Lakberendezés a ciklusod szerint – Őrültség vagy zseniális ötlet?

A menstruációs ciklusod a tested saját kis ritmusa, ami hatással van a hangulatodra, az energiaszintedre, sőt, arra is, mire vágysz otthon. De belegondoltál már abba, hogy akár a lakásod is együtt rezeghetne veled? Elsőre furcsán hangozhat, hogy a női ciklushoz igazítsd a lakberendezési elveidet, de egyre többen jönnek rá: ha a környezeted passzol a belső állapotodhoz, az csodákra képes. Komfort, inspiráció, lelki harmónia, ezek mind megférnek egy stílusos lakásban!

Ha a lakberendezésben figyelembe veszed a női ciklusod, sokkal kiegyensúlyozottabb lehetsz.

Forrás: Shutterstock

Lakberendezés a női ciklus szerint: négy fázis, négy hangulat

A ciklusunk négy szakaszból áll: menstruációs, follikuláris, ovulációs és luteális. Mindegyik egy kicsit más énünket hozza elő, miért ne tükrözhetné ezt az otthonunk is?

Menstruációs fázis (1–5. nap) – „Csak hadd vackoljam be magam!”

Teremtsd meg egyszerűen és könnyedén a bekuckózásra alkalmas teret az otthonodban!

Forrás: Shutterstock

Ez az az időszak, amikor legszívesebben elbújnál a világ elől, és egy puha takaró alatt regenerálódnál egy bögre teával. A lakásod ilyenkor legyen a menedéked: vedd elő a legpuhább plédjeidet, pakold tele az ágyat vagy a kanapét extra párnákkal, és varázsolj meghitt hangulatot meleg fényű lámpákkal és gyertyákkal. Egy kis levendula vagy ylang-ylang illat a levegőben már önmagában is gyógyír lehet testnek-léleknek. Ez most a lelassulás ideje, engedd meg magadnak a pihenést.

Follikuláris fázis (6–14. nap) – „Új energiák, új dekor!”

Támogasd a hangulatodat színes és vidám kiegészítőkkel!

Forrás: Shutterstock

Ahogy a tested és a lelked is kezd feltöltődni, egyre inkább érezheted, hogy valami frissre, üdítőre vágysz. Nemcsak kívül, hanem otthon is. Ilyenkor szinte hívogatnak a világosabb színek, az élénk minták és a könnyedebb anyagok. Cseréld le a párnahuzatokat valami játékosra, dobd fel a szobát friss virágokkal vagy pár zöld növénnyel, és pakolj elő inspiráló dekorokat. Jöhetnek akár motiváló idézetek, kreatív képek vagy egy új kis dísztárgy, ami rád mosolyog, amikor ránézel. Ez a fázis a megújulásról szól, hagyd, hogy az otthonod is veled együtt lélegezzen.

Ovulációs fázis (15–17. nap) – „Itt a szociális idő!”

Jöhetnek a vendégek, te készen állsz!

Forrás: Shutterstock

Ha valamikor, hát most igazán elemedben vagy! Ilyenkor jön meg az a bizonyos „szikra”. Energikusabbnak, nyitottabbnak érzed magad, szívesebben hívsz át barátokat, és az otthonod is inkább a közös pillanatokról szól. Pakolj ki egy szép pohárkészletet, készíts ki egylátványos tálcát vendégváráshoz, vagy csak dobj fel néhány harsányabb díszpárnát a kanapéra – most simán belefér egy kis pink, narancs vagy élénk sárga! Az üzenőfalra is jöhetnek a színes cetlik, vicces vagy motiváló üzenetek. Ez a pár nap a nyüzsgésről és a kapcsolódásról szól, élvezd ki!