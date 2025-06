Hódítanak a sikkes, női mellények és a te gardróbod is vágyakozik utánuk – Mutatjuk a legjobbakat!

Az elmúlt két év meglepő, de örök kedvenc divattrendje a női mellény lett, hiszen nemcsak kifinomult, letisztult és elegáns, de végtelenül szexi és professzionális hangulatot kölcsönözhet a viselőjének. Bár a női mellények régóta stílusos darabjai a női divatnak, a mostani modern designok mindent viszek. Ha téged is érdekel ez a stílusos divattrend, akkor szerencséd van, hiszen összegyűjtöttük a szezon legjobb darabjait!

Női mellényt mindenkinek!

Forrás: Getty Images Europe

A női mellények lehetnek szexik is? Igen!

A 2025-ös évi divat egyik meghatározó trendje továbbra is a női mellény lesz. A női mellények, legyen szó öltönymellényről, horgolt, kötött, nyakba kötős, kivágott hátú mind- mind egy professzionális, érett business women karizmát hordoznak magukban, ami hihetetlenül vonzó. Ha neked is tetszik az old money stílus, akkor ez egy kötelező darab számodra. Párosítsd hozzá passzoló (co-ords) nadrággal vagy szoknyával és egyből egy női öltöny vagy kosztüm válik belőle. A női mellényeknek rengeteg arca van, vannak lazább romantikusabb darabok, míg vannak, amik teljesen a modern minimalista office siren stílust követik. Ha érdekel az office siren TikTok divattrend, akkor ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben.

Hagyd, hogy téged is magával ragadjon a női mellények divathulláma!

1. H&M Buklédzsörzé mellény Removed 3 495 Ft 2. Reserved Horgolt mellény 9 595 Ft 3. House Gombolós mellény 8 595 Ft 4.Bershka BUTTONED 9 595 Ft 5. Mohito Mellény 12 595 6.Ivy Oak mellény 43990 Ft 7. Reserved Megkötős mellény lenkeverékből 8 595 Ft

Forrás: hm.com, reserved.com, housebrand.com, zalando.hu, mohito.com, answear.hu, reserved.com

Emeld ki az alakod és sugározd azt a magabiztos, professzionális nőt, aki igazából is vagy!

Stílustippek a női mellényekhez

A női mellények képesek optikailag karcsúsítani és homokóra alakot képezni, csak meg kell találnod a megfelelő darabot. Válassz olyat, aminek szélesedő szabása van, így optikailag vékonyabbnak tűnik majd a derekad, míg a csípőd finoman szélesedik

Viseld felsőként nyáron, a hidegebb hónapokban pedig egy egyszerű pólóra vagy garbóra rétegezd.

Figyelj a részletekre, olyan mellényt válassz, aminek a gombjai és díszítő elemei illenek a mindennapi ékszereidhez. Ha legtöbbször aranyat hordasz és minden kiegészítőd arany, akkor figyelj rá, hogy arany gombjai legyenek a mellénynek ne ezüst.

Kísérletezz a stílusokkal, párosítsd a letisztult mellényt egy szaggatott farmerrel, vagy bőr szoknyával, hogy extrán kontrasztos legyen az outfited.

Idén nyáron a te ruhatáradnak is szüksége van egy olyan sokoldalú, multifunkcionális ruhadarabra, mint a női mellény.