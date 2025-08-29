Őrjöngenek a rajongók: visszatér az Alkonyat

2008-ban adták ki az első Alkonyat filmet és azóta eltelt 17 hosszú év, de a hype a Twilight univerzum körül ugyanolyan hatalmas és a fanok a mai napig megőrülnek tőle. A Lionsgate és a Fanthom Entertaiment az Instagramon jelentette be, hogy októberben mind az öt filmet újra megnézhetjük a mozikban, így annak is lehetősége lesz rá, aki anno kimaradt ebből a felejthetetlen élményből.
A rajongók őrjöngenek, hiszen a bejelentés után kicsit másra számítottak. Nem az ikonikus saga várva várt újabb részét láthatjuk, hanem a régi filmek kerülnek újra bemutatásra.
Újabb titkokból azonban nem lesz hiány, hiszen az USA-ban Stephenie Meyer, a könyvek írója és a filmek producerei összeülnek egy kerekasztal beszélgetésre, ahol elmesélik tapasztalataikat a forgatásról és a különböző karakterek fejlődéséről is szó lesz. Teljes nosztalgiafutamra számíthatunk, amit kár lenne kihagyni!
Az első film ugyan roppant szerény költségvetésből valósult meg, azonban mégis 408,4 milliárd dollárt hozott világszerte, ezzel is megalapozva a franchise halhatatlanságát és a popkultúrába való beivódását. Az Újhold, a Napfogyatkozás és a Hajnalhasadás két része a következő években követték az Alkonyatot és hasonlóan nagy sikerrel szerepeltek a mozikban.
A hírt az Instagramon osztották meg, ahol a három főszereplő: Bella, Edward és Jacob látható Forever Begins Again felirattal:
Ha nagyobb bejelentésre vártál, akkor itt egy plusz jó hír neked: A 2020-ban megjelent Midnight Sun előzményregény is készülőben van már, ami Edward szemszögéből íródott és a producere nem lesz más, mint maga Stephenie Meyer!
