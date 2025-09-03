Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 3., szerda Hilda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
Twilight

Alkonyat rajongó vagy? Béreld ki Bella házát, és várd, hogy felbukkanjon éjszaka Edward – FOTÓK

Kiadó az Alkonyat filmek egyik forgatási helyszíne, Bella Swan háza
Profimedia / Northfoto -
Twilight ház Alkonyat (film)
Life.hu
2025.09.03.
Eljátszottál már a gondolattal, hogy belecsöppensz a kedvenc filmedbe? Az Alkonyat rajongói most megtehetik. Lépj be Bella Swan házába és éld át a történet varázsát.

Kevés rajongói élmény izgalmasabb annál, mint amikor nemcsak kívülről láthatjuk kedvenc filmjeink ikonikus helyszíneit, hanem be is léphetünk a falak közé, sőt ott is éjszakázhatunk. Az Alkonyat film szerelmesei számára most valóra válhat ez az álom: a történetből ismert Swan-ház, Bella és Charlie otthona nemcsak megnézhető, hanem ki is bérelhető, így a rajongók testközelből élhetik át a film hangulatát.

Bella Swan és apja Charlie Swan háza, az Alkonyat filmek forgatási helyszíne
Most megnézheted, hol az Alkonyat filmek egyik jelentős forgatási helyszínét, ahol Bella és apja, Charlie élt - sőt, akár be is költözhetsz. 
Forrás: Northfoto

Béreld ki az Alkonyat filmekből jól ismert házat!

Idén ősszel ismét visszatérnek a mozikba az Alkonyat filmek, amelyek világszerte hatalmas rajongótábort szereztek. A 20. évforduló apropóján nemcsak újra átélheted a vásznon Bella és Edward történetét, hanem bepillantást nyerhetsz a vérfarkasos-vámpíros film ikonikus forgatási helyszíneibe is - köztük a híres Swan-házba, amelyet most akár ki is bérelhetsz.

Twilight filmek, Alkonyat Saga forgatási helyszíne - Bella Swan háza Airbnb
A ház, amelyhez annyi emlék köti az Alkonyat rajongókat.
Forrás: Profimedia

Egy Twilight éjszaka – Csöppenj bele Bella Swan életébe

A Homes&Gardens bukkant rá arra a kiadó Airbnb-re , amely az Alkonyat filmek egyik központi forgatási helyszínéül szolgált. Az otthon tökéletes arra, hogy a rajongók újra átélhessék a filmek varázsát. A zöld konyhától Bella bohém hálószobájáig minden részlet a filmeket idézi. Gondolj bele: itt zajlottak Bella első beszélgetései Edward Cullennel - aki meglepően hasonlít a könyvben leírt karakterhez -, és itt születtek a sorozat legromantikusabb és legszívbemarkolóbb pillanatai. Most te lehetsz a történet főszereplője, ha kibérled a házat.

RELEASE DATE: June 30, 2010. MOVIE TITLE: The Twilight Saga: Eclipse. STUDIO: Summit Entertainment. PLOT: As a string of mysterious killings grips Seattle, Bella, whose high school graduation is fast approaching, is forced to choose between her love for vampire Edward and her friendship with werewolf Jacob. PICTURED: KRISTEN STEWART as Bella Swan and Director DAVID SLADE.
Bella kiadó házában számtalan Twilight relikviát találni, amelyek egy részét még a forgatáson is használták. 
Forrás: Northfoto

A belső tér a 2000-es évek elejének időkapszulája, minden apró részlet hű a filmhez: Bella ágyának vintage fej- és lábtámlája, a jellegzetes lila virágmintás ágytakaró (bár már kiállítási darab), valamint a falakon a filmből ismert dekorációk. A szoba ablakain kitekintve felidézheted Bella és Edward szakításának fájdalmát az Újholdból, vagy a kocsifelhajtón végigsétálva a piros kisteherautós jeleneteket.

Alkonyat Twilight filmek fogatási helyszíne, ház konyha
Az Alkonyat filmekből ismert konyha, ahol gyakran üldögélt Bella apja, Charlie gondterhelten.
Forrás: Profimedia

Forks hangulatát Oregonnal ötvözve

Fontos, hogy bár a film Forksban játszódik, a valóságban a házat St. Helens-ben találjuk, Portlandtől mindössze 47 kilométerre. Itt valamivel kevesebb az eső, és a környék felfedezése is könnyebb. Ha Alkonyat-témájú kirándulást tervezel, Vancouver, Washington és a Columbia folyó látványosságai is gyorsan elérhetők.

A házra hatalmas a kereslet, főleg most, hogy az Alkonyat Saga 20 éves. A legtöbb foglalás minimum két éjszakára szól, de ritkán egyéjszakás lehetőség is adódik. Ha valódi Alkonyat rajongó vagy, ne hagyd ki ezt az élményt!

Alkonyat kvíz! Most eldől, ki az igazi 10/10-es rajongó!

Ha igazi Alkonyat fan vagy hibátlanul teljesítesz!

Ikonikus filmes lakások, amikre titkon mind vágytunk: ennyiért vehetnénk meg őket

A filmes lakások sokszor valóságosabbak, mint gondolnád.

Tökéletes Barbie-házak – Eva Mendes rózsaszín luxusotthonától eláll a szavad

Ki mondta, hogy a pink csak cukorka vagy Barbie lehet? A rózsaszín a sztárok otthonában is jelen van, Eva Mendesé a tökéletes Barbie-ház

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu