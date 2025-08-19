Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 19., kedd Huba

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
trend

Margot Robbie antitrend nadrágja a tökéletes választás idén őszre: tündökölj 2010 ikonikus outfitjében!

trend nadrág Margot Robbie
Jónás Ágnes
2025.08.19.
A színésznő nemrégiben Cara Delevingne születésnapi bulijára volt hivatalos, és ezúttal nem a legújabb divattrendek felé fordult, hanem egy, a 2010-es években népszerűvé vált klasszikust, ha tetszik, antitrend nadrágot választott. Vannak, akiken szinte minden jól áll, és a gyönyörű Margot Robbie kétségtelenül közéjük tartozik.

A Barbie-film sztárja egy, a 2010-es években népszerűvé vált klasszikus fekete, pliszírozott nadrágot választott a jeles alkalomra, amit egyszerű fehér, halternyakú croptoppal és apró fekete kézitáskával párosított. Margot Robbie a szettjét fekete platformos, a lábujjat szabadon hagyó magassarkúja tette teljessé.

Margot Robbie
A Margot Robbie által viselt bő szárú, magas derekú nadrág a 2010-es évek nadrágdivatjának újraélesztése
  Forrás:  Getty Images

Margot Robbie izgalmas retró-modern stílusa egyre trendibb

A lezser fazonú csípőnadrágok egy ideje újra felbukkantak a kifutókon és az utcai divatban. Legyünk őszinték: bár ezek sokak számára izgalmas retróvisszatérést jelentenek, nem mindenki érzi magát komfortosan bennük. Különösen az alacsonyabb nők nem, hiszen az alacsony derekú nadrág nem a egelőnyösebb számukra. Ilyenkor jöhet képbe a Margot Robbie által viselt magas derekú, bőszárú darab, amely egyszerre kényelmes, elegáns és időtlen. 

Előnye, hogy vizuálisan nyújtja a lábakat és gyönyörű homokóra sziluettet kölcsönöz viselőjének. Rövid toppal vagy blézerrel párosítva szépen kiemeli a derekat, de egy lezserebb blúz (betűrve) is remek választás lehet.

 

Cipők esetében is szinte végtelenek a lehetőségek. Estére tökéletes választás egy platformos magassarkú, amely látványosan nyújtja a lábakat és nőies lendületet ad az egész szettnek. A hétköznapok laza, városi szettjeihez egy egyszerű, elegáns velúr sportcipő is remekül passzol, hiszen könnyed, modern hangulata van.

Ha dolgozni indulsz, érdemes inkább alacsonyabb sarkú cipőt vagy bokacsizmát választani, ami egész nap kényelmes és stílusos viseletet biztosít. 

Margot Robbie
Ez a bőszárú nadrág kényelmes és elegáns egyben 
Forrás: Courtesy of brand

Ilyen anyagokból válassz magadnak nadrágot nyár végére és őszre!

A bőszárú, magas derekú nadrágokhoz legjobbak a könnyű, de tartást adó anyagok. A gyapjúkeverék, a pamut-szatén, a viszkóz vagy a krepp mind remek választás, hiszen nem gyűrődnek könnyen, szépen megtartják a szabást, és különösen kellemesek ősszel, amikor a hűvösebb reggeleken vagy estéken réteges öltözködésre van szükség. A megfelelő anyagválasztással a nadrág nemcsak csinos és előnyös lesz, de hosszú távon is megőrzi formáját és elegáns esését.

Emily Blunt új frizurával sokkol: megváltozott külsővel forgatja Az ördög Pradát visel 2-t New Yorkban - Fotók

Akik szerették az első részt, már tűkön ülnek, hogy láthassák Az ördög Pradát visel folytatását. A filmet, ahol nem csak a sztori számít, de a divat szerelmeseinek is igazi kánaán. Azt már most tudni, Emily Blunt karaktere nagy meglepetéseket tartogat.

Mi ez a fejbugyi? Őrült arcmaszkot dobott piacra Kim Kardashian - Videó

Aludnál múmiaként csak azért, hogy ne öregedj? Az alakformáló fehérneműk értelmi szerzője, Kim Kardashian most az arcot vette célkeresztbe – nem is akárhogyan!

Így hozd ki a legtöbbet a kapszulagardróbodból nyár végén

Gondban vagy, mit vegyél fel reggelente? Nem tudod, hogyan igazodj öltözékeddel a változékony nyárvégi időjáráshoz? Kapszulagardrób-tippjeink megmenthetik a napjaidat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu