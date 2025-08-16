Hódít a retró konyha! 5 lakberendezési tipp a ’80-as évekből, amit érdemes ellesned!

Otthonunk lelke a konyha, melynek elsősorban jól kell funkcionálnia, de az sem hátrány, ha nem úgy néz, ki mint valami nagyipari kifőzde. Ha modern, mégis bájos főzőhelyiséget alakítanánk ki, nem kizárólag az új trendeket lehet követni. A ’80-as évek számos olyan megoldással élt, melyeket 2025-ben is érdemes alkalmazni.
Jellegzetes lakberendezési jegye volt a ’80-as évek konyhájának a csempével kirakott munkalap, hisz a korszak a kísérletezésről, stílusok keveréséről szólt. Miért is ne próbálnák ki a mi konyhánkban ezt a bevállalós megoldást?
Ellentétben a közhiedelemmel higiéniai aggályokat sem vet fel, hisz rendszeres takarítással, és egy kefével könnyedén tisztán tarthatjuk.
Igen népszerűen voltak a nyolcvanas években a pepita padlócsempék, járólapok, mely kiállta az évtizedek próbáját. Azonnal stílusossá teszi a konyhát, ráadásul tágítja is a teret. Választhatjuk a klasszikus fekete-fehér verziót, de bátran kísérletezzünk élénk színekkel, például terrakottával, olívazölddel.
A modern konyhatrendek az egyszínű csempéket éltetik, ám ez esetben a szabály azért van, hogy áthágjuk. Abban a jellegzetes évtizedben változatos, tarka geometrikus mintákban pompázó csempék dobták fel a konyhákat.
Míg a nyolcvanas években a teljes falat ilyenekkel borították, a modern konyhában érdemes egy falszakaszt dekorálni vele, a többi falat pedig színben harmonizáló csempével kirakni.
A retró konyhákban a fa konyhabútorok voltak népszerűek, melyek megnyugtató természetességet kölcsönöztek a tér aurájának. 2025-ben kezdenek visszatérni, csupán letisztultabb, modern verzióban.
Megszokásból hajlamosak vagyunk konyháinkat visszafogott árnyalatokba bugyolálni, pedig a retró otthonok báját épp a merész színválasztás adata meg. Türkizkék, narancssárga, okkersárga, vörös árnyalatok remekül mutatnak a főzőhelységben, otthonos barátságos hangulatot árasztanak.
