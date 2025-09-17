A legjobb alakformáló fehérneműk, amik mindenkit bombaformába hoznak − Termékekkel, árakkal

Mind humorosnak találtuk, amikor Bridget Jones hasleszorító bugyival készült az első randijára, pedig mennyire igaza volt! Az alakformáló fehérnemű a nők titkos fegyvere, és ezt nem használjuk eléggé. Most összegyűjtöttük a legjobb shapewear termékeket, amelyekkel új formában indíthatod a napod!

Alakformáló fehérneműk és hasleszorító bugyik

Forrás: Shutterstock

Minden, amit az alakformáló fehérneműkről tudnod kell

Méretválasztás

Ne vegyél kisebbet a kelleténél: nem fog jobban "leszorítani", inkább kényelmetlen lesz és látható a ruha alatt. Nézd a gyártó mérettáblázatát, mert márkánként eltérhet. Egyedül a fűzők esetében választhatsz kisebb méretet, de ott is érdemes először megnézni a márkák méretezését.

Anyag és minőség

Jó, ha légáteresztő és rugalmas (mikroszál, elasztán keverék). A lapos varrások és a szilikoncsíkok segítenek, hogy ne gyűrődjön vagy ne csússzon le. Ma már sok olcsóbb alakformálót lehet találni, azonban a minőségük legtöbbször nem megfelelő. Érdemesebb komolyabb, nagy múlttal rendelkező márkákat keresned, hiszen ők évtizedek óta a női testre terveznek.

Típus kiválasztása

Magas derekú alakformáló bugyi: derék, has, csípő formázására.

Body: has, mell, hát és csípő egyszerre kap tartást.

Combig érő fazon: comb formázására, kidörzsölődés ellen is jó.

Fűző: különleges alkalmakra, erősebb tartással.

Szín és használhatóság

Hús-, bézs vagy világos árnyalatok fehér ruha alá, fekete sötét ruhákhoz. Ha csipkés vagy díszes, önmagában is lehet szexi fehérnemű, nem csak “praktikus darab”. Lehetőség szerint próbáld fel, ülj le benne, mozogj kicsit. Ha szorít, vág, vagy elcsúszik nem az a megfelelő darab, illetve nézd meg, mennyire látható a ruha alatt (varrás, szél).

Ezek a legjobb alakformáló fehérneműk!

1.skims.com SHAPEWEAR WAIST TRAINER Ft25,900 2.skims.com PUSH-UP BUTT ENHANCING PADDED MID THIGH BODYSUIT Ft62,000 3.triumph.com Alakformáló merevítős body 28.000 Ft 4.intimissimi.com Alakformáló Kombiné Varrás Nélkül Mikroszálas Anyagból 26.990 Ft 5.womensecret.com Alakformáló fekete tüllnadrág 8,295 Ft 6.modivo.hu Alakformáló alsó Curves 10891 Bézs 17 530 Ft 7.2.hm.com Kombiné Firm shape Sculpting 9 295 Ft 8.2.hm.com Tangabody Firm Shape Sculpting 6 995 Ft

Hatás az önbizalomra és testképre

Kisimítja a vonalakat, kiemeli a sziluettet, sokan emiatt egyenesebben tartják magukat és felszabadultabban mozognak. Ha nem kell azon aggódnod, “kilátszik-e a hasam”, jobban tudsz a pillanatra koncentrálni, így fokozza az önbizalmadat is. Pszichológiai boost: sok nő úgy érzi, hogy egy jól megválasztott alakformáló olyan, mint egy titkos szupererő a ruha alatt. Fontos, hogy ne érezd úgy, csak alakformálóban vagy szexi. Ez egy eszköz, nem a szépséged alapja. Amióta Kim Kardashian is alakformáló márkát alapított, a hírességek és a divatrajongók még utcára is felveszik a hasleszorító termékeket. Ez egy új korszak, amikor már nem ciki az alakformáló, hanem szexi!