Luxusesernyők: hogy esőben is stílusos maradj – Termékekkel, árakkal

Már beszerezted a legjobb őszi alapdarabokat, a különféle kabátokat és a legtrendibb sneakereket is, de valahogy még mindig hiányzik valami? Itt az ősz és lassan beköszönt a szeszélyes, esős időjárás. Épp ezért bármikor szükséged lehet majd egy praktikus, vagy épp luxusesernyőre, ami segít megóvni legszebb őszi outfittjeidet a víztől. Összegyűjtöttünk 5 elképesztő és igen borsos árú darabot, hogy inspirálódhass ezek közül.

Mary Poppins is megirigyelné ezeket az luxusesernyőket.

Forrás: Shutterstock

5 luxusesernyő, hogy az esőben is te legyél a legdivatosabb

Listánkat főleg olyan elképesztő termékekből állítottuk össze, amik nagyon egyediek, drágák, és esetenként még kézzel készítettek is.

Lófejes esernyő

Lófejes esernyő, ára: 72.500 Forint

Forrás: https://luxbrellas.com/

Ezt az esernyőt Lucius Malfoy is megirigyelné a Harry Potter-filmekből, mert olyan fejedelmien elegáns az ezüst lófej a fogantyúján. Négy színben is kapható: zöld, fekete, piros és kék. Ez egy prémium kategóriás ernyő, ami nem ismer kompromisszumokat.

Swarovski kristályos esernyő

Swarovski köves esernyő, ára: 400.600 Forint

Forrás: ilmarchesato.com

Ez egy limitált kiadású darab, aminek a 24 karátos arany fogantyúját Swarovski kristályokkal rakták ki.

Érzésre olyan lehet tartani, mintha egy hatalmas királyi jogar lenne az ember kezében. Kézzel készült luxus darab egyenesen Olaszországból.

Flamingós csoda esernyő

Flamingós ernyő, ára: 157.800 Forint

Forrás: pasottiombrelli.com

Ez a darab Mary Poppins varázsvilágát idézi, élénk színeivel, bohókás kialakításával. A flamingós fogantyú zománcozott sárgarézből van. A mesébe illő, luxus esernyőt Olaszországban készítik kézzel egy műhelyben.

Leopárdmintás esernyő

Állatmintás esernyő, ára: 36.297 Forint

Forrás: fultonumbrellas.com

Ha imádod az állatmintákat, akkor odaleszel ezért az ernyőért. Letisztult fekete vonalait leopárdminta díszíti, fogantyúi valódi bőrből készültek. Előnye ennek a terméknek, hogy összecsukható, ezért kis helyen is elfér a táskádban.

Könnyű alumínium szerkezete miatt, csupán 321 gramm.

Versace esernyő

Versace ernyő, ára: 79.900 Fprint

Forrás: zalando.hu

Ha szereted az élénkebb, mintásabb darabokat, amik felidézik a jó időt, a napsütést és a mediterrán olasz nagymamák stílusát, akkor megvan a neked való ernyő. Fogantyúja áttetsző, ami egy kis laza játékot visz az egyébként pompázatos darabba.

Ha érdekelnek további luxus-esernyőmárkák, akkor a videóból inspirálódhatsz: