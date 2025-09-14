Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Divattörténelem: így nézett ki a női magas sarkú cipő abban az évben, amikor születtél — GALÉRIA

Divatrajongók figyelem: tűsarok, telitalpú, platformos, kicsi, nagy és minden, ami női magas sarkú! Most megmutatjuk, hogy a a születési évedben melyik volt az uralkodó magas sarkú trend!

Rengeteg típusú, színű és anyagú magas sarkú cipő létezik, a modern trendek között mindenki találhat a maga számára megfelelő darabot. Ám nem volt ez mindig így. A divat folyamatosan változik, vannak trendek, amelyek örökre elvesznek, és vannak, amelyek egy évtized után újra felélednek. A női cipődivat rengeteget változott az elmúlt 50 évben. Most azt mutatjuk meg, hogy a magas sarkú cipő milyen változásokon ment át az utóbbi évtizedekben. A következő képek a divattörténelem megelevenedései, igazi nosztalgiát árasztanak magukból!

divattörténelem, női magassarkú
Divattörténelem: így változott a női magas sarkú cipő
Forrás:  Getty Image

Divattörténelem a magas sarkú cipők tükrében

A magas sarkú cipők évtizedek óta emelik új szintre a nők outfitjeit. A magas sarok önbizalmat ad olyan helyzetekben, amikor különösen szükségünk van rá, ergo a magas sarkú cipők a nők csendes társai, amelyek méltó piedesztálra helyezik a hölgyeket. A női magas sarkú cipő múltja sokkal régebbire nyúlik vissza, de ezúttal a 70-es évektől indulva, a 80-as, 90-es éveken át a 2000-es évekig, a legextrább darabokat hoztuk el neked. Nosztalgiázz velünk, és kísérd végig a magas sarkú cipő izgalmas utazását napjainkig. Ha érdekelnek azok a 2000-es évek visszatérő divattrendjei, ebben a cikkünkben olvashatsz róla bővebben. 

Kattints a galériára és nézd meg, milyen női magassarkú cipő volt meghatározó a születési évedben!

1970
Getty Images

Fontos divatpillanatok, platformok, tűsarkak, bőr és csillogás! A divat körforgása soha nem ér véget, így ez a galéria remek inspiráció lehet a jövőre nézne. Vajon legközelebb melyik magas sarkú cipő jön vissza a divatba ? 

