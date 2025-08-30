Tökéletes nappalit szeretnél? Akkor tartsd be a 10 centis szabályt!

Otthonunk berendezésekor minden az apró részleteken múlik. A 10 centis szabály betartásával nappalid olyan bámulatosan harmonikus lesz, hogy még a legszebb szállodákkal is versenyre kelhet. Ez az arány ráadásul a a többi helység esetén is alkalmazható, hisz azok megjelenésén is sokat dob. De vajon mi ennek a bűvös lakberendezési elvnek a lényege?
A lakberendezési katalógusok, hotelek szalonjai nem csak azért olyan kellemesek a szemnek, mert minőségi bútorokkal, dekorelemekkel vannak megtöltve, hanem mert az ülőalkalmatosságok egy magasságban vannak. Ez nem a véletlen, hanem tudatos lakberendezői döntés eredménye, hogy a vendégek számára kényelmes legyen a társalgás.
Ezt az arányt saját nappalinkban is alkalmazhatjuk, melyet 10 centis szabálynak hívnak: lényege, hogy legfeljebb 10 cm eltérés lehet két ülő felület magassága között.
Így nemcsak a másokkal való társalgás lesz kényelmesebb, de még a nappali bútorok is harmóniába kerülnek egymással. Ha betartjuk a lakberendezési arányt, akkor a nappalink hívogatóbb, kényelmesebb lesz, mely azt sugározza, hogy tudatos döntések útján történt a lakberendezés. Persze a színek, formák összhangját továbbra is fontos figyelemmel tartani.
Kőbe azonban semmi nincs vésve, olykor el is lehet térni ettől a szabálytól, például, amikor egy részét el akarjuk különíteni a nappalinak. Ilyen az, amikor olvasó sarkot kialakítva egy kényelmes babzsákfotelt választunk, mely jóval alacsonyabb az ülőgarnitúránál, ahogy dolgozósarok kialakítása is hasonló elv mentén történhet.
Ezt a lakberendezési arányt egyéb helyiségekben, így például étkezőben, hálószobában, dolgozószobában is érdeme szem előtt tartani, hisz azokban a szobákban is feltűnhet többféle ülőalkalmatosság. Így a nappaliban kialakított kellemes harmónia a többi szobában is uralkodni fog, amitől a mi közérzetünk is javul.
Így máris könnyebben vághatunk neki nappali ülőgarnitúra beszerzésének: puff, kanapé, fotel, hintaszék, jöhet bármi, a lényeg, hogy közel egy magasak legyenek.
