Homokból készült viselet és a meztelenruha forradalma: nézd meg a Met-gála legdivatosabb sztárjait!

Ha van egy éjszaka a divat világában, amikor a sztárok nem ismernek határokat, az a Met-gála. Évről évre lehengerlő szettek, couture-csodák és legendás megjelenések uralják a vörös szőnyeget. Azonban néhány look annyira lenyűgöző volt, hogy örökre beírta magát a divattörténelembe. Sztárok, akik nem csak öltöztek, hanem történelmet írtak, dívák, akik ruhájukkal üzentek, vagy épp egész világokat idéztek meg. Most megmutatjuk a Met-gála 14 legikonikusabb outfitjét, amik miatt még évek múltán is újra és újra visszatekintünk ezekre a pillanatokra!

Minden idők legszebb Met-gála lookjai!

Forrás: Getty Images North America

Cher – Bob Mackie, 1985

A pillanat, amikor megszületett a „naked dress”. Cher 1985-ben Bob Mackie által tervezett, áttetsző, kristályokkal borított ruhájában örökre megváltoztatta a vörös szőnyeg szabályait. Ez nem csupán ruha volt, ez maga volt a forradalom. Merész, szexi, és mai napig hivatkozási pont minden sztár számára.

Forrás: Getty Images

Whitney Houston – 1999

A dívák dívája a Met-gálán. Whitney Houston 1999-ben egyszerre volt időtlen és ragyogó. Bár nem extravagáns ruháiról ismert ez az év, mégis emlékezetes: Whitney jelenléte önmagában is ikonikus, megtestesítve a '90-es évek aranykorát.

Forrás: Getty Images

Sarah Jessica Parker & Alexander McQueen – 2006

Carrie Bradshaw ki lenne akadva, ha ezt kihagynánk. Sarah Jessica Parker 2006-ban magával a zsenivel, Alexander McQueennel érkezett, és a divatdiktátor-páros meg is mutatta, mire képes az, aki nem fél a merészségtől. A skótmintás ruha és McQueen jelenléte együtt divattörténelem lett.

Forrás: Getty Images North America

Dita Von Teese – Zac Posen, 2014

A gótikus glamúr csúcsa. Dita egy bordó/bézs, drámai Zac Posen ruhában érkezett, ami a klasszikus hollywoodi báj és a dark burleszk eleganciájának tökéletes keveréke volt.

Forrás: Getty Images North America

Monica Bellucci – Dolce & Gabbana, 2014

Az olasz ikon, aki mindig tudja, hogyan legyen femme fatale. Monica Bellucci 2014-ben klasszikus, szexi és kifinomult volt. A Dolce & Gabbana csipkeruha pontosan azt az időtlen mediterrán nőiességet hozta, amit csak ő tud illően képviselni.

Forrás: Getty Images

Kendall Jenner – La Perla, 2017

Fehérnemű, de luxuskategóriában. Kendall Jenner 2017-ben olyan áttetsző La Perla ruhában jelent meg, amitől leesett az állunk. 85.000 kézzel felvarrt kristály, semmi bélés, csak Kendall szupermodell teste, magabiztosság, és egy újabb ikonikus pillanat.