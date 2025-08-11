Miley Cyrus tabudöntögető fekete hálószobájánál ma nem látsz merészebbet

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhirek Reblog
Life
2025.08.11.
A fekete hálószoba nem csak drámai, hanem elképesztően megnyugtató is lehet. A titok? Egy kis feng shui és nagyon tudatos lakberendezés, ahogy Miley Cyrus szereti.

A legtöbb ember szerint a bézs, a fehér vagy a nyugodt pasztell árnyalatok illenek a hálószobába, hiszen ezek a színek a békés pihenés szimbólumai. Miley Cyrus azonban másként gondolja. Nála a fekete szín uralja a teret, mégis az egész hálószoba nyugalmat áraszt. Ehhez pedig nem kell más, mint egy kis sztárstílus, egy adag feng shui és némi családi kreativitás – ugyanis a fekete hálószobát édesanyja, Tish Cyrus-Purcell tervezte.

Miley Cyrus stílusába belefér a fekete hálószoba
Miley Cyrus számtalanszor megújult már, de otthonában a nyugalmat és a feltöltődést keresi: ezért lett fekete hálószobája.
Forrás: WireImage

Fekete hálószoba, ahogy Miley Cyrus szereti

Bár a fekete sokaknak túl sötét és drámai, a sztár hálószobájában teljesen új értelmet nyer. A falak és a bútorok mély tónusait gondosan kiválasztott dekorációk és lakberendezési trükkök ellensúlyozzák. A fa és a fém kombinációja egyszerre lágyítják és hangsúlyozzák a merész sötét árnyalatot, míg a tükörfrontos éjjeliszekrény tágítja a teret. A szoba központi eleme nem az ágy, hanem egy zebra mintás portré Debbie Harryről, a Blondie együttes énekesnőjéről. Fontos, hogy a képet vízszintesen helyezték el az ágy fölött. 

A függőleges képek aktívabb, energikusabb jelenlétet adnak a térnek, míg a vízszintes képek nagyobb nyugalmat és súlyt sugároznak 

- idézi Kimberley Garnert, a School of Holistic Design alapítóját a Homes&Gardens magazin. Ezért a hálószobában érdemes inkább szélesebb, horizontális alkotásokat használni, míg a portrékat inkább mozgalmasabb helyiségekben, például előszobában vagy irodában.

Feng-shui trükkök Miley Cyrus hálószobájában

A sztár hálószobájában minden részlet tudatos feng shui elvek mentén készült. A zebra mintás portré fémes keretet kapott, ami a tisztaságot, önfegyelmet és jókedvet támogatja. Suzanne Roynon feng shui tanácsadó szerint a fém elem segít a mentális tisztaságban, de arra is felhívja a figyelmet, hogy nem szabad túlzásba esni, mert lehangoló lehet, ezért fontos megtalálni az egyensúlyt. Bár Miley Cyrus hálószobájában a fekete-fehér paletta dominál, az ágy végében található pad mégis hullámzó, kékes árnyalatú kárpitot kapott. Ennek oka is a feng shui szabályaiban keresendő. Roynon is megemlíti, hogy érdemes a hálószobába becsempészni a víz elemét, amely nem csak a lelki békét, de a pénzügyi jólétet és a szerencsét is támogatja. Ez történhet kék vagy zöld árnyalatokkal, akár egy tengerparti festmény, absztrakt kék kép vagy tavakat, óceánokat ábrázoló mű segítségével. 

Hogyan használd a fekete színt az otthonodban?

A fekete szín sokakban félelmet kelt, ha a lakberendezés tükrében kerül szóba, pedig megfelelően alkalmazva mélységet, eleganciát és meghittséget adhat a térnek. A kulcs az egyensúly: a fekete felületeket világosabb tónusokkal, természetes anyagokkal és izgalmas textúrákkal érdemes kombinálni.

Fekete hálószoba lakberendezési tipp
A fekete hálószoba nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden falat ezzel a sötét tónussal borítsunk.
Forrás: Shutterstock

A fekete hálószoba különösen akkor működik jól, ha van fókuszpontja – például egy karakteres műalkotás vagy különleges fejvég –, és ha a sötét tónusok mellett jelen vannak puha fények, textíliák és harmonizáló kiegészítők. Ahogy Miley Cyrus példája mutatja, a fekete nem zárja ki a nyugalmat – sőt, drámai eleganciát és egyedi hangulatot adhat a pihenésre szánt helyiségnek.

