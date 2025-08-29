Őrjöngenek a rajongók: visszatér az Alkonyat

2008-ban adták ki az első Alkonyat filmet és azóta eltelt 17 hosszú év, de a hype a Twilight univerzum körül ugyanolyan hatalmas és a fanok a mai napig megőrülnek tőle. A Lionsgate és a Fanthom Entertaiment az Instagramon jelentette be, hogy októberben mind az öt filmet újra megnézhetjük a mozikban, így annak is lehetősége lesz rá, aki anno kimaradt ebből a felejthetetlen élményből.

Az Alkonyat filmek visszatérnek a mozikba októberben!

Forrás: Northfoto

Az Alkonyat visszatér és most még jobb lesz!

A rajongók őrjöngenek, hiszen a bejelentés után kicsit másra számítottak. Nem az ikonikus saga várva várt újabb részét láthatjuk, hanem a régi filmek kerülnek újra bemutatásra.

Újabb titkokból azonban nem lesz hiány, hiszen az USA-ban Stephenie Meyer, a könyvek írója és a filmek producerei összeülnek egy kerekasztal beszélgetésre, ahol elmesélik tapasztalataikat a forgatásról és a különböző karakterek fejlődéséről is szó lesz. Teljes nosztalgiafutamra számíthatunk, amit kár lenne kihagyni!

Az első film ugyan roppant szerény költségvetésből valósult meg, azonban mégis 408,4 milliárd dollárt hozott világszerte, ezzel is megalapozva a franchise halhatatlanságát és a popkultúrába való beivódását. Az Újhold, a Napfogyatkozás és a Hajnalhasadás két része a következő években követték az Alkonyatot és hasonlóan nagy sikerrel szerepeltek a mozikban.

Miért érdemes újra megnézni?

2023-ban, a 15. évforduló alkalmából az első film rendezője, Catherine Hardwicke így nyilatkozott az Alkonyatról: „Mindenki szeretné átélni az első szerelmet, ami egyszerűen ellenállhatatlan és amely egy olyan euforikus érzést ad, ami az egekbe repít. Egy szerelem, ami olyan, mint a drog… Épp ezt próbáltam megalkotni a filmben.” – és száz százalékosan állíthatjuk, hogy sikerült is neki átadnia a nagyközönségnek.

Ez a szerelmi háromszög generációkat mozgatott meg és sokkal több lett, mint egy átlagos vámpíros, vérfarkasos sztori. Rengeteg másik filmet és sorozatot ihletett meg.

A legújabb beszélgetések talán egy teljesen más perspektívát adnak majd a filmnek, amit boldogan elemezhetünk majd a barátnőinkkel.

A nosztalgiafaktor miatt már önmagában érdemes újranézni a moziban, ahol a hely atmoszférája ad egy pluszt a történetnek. Nem is olyan rossz ez, nem igaz?

A hírt az Instagramon osztották meg, ahol a három főszereplő: Bella, Edward és Jacob látható Forever Begins Again felirattal: