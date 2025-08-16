Hódít a retró konyha! 5 lakberendezési tipp a ’80-as évekből, amit érdemes ellesned!

Otthonunk lelke a konyha, melynek elsősorban jól kell funkcionálnia, de az sem hátrány, ha nem úgy néz, ki mint valami nagyipari kifőzde. Ha modern, mégis bájos főzőhelyiséget alakítanánk ki, nem kizárólag az új trendeket lehet követni. A ’80-as évek számos olyan megoldással élt, melyeket 2025-ben is érdemes alkalmazni.

Milyen tippeket leshetünk el a '80-as évek konyháiból?

Forrás: Moment RF

Retró tippek, hogy a modern konyha otthonosabbá váljon: irány a nyolcvanas évek

1. Csempézett munkalapok

Jellegzetes lakberendezési jegye volt a ’80-as évek konyhájának a csempével kirakott munkalap, hisz a korszak a kísérletezésről, stílusok keveréséről szólt. Miért is ne próbálnák ki a mi konyhánkban ezt a bevállalós megoldást?

Ellentétben a közhiedelemmel higiéniai aggályokat sem vet fel, hisz rendszeres takarítással, és egy kefével könnyedén tisztán tarthatjuk.

A csempével kirakott konyhapult népszerű volt a nyolcvanas években.

Forrás: Shutterstock

2. Pepita konyhapadló

Igen népszerűen voltak a nyolcvanas években a pepita padlócsempék, járólapok, mely kiállta az évtizedek próbáját. Azonnal stílusossá teszi a konyhát, ráadásul tágítja is a teret. Választhatjuk a klasszikus fekete-fehér verziót, de bátran kísérletezzünk élénk színekkel, például terrakottával, olívazölddel.

A nyolcvanas évek óta sem ment ki a divatból a pepita konyhakő.

Forrás: Moment RF

3. Mintás konyhai csempe

A modern konyhatrendek az egyszínű csempéket éltetik, ám ez esetben a szabály azért van, hogy áthágjuk. Abban a jellegzetes évtizedben változatos, tarka geometrikus mintákban pompázó csempék dobták fel a konyhákat.

Míg a nyolcvanas években a teljes falat ilyenekkel borították, a modern konyhában érdemes egy falszakaszt dekorálni vele, a többi falat pedig színben harmonizáló csempével kirakni.

Modern konyhában is jól mutat a mintás csempe.

Forrás: Shutterstock

4. Fa konyhabútor, fa burkolat

A retró konyhákban a fa konyhabútorok voltak népszerűek, melyek megnyugtató természetességet kölcsönöztek a tér aurájának. 2025-ben kezdenek visszatérni, csupán letisztultabb, modern verzióban.

Egy retró konyhában gyakran voltak faszínű konyhabútorok.

Forrás: Shutterstock

5. Merész színpaletta, élénk tarkaság

Megszokásból hajlamosak vagyunk konyháinkat visszafogott árnyalatokba bugyolálni, pedig a retró otthonok báját épp a merész színválasztás adata meg. Türkizkék, narancssárga, okkersárga, vörös árnyalatok remekül mutatnak a főzőhelységben, otthonos barátságos hangulatot árasztanak.