan lenge fehér pólót, aminek az ujja hosszabb szabású, tehát takarja a vállad.

Öltöny mellény outfit a 2025-ös nyárra!

Forrás: Getty Images Europe

A nyár és az irodai divat nagyon nehezen kombinálható, de nem lehetetlen. Ezekkel a stílustippekkel könnyű dolgod lesz 2025 nyarán!