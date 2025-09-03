Alkonyat rajongó vagy? Béreld ki Bella házát, és várd, hogy felbukkanjon éjszaka Edward – FOTÓK

Kevés rajongói élmény izgalmasabb annál, mint amikor nemcsak kívülről láthatjuk kedvenc filmjeink ikonikus helyszíneit, hanem be is léphetünk a falak közé, sőt ott is éjszakázhatunk. Az Alkonyat film szerelmesei számára most valóra válhat ez az álom: a történetből ismert Swan-ház, Bella és Charlie otthona nemcsak megnézhető, hanem ki is bérelhető, így a rajongók testközelből élhetik át a film hangulatát.

Most megnézheted, hol az Alkonyat filmek egyik jelentős forgatási helyszínét, ahol Bella és apja, Charlie élt - sőt, akár be is költözhetsz.

Forrás: Northfoto

Béreld ki az Alkonyat filmekből jól ismert házat!

Idén ősszel ismét visszatérnek a mozikba az Alkonyat filmek, amelyek világszerte hatalmas rajongótábort szereztek. A 20. évforduló apropóján nemcsak újra átélheted a vásznon Bella és Edward történetét, hanem bepillantást nyerhetsz a vérfarkasos-vámpíros film ikonikus forgatási helyszíneibe is - köztük a híres Swan-házba, amelyet most akár ki is bérelhetsz.

A ház, amelyhez annyi emlék köti az Alkonyat rajongókat.

Forrás: Profimedia

Egy Twilight éjszaka – Csöppenj bele Bella Swan életébe

A Homes&Gardens bukkant rá arra a kiadó Airbnb-re , amely az Alkonyat filmek egyik központi forgatási helyszínéül szolgált. Az otthon tökéletes arra, hogy a rajongók újra átélhessék a filmek varázsát. A zöld konyhától Bella bohém hálószobájáig minden részlet a filmeket idézi. Gondolj bele: itt zajlottak Bella első beszélgetései Edward Cullennel - aki meglepően hasonlít a könyvben leírt karakterhez -, és itt születtek a sorozat legromantikusabb és legszívbemarkolóbb pillanatai. Most te lehetsz a történet főszereplője, ha kibérled a házat.

Bella kiadó házában számtalan Twilight relikviát találni, amelyek egy részét még a forgatáson is használták.

Forrás: Northfoto

A belső tér a 2000-es évek elejének időkapszulája, minden apró részlet hű a filmhez: Bella ágyának vintage fej- és lábtámlája, a jellegzetes lila virágmintás ágytakaró (bár már kiállítási darab), valamint a falakon a filmből ismert dekorációk. A szoba ablakain kitekintve felidézheted Bella és Edward szakításának fájdalmát az Újholdból, vagy a kocsifelhajtón végigsétálva a piros kisteherautós jeleneteket.

Az Alkonyat filmekből ismert konyha, ahol gyakran üldögélt Bella apja, Charlie gondterhelten.

Forrás: Profimedia

Forks hangulatát Oregonnal ötvözve

Fontos, hogy bár a film Forksban játszódik, a valóságban a házat St. Helens-ben találjuk, Portlandtől mindössze 47 kilométerre. Itt valamivel kevesebb az eső, és a környék felfedezése is könnyebb. Ha Alkonyat-témájú kirándulást tervezel, Vancouver, Washington és a Columbia folyó látványosságai is gyorsan elérhetők.