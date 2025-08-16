Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
lakás

Hódít a retró konyha! 5 lakberendezési tipp a ’80-as évekből, amit érdemes ellesned!

Shutterstock - Pixel-Shot
lakás konyha retró
Bába Dorottya
2025.08.16.
Ha igazán egyedi, praktikus, mégis hangulatos hellyé varázsolnánk konyhánkat, nyúljunk vissza a ’80-as évekbe. Retró konyhai ötletek páratlan bájat kölcsönöznek otthonunknak.

Otthonunk lelke a konyha, melynek elsősorban jól kell funkcionálnia, de az sem hátrány, ha nem úgy néz, ki mint valami nagyipari kifőzde. Ha modern, mégis bájos főzőhelyiséget alakítanánk ki, nem kizárólag az új trendeket lehet követni. A ’80-as évek számos olyan megoldással élt, melyeket 2025-ben is érdemes alkalmazni.

Konyha a nyolcvanas évekből
Milyen tippeket leshetünk el a '80-as évek konyháiból?
Forrás: Moment RF

Retró tippek, hogy a modern konyha otthonosabbá váljon: irány a nyolcvanas évek

1. Csempézett munkalapok

Jellegzetes lakberendezési jegye volt a ’80-as évek konyhájának a csempével kirakott munkalap, hisz a korszak a kísérletezésről, stílusok keveréséről szólt. Miért is ne próbálnák ki a mi konyhánkban ezt a bevállalós megoldást?

Ellentétben a közhiedelemmel higiéniai aggályokat sem vet fel, hisz rendszeres takarítással, és egy kefével könnyedén tisztán tarthatjuk.

Konyhapult
A csempével kirakott konyhapult népszerű volt a nyolcvanas években.
Forrás: Shutterstock

2. Pepita konyhapadló

Igen népszerűen voltak a nyolcvanas években a pepita padlócsempék, járólapok, mely kiállta az évtizedek próbáját. Azonnal stílusossá teszi a konyhát, ráadásul tágítja is a teret. Választhatjuk a klasszikus fekete-fehér verziót, de bátran kísérletezzünk élénk színekkel, például terrakottával, olívazölddel.

Konyha padló
A nyolcvanas évek óta sem ment ki a divatból a pepita konyhakő.
Forrás: Moment RF

3. Mintás konyhai csempe

A modern konyhatrendek az egyszínű csempéket éltetik, ám ez esetben a szabály azért van, hogy áthágjuk. Abban a jellegzetes évtizedben változatos, tarka geometrikus mintákban pompázó csempék dobták fel a konyhákat.

Míg a nyolcvanas években a teljes falat ilyenekkel borították, a modern konyhában érdemes egy falszakaszt dekorálni vele, a többi falat pedig színben harmonizáló csempével kirakni.

Shiny stainless steel faucet with chrome water tap, stone sink and wooden bowls with olive olives on a background of colored old tiles. Kitchen interior
Modern konyhában is jól mutat a mintás csempe.
Forrás: Shutterstock

4. Fa konyhabútor, fa burkolat

A retró konyhákban a fa konyhabútorok voltak népszerűek, melyek megnyugtató természetességet kölcsönöztek a tér aurájának. 2025-ben kezdenek visszatérni, csupán letisztultabb, modern verzióban.

Kitchen with wooden cabinets and a dining table. High quality illustration 3d rendering retro vintage style. 3D Illustration
Egy retró konyhában gyakran voltak faszínű konyhabútorok.
Forrás: Shutterstock

5. Merész színpaletta, élénk tarkaság

Megszokásból hajlamosak vagyunk konyháinkat visszafogott árnyalatokba bugyolálni, pedig a retró otthonok báját épp a merész színválasztás adata meg. Türkizkék, narancssárga, okkersárga, vörös árnyalatok remekül mutatnak a főzőhelységben, otthonos barátságos hangulatot árasztanak.

Retro home interiors 1960s
Ne féljük merész színeket használni konyhánkban!
Forrás: Moment RF

Visszatért az, amit mindenki utált a 90-es években: de te most imádni fogod - FOTÓK

Az üvegtégla ismét divat, és végre megmutatja, mire képes egy stílusos, fényben úszó otthon részeként.

A lakberendező térden állva esdekel: ezt az 5 szabályt felejtsük végre el

Akkor igazán jók a lakberendezési ötletek, ha túllépnek a megszokott kereteken. Vannak azonban olyan lakberendezési szabályok, amelyeken ideje volna túllépni.

5 hétköznapi dolog, ami lepukkanttá varázsolja az otthonod az ingatlanszakértő szerint

A lakásunk nem más mint a személyiségünk lenyomata: szeretjük minden hibájával és erősségével együtt. De mi van azokkal a talán fel sem tűnő, apró részletekkel, amik alapján a vendégek igénytelennek titulálhatják az otthonunkat anélkül, hogy mi észre vennénk?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu