Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 24., szerda Gellért, Mercédesz

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
ősz

Luxusesernyők: hogy esőben is stílusos maradj – Termékekkel, árakkal

Luxus esernyőt tartó lány.
Moment RF - Tatsiana Volkava
ősz eső divat luxus időjárás esernyő
Kővári F. Luca
2025.09.24.
Szakad az eső, mert kiszámíthatatlan az időjárás? Ezekkel a luxusesernyőkkel egyáltalán nem fog zavarni a szeszélyes ősz, mindig stílusos maradhatsz majd.

Már beszerezted a legjobb őszi alapdarabokat, a különféle kabátokat és a legtrendibb sneakereket is, de valahogy még mindig hiányzik valami? Itt az ősz és lassan beköszönt a szeszélyes, esős időjárás. Épp ezért bármikor szükséged lehet majd egy praktikus, vagy épp luxusesernyőre, ami segít megóvni legszebb őszi outfittjeidet a víztől. Összegyűjtöttünk 5 elképesztő és igen borsos árú darabot, hogy inspirálódhass ezek közül.

Mary Poppins is megirigyelné ezeket az luxusesernyőket.
Mary Poppins is megirigyelné ezeket az luxusesernyőket.
Forrás: Shutterstock

5 luxusesernyő, hogy az esőben is te legyél a legdivatosabb

Listánkat főleg olyan elképesztő termékekből állítottuk össze, amik nagyon egyediek, drágák, és esetenként még kézzel készítettek is.

  • Lófejes esernyő
Lófejes esernyő, ára: 72.500 Forint
Forrás: https://luxbrellas.com/

Ezt az esernyőt Lucius Malfoy is megirigyelné a Harry Potter-filmekből, mert olyan fejedelmien elegáns az ezüst lófej a fogantyúján. Négy színben is kapható: zöld, fekete, piros és kék. Ez egy prémium kategóriás ernyő, ami nem ismer kompromisszumokat.

  • Swarovski kristályos esernyő
Swarovski köves esernyő, ára: 400.600 Forint
Forrás: ilmarchesato.com

Ez egy limitált kiadású darab, aminek a 24 karátos arany fogantyúját Swarovski kristályokkal rakták ki.

Érzésre olyan lehet tartani, mintha egy hatalmas királyi jogar lenne az ember kezében. Kézzel készült luxus darab egyenesen Olaszországból. 

  • Flamingós csoda esernyő
Flamingós ernyő, ára: 157.800 Forint
Forrás: pasottiombrelli.com

Ez a darab Mary Poppins varázsvilágát idézi, élénk színeivel, bohókás kialakításával. A flamingós fogantyú zománcozott sárgarézből van. A mesébe illő, luxus esernyőt Olaszországban készítik kézzel egy műhelyben. 

  • Leopárdmintás esernyő
Állatmintás esernyő, ára: 36.297 Forint
Forrás: fultonumbrellas.com

Ha imádod az állatmintákat, akkor odaleszel ezért az ernyőért. Letisztult fekete vonalait leopárdminta díszíti, fogantyúi valódi bőrből készültek. Előnye ennek a terméknek, hogy összecsukható, ezért kis helyen is elfér a táskádban. 

Könnyű alumínium szerkezete miatt, csupán 321 gramm. 

  • Versace esernyő
Versace ernyő, ára: 79.900 Fprint
Forrás: zalando.hu

Ha szereted az élénkebb, mintásabb darabokat, amik felidézik a jó időt, a napsütést és a mediterrán olasz nagymamák stílusát, akkor megvan a neked való ernyő. Fogantyúja áttetsző, ami egy kis laza játékot visz az egyébként pompázatos darabba. 

Ha érdekelnek további luxus-esernyőmárkák, akkor a videóból inspirálódhatsz:

@masiondemode #fyp #luxury #umbrella ♬ sonido original - Sara Yaben

„Úristen, megint esik!” – Outfit ötletek, amelyek minden nőnek beválnak, ha az időjárás beintett!

Téged is irritál, hogy nem tudod mi vegyél fel rossz időben? Mi lenne, ha azt mondanánk, hogy az eső lehet a legjobb divatbarátod? Outfit ötletek, amik megváltoztatják az eső iránti érzéseidet!

Ebben az esős időszakban is maradj trendi: 4 divatos szett gumicsizmával

A tavaszi napsütést néhány esős nap váltja, ám semmiképp se csüggedjünk, hiszen ilyenkor elővehetjük trendi gumicsizmánkat a szekrényből. Adunk néhány tippet gumicsizma viseléséhez.

A horgászok ihlette viselet a tavasz legnagyobb trendje

Úgy néz ki, hogy a gumicsizma alapdarab lesz tavasszal. Mutatjuk, hogy mi az a horgász esztétika.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu