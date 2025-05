A sztárok tanulhatnának Diana hercegnétől: ezek az estélyi ruhái aratnának Cannes-ban

Vannak ruhák és hírességek, akiket egyszerűen nem lehet elfelejteni, és vannak azok nők, akik úgy viselnek egy estélyit, hogy rajtuk a világ szeme. Diana hercegné neve máig egyet jelent a stílussal, eleganciával és azzal a különleges kisugárzással, amit nem lehet megtanulni vagy utánozni. Az 1980-as és 1990-es években Diana öltözködése nemcsak a királyi udvar protokolljának a része volt, hanem a globális divat térképét is újrarajzolta. Minden megjelenése beszédtéma lett, minden ruhája inspirációként szolgált, ami mai napig fent áll.

Diana hercegné legszebb ruhái, amik tökéletesek lennének a cannes-i filmfesztiválra!

Forrás: Getty Image

Diana és a divat kapcsolata nem pusztán esztétikai kérdés volt. Ő volt az első királyi személy, aki nemcsak követte, hanem formálta is a divatot. Nem csoda, hogy az általa viselt ruhadarabok a mai napig aukciós rekordokat döntenek, és számtalan modern tervező merít belőlük inspirációt. Az estélyi ruhák voltak azok az alkalmi darabok, ahol a leginkább megmutatkozott Diana ízlése, szabadsága és üzenetértékű öltözködése. A hercegné bátran játszott a színekkel, formákkal és tervezőkkel, új arcot adott a királyi divatnak, miközben megtartotta a saját stílusát is. Akár egy gálán, akár egy filmvetítésen vagy egy hivatalos látogatáson jelent meg, Diana tudta, hogyan hasson az emberekre és a médiára, és ez a tudás a ruhaválasztásaiban csúcsosodott ki. A cannes-i filmfesztivál a legtöbb hírességnek kihívást jelent szigorú szabályai miatt, most megmutatjuk Diana hercegné azon estélyi ruháit, amik teljes sikert aratnának a filmfesztiválon!

Diana hercegné 10 legemlékezetesebb estélyi ruhája

La Scala, Milánó – Victor Edelstein (1985. április)

Diana rózsaszín estélyiben jelent meg a milánói operában, aminek masnis pántja, fodros szoknyája mindenkit elvarázsolt. Ez volt az egyik legelső olyan megjelenése, ahol a divat iránti érzékét és kifinomult ízlését a világ is megcsodálhatta.

Diana az operában!

Forrás: Getty Image

Melbourne, Ausztrália – Bruce Oldfield estélyi, National Gallery (1985. október 28.)

Diana ausztráliai látogatása során viselte ezt a Oldfield-darabot, amely visszafogottabb, klasszikusabb stílusban készült, de a modern részletek így is érvényesültek.