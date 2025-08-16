Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
otthon

Lakberendezési trend: hogyan tette divattá a falpanelezést Carrie Bradshaw az „And Just Like That” sorozatban?

lakberendezési trend, Szex és New York
Profimedia -
otthon lakberendezési trend Sarah Jessica Parker And just like that Szex és New York
Tóth Bori
2025.08.16.
Mi az a panel drenching és hogy tette divattá Carrie Bradshaw? Ismerd meg az új lakberendezési trendet, amit az And Just Like That című sorozatból Carrie legújabb otthona ihletett.

Carrie Bradshaw lakásában a világos, fehérre festett panelekkel a luxust és időtlen stílust képviseli, amivel egy igazán elegáns otthon alakítható ki. A panel drenching egy olyan lakberendezési trend, melynek során a falpanellel bevont felületeket más kulcsfontosságú elemekkel és felületekkel is összehangolják, így teremtve egységes és magával ragadó teret. Ez a módszer a textúrák szeretetét és a maximalista stílust ötvözi, a falpanelek beépítésével és a többi felület, például bútorok vagy kiegészítők harmonizálásával. A panel drenching trend egy kifinomult, mégis maximalista módja a lakberendezésnek, amit a legújabb dizájnrajongók, mint Carrie Bradshaw, sikeresen alkalmaznak. Ismerd meg, hogyan ültetheted át ezt a luxus lakberendezési trendet, ha egy igazán stílusos és modern otthonra vágysz.

Lakberendezési trend, amit az And Just Like That sorozat tett népszerűvé.
2025 legújabb lakberendezési trendje Carrie Bradshaw otthonában.
Forrás: Northfoto

Carrie Bradshaw új otthona: amikor a falpanel lakberendezési trendet teremt

Az És egyszer csak (And Just Like That) sorozatot nézve biztosan neked is feltűnt Carrie Bradshaw új ikerházában a luxus falpanel trend, ami a modern lakberendezés legújabb divatja. Amit Carrie (Sarah Jessica Parker) otthonán keresztül láthatunk, az a falpanelezés, amely lényegében egy tér teljes megtöltése egy adott motívummal. 2024-ben a színes falborítás dominált, és egyre több háztulajdonos próbálta ki ezt az ú belsőépítészeti trendet, akik a lakásdekoráció terén textúrákra, melegségre és tudatosan megtervezett terekre vágytak.

Milyen stílusjegyeket hordoz Carrie Bradshaw új lakása?

Kedvenc fiktív újságírónk nemcsak a trendi ruhák megszállottja, de a design lakberendezés is közel áll hozzá. Így nem véletlen, hogy ez a különleges és elegáns trend, a falpenelezés az új otthonában is megjelenik. A Panels by Sofia szakértője, Summa Costani szerint: „A panelborítás a bátor, maximalista otthondekorációs megközelítés része. Remek módja annak, hogy összefüggő és magával ragadó teret hozzunk létre; ez magában foglalja a falpanelek elhelyezését egy vagy több falon, valamint ezek koordinálását más kulcsfontosságú felületeken és elemeknél.” 

A textúra hozzáadása 2025-ben rendkívül népszerű módja az otthon átalakításának, és a panelborítás tökéletes eszköz egy gyönyörűen harmonizált tér létrehozásához. 

Ellentétben a hagyományos falburkolattal, amely a szék magasságáig ér, a falpanelezés során a panelek több falon és felületen kerülnek elhelyezésre, így egy magával ragadó, összefüggő hatást kelt, amely a trendi és a tudatos tervezés érzetét kelti. Carrie legújabb otthonában a világos törtfehér árnyalatú panelborítás valódi luxust sugároz. 

dekorációs trend Szex és New York módra.
Carrie Bradshaw új lakása
Forrás: Profimedia

Hogyan alkalmazzuk a falpanelezés technikát otthon?

Íme, hogyan sajátíthatod el profi módon a panelborítás művészetét.

A sikeres panelborítás alapja a megfelelő dizájn kiválasztása az ízlésed szerint

Ha a hagyományos, vidéki ház hangulata áll közel hozzád, a klasszikus falpanel burkolatok segítenek időtlen bájt vinni a térbe. Azoknak, akik a kortárs eleganciát kedvelik, „a bordázott és barázdált minták nagyon trendik, és nagyszerűen emelik az eleganciát, érdekes textúrával egy kifinomult, stílusos megjelenés létrehozásához” – teszi hozzá a szakértő. Ha pedig a minimalizmus áll hozzád a legközelebb, válassz léces falpaneleket, amelyek tiszta vonalakkal sima, egységes felületet hoznak létre.

Ilyen színekre fesd a szobád, ha szenvedélyes éjszakákra vágysz - Nem, nem a piros a befutó

Egy brit kutatás most kiderítette, hogy a hálószoba megfelelő falfestéke nemcsak a pihenés minőségére, hanem a szenvedélyes együttlétek gyakoriságára is hatással van.

Méretezd a panelek stílusát a térhez

A kisebb terekhez érdemes függőleges vonalú mintákat választani. 

Például a bordázott, barázdált vagy léces falpanelek esetében a vonalak természetesen felfelé irányítják a tekintetet, így a tér tágasabbnak tűnik. „Nagyobb terek esetén érdemes szélesebb mintát választani, például nyelv- és hornyolt vagy shaker stílusú paneleket. Ezek a minták illeszkednek a szoba nagy léptékéhez, segítve a vizuális összhang megteremtését, különösen, ha a szoba széles vagy magas mennyezetű”– tanácsolja Costandi.

Sajátítsd el a monokróm megközelítést

„Ahhoz, hogy elérd ugyanazt a klasszikusan elegáns stílust, amit Carrie lakásában látunk, javaslom, hogy a falakat és a paneleket ugyanarra a színre fesd, így egységes felületet kapsz, és a szoba harmonikusan összeáll” – mondja Costandi. 

Miért köszön vissza újra és újra a gyerekkori otthonod enteriőrje a saját lakásodban?

A pszichológusok szerint az otthonod sokszor pontosabb térkép a lelkedről, mint a naplód. Grandmillennial: vajon azért tetszik mert menő, vagy azért, mert ismerős?

Légy kreatív az elhelyezéssel

A panelborítás nem korlátozódik csupán a falakra. Carrie az előszobáján is használt paneleket! 

A paneleket más felületekre és elemekre is fel lehet vinni, így összhangot teremthetsz a textúrák és a dizájn között. Például, ha barázdált panelekkel dolgozol a nappaliban, érdemes lehet a kandallóra is illeszteni őket. A konyhában paneleket tehetsz a szekrényekre, a konyhaszigetre, sőt az ablakmélyedésekbe is.” 

Készítsd elő megfelelően a falakat

A telepítés előtt a megfelelő előkészítés kulcsfontosságú. „Ha a falak enyhén egyenetlenek, a paneleket így is fel lehet szerelni közvetlenül a falra. Ha azonban a falak jelentősen egyenetlenek, érdemes burkolóléceket használni, hogy sík keretet hozz létre a panelek felhelyezése előtt” – magyarázza Costandi.

Rétegezz kiegészítő elemekkel

Ahhoz, hogy mélységet adj anélkül, hogy túlzsúfolnád, a tudatos rétegzés kulcsfontosságú. „Mélységet vihetsz a térbe a megfelelő textúrák és anyagok bevonásával. A természetes anyagok, például a fa vagy kődíszítések, valamint a rengeteg természetes szál segítenek életre kelteni a teret, miközben melegséget és luxust sugároznak” – javasolja Costandi. 

Kerüld el ezeket a gyakori buktatókat

  • Az összhang hiánya

A panelborítás lényege az egységes felület létrehozása, ami azt jelenti, hogy gondosan kell megtervezni, hogyan egyesíted a különböző dizájnelemeket. 

Válassz olyan színt, amely végigfut a szobán, a panelozott falaktól a mennyezetig és a bútorokig.

  • A tér túlzsúfolása

A kevesebb néha több. Próbálj meg nem túl sok markáns elemet hozzáadni egy panelborításos térhez. Érdemes két-három összhangban lévő színárnyalatot vagy egy kiemelt mintát használni a harmonikusabb összkép érdekében.

Ikonikus filmes lakások, amikre titkon mind vágytunk: ennyiért vehetnénk meg őket

A filmes lakások sokszor valóságosabbak, mint gondolnád.

Teszt: melyik ikonikus sorozat otthona illik legjobban személyiségedhez?

Ismerd meg melyik ikonikus lakás tükrözi a személyiséged esztétikáját!

5 dolog, amitől a vendégek kényelmetlenül érzik magukat, de sosem mondják el

Nem elég, ha tiszta lakással és finom falatokkal várod a vendégeidet. Mutatunk 5 olyan dolgot, amire házigazdaként érdemes odafigyelned, ha azt szeretnéd, hogy vendégeid jól érezzék magukat nálad.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu