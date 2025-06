A pasid bokszeralsója lesz a legdögösebb nyári rövidnadrágod – Mutatjuk, hogyan viseld

Az elmúlt években hatalmas trend lett a szabadidő- és edzős ruhák divatos viselete. Ma már nem csak az edzőteremben viseljük a leggingseket, és a mackónadrág is lehet sikkes. Ezzel a hullámmal együtt jöhetett talán a bokszeralsótrend, ami megosztó és sokak szerint ciki, de a divatikonok döntöttek, és a nyár egyik legkedveltebb rövidnadrágtrendje! Olyan hírességek, mint Bella Hadid, Olivia Rodrigo és Kendall Jenner is viseli ezt az új rövidnadrág trendet.

Bella Hadid egy férfialsó-rövidnadrágban

Forrás: Getty Image

2025 nyár: ez lesz a legtrendibb rövidnadrág

A fehérnemű outfitként való viselése nem új keletű dolog, sőt ebben a cikkünkben bővebben is olvashatsz róla. Azonban a másik nem ruhadarabjainak beemelése a mindennapokba új terület a divat világában is. Ahogy beköszönt a nyár és a forróság, az ember próbál minél lazábban öltözködni. Ha te sem tudtad még eldönteni, milyen rövidnadrágot viselj 2025 nyarán, akkor lehet most találsz rá az igazira!

A pasik ruháinak ellopása egy olyan titkos női dolog, ami valljuk be, örökre velünk marad. Ha eddig azt hitted, hogy csak a pasid nagy pulcsiját tudod lenyúlni és stylingolni, akkor nagyon tévedsz! Ha érdekel, hogyan öltözködhetsz a pasid ruhatárából divatosan, ebben a cikkünkben olvashatsz róla.

Dupla bokszer a dupla hatásért!

Forrás: Getty Images Europe

A férfi alsónadrág viselése azonban egy új trend, és nem véletlen, hogy mindenki oda van érte, hiszen kényelmes, jól szellőzik, pamut és a kis kockás, csíkos mintájuk igazán sikkes. A méltán híres divatinfluenszer, Matilda Djerf egyik legkedveltebb darabja a férfi bokszeralsó, ha ő hordja, akkor az egész minimalista divatvilág viseli! Matilda Instagram-oldalát több, mint 2,7 millióan követik, és saját divatmárkája is van.

Stílustippek a bokszerrövidnadrághoz

Viseld mini magas sarkú papuccsal, vagy egy bőr sneakerrel és tökéletes lesz a cool girl esztétika.

Párosítsd egy hozzá passzoló inggel, így olyan lesz az outfit, mintha egy szett lenne.

Engedd ki lazán a hajad, és viselj minimalista sminket, mert itt a lényeg a kényelmes sikken van.

Válassz hozzá egy csajos retikült, hogy hangsúlyozd az ellentéteket.

A bokszeralsótrend téged is vár, függetlenül az egyéni stílusodtól és a testalkatodtól. Ez a maszkulin darab tökéletes alapdarabja lehet a csajos gardróbodnak.