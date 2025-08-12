Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Milliárdot érő gyűrűvel jegyezte el Ronaldo Georgina Rodríguezt: nem ő az egyetlen sztár, aki drága ékszert kapott

WireImage - John Shearer
eljegyzési gyűrű Georgina Rodríguez világsztárok Cristiano Ronaldo
Extravagancia és luxus! Cristiano Ronaldo eljegyezte Georgina Rodríguezt, nem akármilyen gyűrűvel. Brutálisan drága ékszer csillog a modell ujján, de nem ő az egyetlen sztár, akit lenyűgőző ékszerrel kértek feleségül. Összeszedtük a hírességek legdrágább gyűrűit.

Georgina Rodríguez egy Instagram-posztban jelentette be az eljegyzését. A sztárfocista, Cristiano Ronaldo 8 év együttlét után végre feltette a nagy kérdést, és az újdonsült menyasszony nem is lehetne boldogabb a gyűrűjével. A közösségi média azonnal felrobbant, és mindenkit a méretes gyűrű részletei izgatnak. Itt van minden, amit tudnod kell 2025 legdurvább eljegyzési gyűrűjéről, és összeszedtünk még 5 sztárgyűrűt, amely vetekszik a szépségével!

Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez eljegyzése
Forrás: Instagram/georginagio

Georgina Rodríguez eljegyzési gyűrűje

Georgina Rodríguez és Cristiano Ronaldo eljegyzése, senkit nem lepett meg, azonban ez a bizonyos gyűrű teljesen felforgatta az internetet. A figyelemfelkeltő gyémánt részleteit a pár és ékszerészük még nem hozták nyilvánosságra, de a világ szakértői már vitatkoznak a gyűrű áráról és arról, pontosan milyen ékszer is ez, és hány gyémántot használtak fel a briliáns csillogáshoz. Az ékszerszakértők szerint a gyűrű összesen 37 karát körül lehet és valószínűleg 5 millió dollár azaz körülbelül 1 milliárd 640 millió forint körüli az ára. Azonban nem ő az egyetlen, aki méretes eljegyzési gyűrűt kapott, Victoria Beckham az elmúlt években összesen 15 darab ilyen ékszert gyűjtött már össze, de más hírességek is büszkélkedhetnek hatalmas kövekkel. Összeszedtük a legértékesebb eljegyzési gyűrűket a sztárvilágból. 

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 27: Al-Nassr player Cristiano Ronaldo (2nd L) and Georgina Rodriguez (L) attend the Globe Soccer Dubai Awards 2024 as part of the Dubai International Sports Conference 2024 in Dubai, United Arab Emirates (UAE) on December 27, 2024. Waleed Zein / Anadolu (Photo by Waleed Zein / Anadolu via AFP)
Cristiano Ronaldo és Georgina Rodríguez 
Forrás: ANADOLU

Gwyneth Paltrow eljegyzési gyűrűje

Amikor Brad Falchuk eljegyezte Gwyneth Paltrow színésznőt, egy 12 karátos, kerekre csiszolt zafírt adott neki, hagyományos négykaros szoliter foglalatban, pavé szalaggal. Az akkori becsült ára 203,6 millió forint volt és egyes szakértők szerint talán még ennél is többet ér.

LOS ANGELES, CA - APRIL 23: PGwyneth Paltrow arrives at the Premiere Of Disney And Marvel's 'Avengers: Infinity War' on April 23, 2018 in Los Angeles, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)
Gwyneth Paltrow gyűrűje
Forrás: Getty Images North America

Zoë Kravitz eljegyzési gyűrűje

Kravitz valószínűleg az Instagramot böngészve talált rá a neki tetsző ékszerre, és egy barátja tájékoztatta erről akkori partnerét (Karl Glusmant). Az eredmény egy három rózsavágású gyémántot tartalmazó gyűrű lett, fóliával borított, 18. századi „félkarika” gyűrűben. Értéke 12 millió forint körül mozgott.

BEVERLY HILLS, CA - FEBRUARY 24: Zoe Kravitz attends the 2019 Vanity Fair Oscar Party hosted by Radhika Jones at Wallis Annenberg Center for the Performing Arts on February 24, 2019 in Beverly Hills, California. (Photo by Dia Dipasupil/Getty Images)
Zoe Kravitz gyűrűje
Forrás: Getty Images

Cardi B eljegyzési gyűrűje

Cardi B  gyűrűje egy 8 karátos, körte alakú gyémánttal készült, amelyet világos rózsaszín és fehér gyémántokból álló dupla glória vesz körül, platina foglalatban. Cardi B azt mondta a gyűrűről: „Még akkor is, amikor veszekszünk... azt gondolom, hogy vajon tényleg szeret-e? Félmilliós (170,5 millió forintos) gyűrűt vett nekem, szóval igen, szeret.”

HOLLYWOOD, CA - NOVEMBER 14: Cardi B, ring detail, arrives for Fashion Nova x Cardi B Collaboration Launch Event at Boulevard3 on November 14, 2018 in Hollywood, California. (Photo by Gabriel Olsen/FilmMagic)
Cardi B gyűrűje
Forrás: Getty Images

Lady Gaga eljegyzési gyűrűje

Amikor Christian Carino és Lady Gaga 2017-ben eljegyezték egymást, az egy állítólag 1 millió dollár (341 millió forint) értékű gyűrűvel történt. Az ovális vágású rózsaszín kő állítólag rózsaszín gyémánt vagy rózsaszín zafír lehetett, amelyet kerek vágású fehér gyémántokból álló glória vett körül.

SANTA MONICA, CA - JANUARY 13: Lady Gaga, winner of the Best Actress award for 'A Star Is Born' and the Best Song award for 'Shallow' from 'A Star Is Born,' ring and manicure details, poses in the press room during the 24th annual Critics' Choice Awards at Barker Hangar on January 13, 2019 in Santa Monica, California. (Photo by Jon Kopaloff/Getty Images)
Lady Gaga különleges gyűrűje
Forrás: Getty Images

Scarlett Johansson eljegyzési gyűrűje

A szemed nem csal: Scarlett Johansson eljegyzési gyűrűje, amelyet Colin Josttól kapott, egy 11 karátos, barna, csepp alakú középső gyémánt volt, sötétbarna kerámia szalaggal, amely finoman modern dizájnban ívelt. A hírek szerint Taffin de Givenchy tervezte, és ára körülbelül 136,4 millió forint volt.

CANNES, FRANCE - MAY 21: Scarlett Johansson, ring detail, poses during the "Eleanor The Great" photocall at the 78th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 21, 2025 in Cannes, France. (Photo by JB Lacroix/FilmMagic)
Scarlett Johansson eljegyzési gyűrűje
Forrás: Getty Images

 

