Lakberendezési trend: hogyan tette divattá a falpanelezést Carrie Bradshaw az „And Just Like That” sorozatban?

Carrie Bradshaw lakásában a világos, fehérre festett panelekkel a luxust és időtlen stílust képviseli, amivel egy igazán elegáns otthon alakítható ki. A panel drenching egy olyan lakberendezési trend, melynek során a falpanellel bevont felületeket más kulcsfontosságú elemekkel és felületekkel is összehangolják, így teremtve egységes és magával ragadó teret. Ez a módszer a textúrák szeretetét és a maximalista stílust ötvözi, a falpanelek beépítésével és a többi felület, például bútorok vagy kiegészítők harmonizálásával. A panel drenching trend egy kifinomult, mégis maximalista módja a lakberendezésnek, amit a legújabb dizájnrajongók, mint Carrie Bradshaw, sikeresen alkalmaznak. Ismerd meg, hogyan ültetheted át ezt a luxus lakberendezési trendet, ha egy igazán stílusos és modern otthonra vágysz.
Az És egyszer csak (And Just Like That) sorozatot nézve biztosan neked is feltűnt Carrie Bradshaw új ikerházában a luxus falpanel trend, ami a modern lakberendezés legújabb divatja. Amit Carrie (Sarah Jessica Parker) otthonán keresztül láthatunk, az a falpanelezés, amely lényegében egy tér teljes megtöltése egy adott motívummal. 2024-ben a színes falborítás dominált, és egyre több háztulajdonos próbálta ki ezt az ú belsőépítészeti trendet, akik a lakásdekoráció terén textúrákra, melegségre és tudatosan megtervezett terekre vágytak.
Kedvenc fiktív újságírónk nemcsak a trendi ruhák megszállottja, de a design lakberendezés is közel áll hozzá. Így nem véletlen, hogy ez a különleges és elegáns trend, a falpenelezés az új otthonában is megjelenik. A Panels by Sofia szakértője, Summa Costani szerint: „A panelborítás a bátor, maximalista otthondekorációs megközelítés része. Remek módja annak, hogy összefüggő és magával ragadó teret hozzunk létre; ez magában foglalja a falpanelek elhelyezését egy vagy több falon, valamint ezek koordinálását más kulcsfontosságú felületeken és elemeknél.”
A textúra hozzáadása 2025-ben rendkívül népszerű módja az otthon átalakításának, és a panelborítás tökéletes eszköz egy gyönyörűen harmonizált tér létrehozásához.
Ellentétben a hagyományos falburkolattal, amely a szék magasságáig ér, a falpanelezés során a panelek több falon és felületen kerülnek elhelyezésre, így egy magával ragadó, összefüggő hatást kelt, amely a trendi és a tudatos tervezés érzetét kelti. Carrie legújabb otthonában a világos törtfehér árnyalatú panelborítás valódi luxust sugároz.
Íme, hogyan sajátíthatod el profi módon a panelborítás művészetét.
Ha a hagyományos, vidéki ház hangulata áll közel hozzád, a klasszikus falpanel burkolatok segítenek időtlen bájt vinni a térbe. Azoknak, akik a kortárs eleganciát kedvelik, „a bordázott és barázdált minták nagyon trendik, és nagyszerűen emelik az eleganciát, érdekes textúrával egy kifinomult, stílusos megjelenés létrehozásához” – teszi hozzá a szakértő. Ha pedig a minimalizmus áll hozzád a legközelebb, válassz léces falpaneleket, amelyek tiszta vonalakkal sima, egységes felületet hoznak létre.
A kisebb terekhez érdemes függőleges vonalú mintákat választani.
Például a bordázott, barázdált vagy léces falpanelek esetében a vonalak természetesen felfelé irányítják a tekintetet, így a tér tágasabbnak tűnik. „Nagyobb terek esetén érdemes szélesebb mintát választani, például nyelv- és hornyolt vagy shaker stílusú paneleket. Ezek a minták illeszkednek a szoba nagy léptékéhez, segítve a vizuális összhang megteremtését, különösen, ha a szoba széles vagy magas mennyezetű”– tanácsolja Costandi.
„Ahhoz, hogy elérd ugyanazt a klasszikusan elegáns stílust, amit Carrie lakásában látunk, javaslom, hogy a falakat és a paneleket ugyanarra a színre fesd, így egységes felületet kapsz, és a szoba harmonikusan összeáll” – mondja Costandi.
A panelborítás nem korlátozódik csupán a falakra. Carrie az előszobáján is használt paneleket!
„A paneleket más felületekre és elemekre is fel lehet vinni, így összhangot teremthetsz a textúrák és a dizájn között. Például, ha barázdált panelekkel dolgozol a nappaliban, érdemes lehet a kandallóra is illeszteni őket. A konyhában paneleket tehetsz a szekrényekre, a konyhaszigetre, sőt az ablakmélyedésekbe is.”
A telepítés előtt a megfelelő előkészítés kulcsfontosságú. „Ha a falak enyhén egyenetlenek, a paneleket így is fel lehet szerelni közvetlenül a falra. Ha azonban a falak jelentősen egyenetlenek, érdemes burkolóléceket használni, hogy sík keretet hozz létre a panelek felhelyezése előtt” – magyarázza Costandi.
Ahhoz, hogy mélységet adj anélkül, hogy túlzsúfolnád, a tudatos rétegzés kulcsfontosságú. „Mélységet vihetsz a térbe a megfelelő textúrák és anyagok bevonásával. A természetes anyagok, például a fa vagy kődíszítések, valamint a rengeteg természetes szál segítenek életre kelteni a teret, miközben melegséget és luxust sugároznak” – javasolja Costandi.
A panelborítás lényege az egységes felület létrehozása, ami azt jelenti, hogy gondosan kell megtervezni, hogyan egyesíted a különböző dizájnelemeket.
Válassz olyan színt, amely végigfut a szobán, a panelozott falaktól a mennyezetig és a bútorokig.
A kevesebb néha több. Próbálj meg nem túl sok markáns elemet hozzáadni egy panelborításos térhez. Érdemes két-három összhangban lévő színárnyalatot vagy egy kiemelt mintát használni a harmonikusabb összkép érdekében.
