Margot Robbie antitrend nadrágja a tökéletes választás idén őszre: tündökölj 2010 ikonikus outfitjében!

A Barbie-film sztárja egy, a 2010-es években népszerűvé vált klasszikus fekete, pliszírozott nadrágot választott a jeles alkalomra, amit egyszerű fehér, halternyakú croptoppal és apró fekete kézitáskával párosított. Margot Robbie a szettjét fekete platformos, a lábujjat szabadon hagyó magassarkúja tette teljessé.

A Margot Robbie által viselt bő szárú, magas derekú nadrág a 2010-es évek nadrágdivatjának újraélesztése

Forrás: Getty Images

Margot Robbie izgalmas retró-modern stílusa egyre trendibb

A lezser fazonú csípőnadrágok egy ideje újra felbukkantak a kifutókon és az utcai divatban. Legyünk őszinték: bár ezek sokak számára izgalmas retróvisszatérést jelentenek, nem mindenki érzi magát komfortosan bennük. Különösen az alacsonyabb nők nem, hiszen az alacsony derekú nadrág nem a egelőnyösebb számukra. Ilyenkor jöhet képbe a Margot Robbie által viselt magas derekú, bőszárú darab, amely egyszerre kényelmes, elegáns és időtlen.

Előnye, hogy vizuálisan nyújtja a lábakat és gyönyörű homokóra sziluettet kölcsönöz viselőjének. Rövid toppal vagy blézerrel párosítva szépen kiemeli a derekat, de egy lezserebb blúz (betűrve) is remek választás lehet.

Cipők esetében is szinte végtelenek a lehetőségek. Estére tökéletes választás egy platformos magassarkú, amely látványosan nyújtja a lábakat és nőies lendületet ad az egész szettnek. A hétköznapok laza, városi szettjeihez egy egyszerű, elegáns velúr sportcipő is remekül passzol, hiszen könnyed, modern hangulata van.

Ha dolgozni indulsz, érdemes inkább alacsonyabb sarkú cipőt vagy bokacsizmát választani, ami egész nap kényelmes és stílusos viseletet biztosít.

Ez a bőszárú nadrág kényelmes és elegáns egyben

Forrás: Courtesy of brand

Ilyen anyagokból válassz magadnak nadrágot nyár végére és őszre!

A bőszárú, magas derekú nadrágokhoz legjobbak a könnyű, de tartást adó anyagok. A gyapjúkeverék, a pamut-szatén, a viszkóz vagy a krepp mind remek választás, hiszen nem gyűrődnek könnyen, szépen megtartják a szabást, és különösen kellemesek ősszel, amikor a hűvösebb reggeleken vagy estéken réteges öltözködésre van szükség. A megfelelő anyagválasztással a nadrág nemcsak csinos és előnyös lesz, de hosszú távon is megőrzi formáját és elegáns esését.