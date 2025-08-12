Milliárdot érő gyűrűvel jegyezte el Ronaldo Georgina Rodríguezt: nem ő az egyetlen sztár, aki drága ékszert kapott

Georgina Rodríguez egy Instagram-posztban jelentette be az eljegyzését. A sztárfocista, Cristiano Ronaldo 8 év együttlét után végre feltette a nagy kérdést, és az újdonsült menyasszony nem is lehetne boldogabb a gyűrűjével. A közösségi média azonnal felrobbant, és mindenkit a méretes gyűrű részletei izgatnak. Itt van minden, amit tudnod kell 2025 legdurvább eljegyzési gyűrűjéről, és összeszedtünk még 5 sztárgyűrűt, amely vetekszik a szépségével!
Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo eljegyzése, senkit nem lepett meg, azonban ez a bizonyos gyűrű teljesen felforgatta az internetet. A figyelemfelkeltő gyémánt részleteit a pár és ékszerészük még nem hozták nyilvánosságra, de a világ szakértői már vitatkoznak a gyűrű áráról és arról, pontosan milyen ékszer is ez, és hány gyémántot használtak fel a briliáns csillogáshoz. Az ékszerszakértők szerint a gyűrű összesen 37 karát körül lehet és valószínűleg 5 millió dollár azaz körülbelül 1 milliárd 640 millió forint körüli az ára. Azonban nem ő az egyetlen, aki méretes eljegyzési gyűrűt kapott, Victoria Beckham az elmúlt években összesen 15 darab ilyen ékszert gyűjtött már össze, de más hírességek is büszkélkedhetnek hatalmas kövekkel. Összeszedtük a legértékesebb eljegyzési gyűrűket a sztárvilágból.
Amikor Brad Falchuk eljegyezte Gwyneth Paltrow színésznőt, egy 12 karátos, kerekre csiszolt zafírt adott neki, hagyományos négykaros szoliter foglalatban, pavé szalaggal. Az akkori becsült ára 203,6 millió forint volt és egyes szakértők szerint talán még ennél is többet ér.
Kravitz valószínűleg az Instagramot böngészve talált rá a neki tetsző ékszerre, és egy barátja tájékoztatta erről akkori partnerét (Karl Glusmant). Az eredmény egy három rózsavágású gyémántot tartalmazó gyűrű lett, fóliával borított, 18. századi „félkarika” gyűrűben. Értéke 12 millió forint körül mozgott.
Cardi B gyűrűje egy 8 karátos, körte alakú gyémánttal készült, amelyet világos rózsaszín és fehér gyémántokból álló dupla glória vesz körül, platina foglalatban. Cardi B azt mondta a gyűrűről: „Még akkor is, amikor veszekszünk... azt gondolom, hogy vajon tényleg szeret-e? Félmilliós (170,5 millió forintos) gyűrűt vett nekem, szóval igen, szeret.”
Amikor Christian Carino és Lady Gaga 2017-ben eljegyezték egymást, az egy állítólag 1 millió dollár (341 millió forint) értékű gyűrűvel történt. Az ovális vágású rózsaszín kő állítólag rózsaszín gyémánt vagy rózsaszín zafír lehetett, amelyet kerek vágású fehér gyémántokból álló glória vett körül.
A szemed nem csal: Scarlett Johansson eljegyzési gyűrűje, amelyet Colin Josttól kapott, egy 11 karátos, barna, csepp alakú középső gyémánt volt, sötétbarna kerámia szalaggal, amely finoman modern dizájnban ívelt. A hírek szerint Taffin de Givenchy tervezte, és ára körülbelül 136,4 millió forint volt.
