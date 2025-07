Ez a retró cipő uralja most a divatot: mutatjuk, hogy viselik a sztárok - Termékekkel, árakkal

A Dad Sneaker vagy magyarul apukacipő kifejezés nemrég robbant be a köztudatba, pillanatok alatt meghódítva a divatvilágot és közösségi médiát. Bár az apukacipő elnevezés elsőre viccesen hangzik, valójában egy olyan trendről van szó, amit komolya kell venni: a sportos és kényelmes darabok egyre népszerűbbek lesznek. Az apukacipőt azonban nem csak apukák viselik! Épp ellenkezőleg: a trendet főként divatérzékeny, stílusos nőknél láthatjuk, akik bátran kombinálják a férfias lábbeliket nőies darabokkal is. Ha eddig csak nézegetted, de nem értetted, miért olyan nagy szám az apukacipő, akkor most minden fontos infót megosztunk veled, hogy te is könnyedén beépíthesd a ruhatáradba!

Az apukacipőt vagy Dad Sneaker nem csak apukák viselik!

Forrás: Getty Images Europe

A Dad Sneaker vagy apukacipő a fashionisták kedvence

Dad Sneakert nem csak Adam Sandleren lehetett látni az elmúlt időben, hanem olyan fashionista nőkön is, mint Kendall Jenner vagy Bella Hadid szupermodellek. A cipők leginkább szürke és fehér színekben kapható, gyakran ezüst díszítő elemekkel. Ha apukacipőt keresel, akkor olyan darabok között válogass, mint a túra- és futócipők.

Párosítsd lenge nyári ruhával, amitől még erőteljesebb lesz a kontraszt. Ráadásul egész nap kényelmes cipőben lehetsz, a lábad imádni fogják!

A Dad Sneaker az idei nyár egyik legnagyobb trendje

Forrás: Getty Images Europe

Kendall Jenner leggingssel, egy menő susugós melegítőfelsővel és egy divatos napszemüveggel párosította az apukacipőjét.

Kendall Jenner és a Dad Sneaker!

Forrás: Getty Image

Tanulj a divatguruktól, társítsd az apukacipőt forrónadrághoz. A kreatívitásodnak csak a képzeleted szabhat határt!

A nyári szetted legfurább és legkényelmesebb darabja lesz!

Forrás: Getty Images Europe

Kiskosztüm, retikül és egy futócipő? Igen! Ahogy látod, ez is trendi! Azok is megtalálhatják a kedvenc apukacipőjüket, akik inkább elegáns ruhákban járnak.

Ha van kontrasztos szett, akkor ez az!

Forrás: Getty Images Europe

Ha kényelmes, de trendi cipőt keresel, a Dad Sneaker a tökéletes választás, még akkor is, ha egy bácsival matchingelsz a metrón! Mutatjuk a kedvenceinket: