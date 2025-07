2025 nyár uralkodó trendje a gingham minta: stílustippek a viseléséhez

Az idei nyár rengeteg új érdekes trendet hozott, köztük a legnépszerűbb talán a gingham minta, vagy más néven piknikkockás-minta. Nézd meg kedvenc termékeinket és stílustippjeinket, és biztosan te is beleszeretsz ebbe a romantikus trendbe!

Forrás: Getty Images North America

Az idei nyár egyik legnagyobb trendje a gingham minta

2025 nyara olyan érdekes trendeket hozott, mint a pelussortok vagy a sneakerinas, de most egy régi divatirányzat is visszatért. A gingham minta először a vintage ruhák reneszánszával tört be a piacra, amikor 2017 környékén újra trendi és vagány lett turizni és vintage ruhákba járni. A gingham azt a fajta kockás mintát jelenti, amiben két szín világos és sötét árnyalata váltakozik. A gingham mintás ruhák tökéletesek lehetnek az irodai outfit részeként, de vagány kiegészítőkkel fesztiválokra is jó választásnak bizonyulnak. Előnye a minimalizmusa, így szinte bármivel párosíthatod. Ha számodra túl sok egy kockás ruha, akkor próbálj ki egy gingham topot vagy egy egyedi gingham táskát, ami feldobja a basic outfitedet.

Összegyűjtöttük 2025 nyár legjobb gingham mintás darabjait, hogy egyszerűbb legyen a választás!