Így hozd ki a legtöbbet a kapszulagardróbodból nyár végén

Jónás Ágnes
2025.08.14.
A kapszulagardrób a divat mellett a funkcionalitásról is szól, és segíthet abban, hogy a mindennapok során magabiztosabban, hatékonyabban és stílusosabban jelenj meg, bárhová is mész. Az augusztusi időjárás gyakran kiszámíthatatlan, a cikkben szereplő kapszulagardrób-tippek megmenthetik a napjaidat.

A kapszulagardrób egy tudatosan összeállított, maximum 30-40 elemet tartalmazó, egymással jól variálható ruhadarabokból álló ruhatár. Egyrészt helyet spórol a szekrényedben, segíthet abban, hogy elkerüld az impulzusvásárlást, illetve, hogy a készülődést könnyedén és viszonylag gyorsan bonyolíthasd minden nap. 

kapszulagardrób
Kapszulagardróbbal időt és energiát spórolhatsz
Forrás: Shutterstock

Így állítsd össze személyre szóló kapszulagardróbodat

Válassz olyan darabokat, amelyek többféleképpen viselhetők, így minimalizálhatod a ruhák számát, ugyanakkor maximális variálhatóságot biztosítasz. 

Milyen az öltözködési stílusod?

Az első lépés a kapszulagardrób összeállításakor a saját stílusod meghatározása. Gondold át, milyen ruhákban érzed magad a legjobban. Legyen szó sportos, elegáns vagy bohó stílusról, fontos, hogy a kiválasztott darabok tükrözzék a személyiségedet, hiszen a kapszulagardrób lényege, hogy egymással jól kombinálható darabokat válassz abban a stílusban, ami hozzád a legközelebb áll.

Határozd meg, milyen színekkel szeretnél „dolgozni”

A színek kiválasztása kulcsfontosságú a kapszulagardrób összeállításakor. Érdemes olyan színpalettát választani, amely könnyen kombinálható. A világos, pasztell árnyalatok, mint a bézs, menta, korall vagy levendula, remekül illenek a nyárvégi hangulathoz. Emellett a semleges színek, mint a fehér, bézs vagy szürke, szintén jó alapot adnak, hiszen ezekhez bármilyen színt könnyedén hozzáadhatsz. A jól bevált fehér póló – legyen az slim fit vagy lezserebb regular fit – univerzális darab. Letisztultsága miatt szinte bármivel kombinálható, legyen az egy laza farmer vagy egy elegánsabb szoknya. 

A kapszulagardrób darabjait kiegészítőkkel is feldobhatod. Egy szép nyaklánc, fülbevaló, egy stílusos öv, vagy egy vékony selyemkendő azonnal eleganciát varázsol a megjelenésbe. A táskák a lábbelikhez hasonlóan jelentős hatással lehetnek a megjelenésed összhangjára. Noha még kellemes augusztusi idő van, egy farmerdzseki, esetleg egy jól szabott blézer (szövet vagy pamut) munkába menet vagy estére mindig hasznos lehet, hiszen ilyenkor a reggelek és az esték már hűvösebbek. Nem beszélve arról, hogy lesz mit felkapnod, ha az irodában a klíma túlzottan lehűtené a levegőt, illetve, ha megbeszélésen veszel részt, vagy prezentációt kell tartanod. Természetesen „rétegezhetsz” egy csinos vékony kardigánnal, vagy boleróval is.

kapszulagardrób
Gondold át, milyen színek és öltözködési stílus áll közel hozzád, majd kezdj hozzá a kapszulagardróbod összeállításához
Forrás: Shutterstock

Kapszulagardrób-minta Life-stílusban

Mi most a kék-bézs-fekete-homokszín-pasztellzöld-fehér kombinációt mutatjuk meg, mert ezek a színek tökéletesen harmonizálnak egymással, és együtt egy visszafogottan elegáns, mégis friss és nyárian könnyed kapszulagardróbot adnak ki. Kifejezetten jó alap, ha irodába jársz, de étteremben, moziban és séták alkalmával is viselheted ezeket:

  • Fehér pamutpóló – alapdarab, mindenhez passzol
  • Világoskék V-nyakú blúz – légies, nőies, jól rétegezhető
  • Bézs ujjatlan felső 
  • Fekete blúz – az elegánsabb eseményekhez
  • Lenvászon ing (világoskék) – felhajtott ujjakkal
  • Homokszínű egyenes szárú nadrág – irodai alapdarab
  • Sötétkék enyhén bő szárú nadrág – elegáns, mégis kényelmes
  • Világosbézs bermuda vagy culotte nadrág 
  • Pasztellzöld ingruha – övvel, magassarkúval vagy sneakerrel is mehet
  • Fekete ujjatlan midi ruha – elegáns/színes kiegészítőkkel vacsorához is passzol
  • Fehér/bézs sneaker – modern, kényelmes, irodában is elfogadott
  • Pasztellzöld vagy tengerészkék kendő – a nyakadba, táskára kötve vagy a hajadba
  • Bézs sportos hátizsák vagy elegáns clutch
  • Kék esőkabát
  • Az arcod karakteréhez illő napszemüveg – érdemes beruházni egy minőségi, polarizált darabba
Kapszulagardrób a pasztell jegyében
A kapszulagardróbbal időt és energiát spórolhatsz nyár végén is
Forrás: Shutterstock

Az öltözködésnek korántsem kell a stresszről és a túlbonyolításról szólnia. Állítsd össze kreatívan kapszulagardróbodat, hogy kiegyensúlyozottan és csinosan kezdhesd a napjaid!

