Így hozd ki a legtöbbet a kapszulagardróbodból nyár végén

A kapszulagardrób egy tudatosan összeállított, maximum 30-40 elemet tartalmazó, egymással jól variálható ruhadarabokból álló ruhatár. Egyrészt helyet spórol a szekrényedben, segíthet abban, hogy elkerüld az impulzusvásárlást, illetve, hogy a készülődést könnyedén és viszonylag gyorsan bonyolíthasd minden nap.

Kapszulagardróbbal időt és energiát spórolhatsz

Forrás: Shutterstock

Így állítsd össze személyre szóló kapszulagardróbodat

Válassz olyan darabokat, amelyek többféleképpen viselhetők, így minimalizálhatod a ruhák számát, ugyanakkor maximális variálhatóságot biztosítasz.

Milyen az öltözködési stílusod?

Az első lépés a kapszulagardrób összeállításakor a saját stílusod meghatározása. Gondold át, milyen ruhákban érzed magad a legjobban. Legyen szó sportos, elegáns vagy bohó stílusról, fontos, hogy a kiválasztott darabok tükrözzék a személyiségedet, hiszen a kapszulagardrób lényege, hogy egymással jól kombinálható darabokat válassz abban a stílusban, ami hozzád a legközelebb áll.

Határozd meg, milyen színekkel szeretnél „dolgozni”

A színek kiválasztása kulcsfontosságú a kapszulagardrób összeállításakor. Érdemes olyan színpalettát választani, amely könnyen kombinálható. A világos, pasztell árnyalatok, mint a bézs, menta, korall vagy levendula, remekül illenek a nyárvégi hangulathoz. Emellett a semleges színek, mint a fehér, bézs vagy szürke, szintén jó alapot adnak, hiszen ezekhez bármilyen színt könnyedén hozzáadhatsz. A jól bevált fehér póló – legyen az slim fit vagy lezserebb regular fit – univerzális darab. Letisztultsága miatt szinte bármivel kombinálható, legyen az egy laza farmer vagy egy elegánsabb szoknya.

A kapszulagardrób darabjait kiegészítőkkel is feldobhatod. Egy szép nyaklánc, fülbevaló, egy stílusos öv, vagy egy vékony selyemkendő azonnal eleganciát varázsol a megjelenésbe. A táskák a lábbelikhez hasonlóan jelentős hatással lehetnek a megjelenésed összhangjára. Noha még kellemes augusztusi idő van, egy farmerdzseki, esetleg egy jól szabott blézer (szövet vagy pamut) munkába menet vagy estére mindig hasznos lehet, hiszen ilyenkor a reggelek és az esték már hűvösebbek. Nem beszélve arról, hogy lesz mit felkapnod, ha az irodában a klíma túlzottan lehűtené a levegőt, illetve, ha megbeszélésen veszel részt, vagy prezentációt kell tartanod. Természetesen „rétegezhetsz” egy csinos vékony kardigánnal, vagy boleróval is.