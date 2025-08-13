10 trendi fehérnemű és bikini, amivel felpezsdítheted a nyaralást

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Közeleg a rég eltervezett édes kettes nyaralásotok? Ezekben a dögös fehérneműkben és bikinikben igazi istennő leszel.

Egy jó fehérnemű vagy bikini egekbe tudja emelni az önbizalmadat, ami pedig a legszexibb dolog a világon. Amikor igazi istennőnek érzed magad, akkor az a megjelenéseden is látszani fog. Az idei évben pakolj egy extra adag fehérneműt és bikinit a bőröndödbe, mert ezekkel a jól megválasztott darabokkal életre szóló élményt fogsz szerezni a párodnak és magadnak is!

10 szexi fehérnemű és bikini ami hű társad lehet a nyaraláson
10 szexi fehérnemű és bikini ami hű társad lehet a nyaraláson
Forrás:  Getty Image

A nyaralás tökéletes alkalom arra, hogy hátrahagyjuk a szürke hétköznapokat, és elmerüljünk egy kicsit a luxusban. Akár egy szellős tengerparti kiruccanást, egy elegáns városi kalandot vagy egy hangulatos vidéki pihenést terveztek, az, amit a ruhád alatt viselsz, ugyanolyan fontos, mint az outfited. 

Amikor bepakolsz az útra, ne csak a kényelmes pizsidet, kedvenc nude melltartódat vagy pamut bugyijaidat pakold be, hanem valami extra meglepetést is! Még jobb, ha többet is. 

5-5 fehérnemű és bikini, amiben igazi bombázó leszel

A tökéletes szexi fehérnemű

Az éjszakai viselet és a női fehérnemű különleges figyelmet kap a nyaraláson, hiszen sokkal több időnk van egymásra, mint az év más szakaszaiban. Természetesen a kényelmes pamut fehérneműid is elengedhetetlen darabjai a nyaralásnak, de miért ne dobnád fel a ruhatárad egy-egy meglepetésnek szánt extravagáns darabbal? Legyen szó egy csipkés bodyról, egy könnyed babydollról vagy egy rafinált harisnyakötőről, a kiruccanás hangulata biztosan más lesz. 

Szexi fehérnemű szettek
AGENT PROVOCATEUR LILIYA SUSPENDER 24 190 FT / ICONIC LEOPARD MELLTARTÓS FŰZŐ TOP 9 990 FT / HOSSZÚ CSIPKÉS KOMBINÉ 15 995 FT / HUNKEMÖLLER SLIP SABLE 10 490 FT / JULIA 19 310 FT
Forrás: INTIMISSIMI / ABOUT YOU / GIANNA BELLUCCI / ZALANDO / TEZENIS 

Bikinik, amik extra hangulatba hoznak majd

Idén a fehérnemű és a női bikini határvonalai elmosódtak, amikor olyan trendek jelentek meg, mint a csipke bikini és a kivágott, bevállalós monokini. Merülj el te is a nyári életérzésben ezekkel a fürdőruhákkal!

szexi fürdőruhák
ELLA 9 700 FT / MERMAID GLOW BRAZIL BIKINI ALSÓ 2 490 FT / FÉLVÁLLAS BIKINIFELSŐ 11 495 FT / AGENT PROVOCATEUR DAVINE BOTTOM 117 990 FT / MINI ME BRAZIL PÁNTOS BIKINI ALSÓ CHERRY VICHY 5 500 FT
Forrás: ZALANDO / TEZENIS / H&M / GIANNA BELLUCCI / CALZEDONIA 

És hogy milyen fehérnemű tetszik a férfiaknak? 

Minden, amiben magabiztos és önmagad vagy. Ha mégis a kedvében akarsz járni, kérdezd meg, mi a kedvenc színe rajtad és válassz egy egy olyan, csipkés, köves, flitteres darabot. Ne félj egy kicsit többet megmutatni magadból!

