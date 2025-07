Visszatértek a 80-as évek ikonikus sneakerei: mutatjuk a legjbb darabokat - Termékekkel, árakkal

Fényesebben tündökölsz majd mint a nap, ha követed az új nyári nyári cipőtrendet. Bár egyesekneknél PTSD-t okoznak a 80-as évek visszatérő trendjei, most újra fénykorukat élik a színes sneakerek, minden mennyiségben. Nem véletlen, hiszen minden ruhadarabot feldobnak, legyen az egy vászonnadrág, egy könnyű nyári short vagy egy fehér szoknya. Mutatjuk, melyek most a legdivatosabb sneakerek, és hogy hol szerezheted be őket.

Már a sztárok is rácsatlakoztak a színes sneaker trendre.

Forrás: GC Images

Visszatértek a 80-as évek színes sneakerei

Jellegzetes gumitalpukkal, lekerekített orrukkal és könnyű anyagukkal státuszszimbólummá váltak a 80-as években az edzőcipők. Uralmuk azonban még mindig tart, legyen szó egy tökéletes irodai outfitről, vagy egy nyári randiról, a sneaker kényelmes, de stílusos választás.

Az eddig teljhatalommal bíró fehér sneakereket letaszították a trónról a színes verziók.

De még hogy! Ezt látni mindenkin, ráadásul monokróm szettekkel párosítva. Mutatjuk a legjobb választásokat az idei szezonra!