Gondoltad volna? – Ezek a sztárpasik lettek az idei év legnagyobb stílusikonjai

vörös szőnyeg világsztárok férfidivat
Jónás Ágnes
2025.09.01.
Az idei év gálái és divateseményei során számos férfi híresség irányította magára a figyelmet a stílusával, megjelenésével. Az alábbiakban 3 generáció kiemelkedő képviselőit mutatjuk be, akik joggal birtokolják a 2025 legstílusosabb pasija címet.

Az idei férfidivat sokkal játékosabb, mint korábban. A fiatalabbak bátran kombinálják az utcai casual outfiteket a luxusdarabokkal, a középkorúak szeretnek valami újdonságot csempészni a megjelenésükbe, az érettebb generáció pedig példát mutat abban, hogyan lehet a stílus időtálló és kifogástalan. A 2025-ös Met-gálán például olyan ikonok tették tiszteletüket, mint Pharrell Williams vagy Lewis Hamilton – brokáttal és kristályokkal díszített köpenyben, valamint zakókban jelentek meg, megidézve a fekete férfi elegancia történelmét és jövőjét.

stílus
Csodaszép, stílusos öltöny Pharell Williamsen (Met-gála) 
Forrás: The Hollywood Reporter

Timothée Chalamet – Játékosság és kifinomult stílus

Az Oscar-gálán például egy vajsárga bőr Givenchy öltönyt viselt, amit aztán egy csillogó, sötét Tom Ford darabbal váltott fel. Chalamet stílusa játékos, merész, mégis rendkívül kifinomult.

stílus
Chalemet minden Met-gálát feldob egyedi, letisztult stílusával 
Forrás: @givenchy/Instagram

Jacob Elordi – Megkérdőjelezhetetlen arányérzék

Az Eufória sorozat sztárja hétköznapi és vörös szőnyeges szettjei klasszikus, minimalista darabokból állnak. A Prada egyik múzsájaként ismerjük, de a hétköznapokon inkább vintage Levi’s nadrágban, oversized pólóban, Cartier napszemüvegben és könnyed ingekben láthatjuk. Kedveli a sneakert, a fűzős bakancsot és a vintage hatású kabátokat. Az alapdarabokat gyakran feltűnő Bottega Veneta táskával egészíti ki. Mintha soha nem akarna figyelmet, mégis mindig őt nézzük.

stílus
Jacob Elordi, a Prada múzsája 
Forrás: Getty Images Europe


Patrick Schwarzenegger – Sportos elegancia

Patrick a lesifotókon és a nyilvános eseményeken is olyan, mintha skatulyából húzták volna elő. Jól szabott, letisztult darabokat – Calvin Kleint vagy Tom Fordot – visel. Ő nem a divat határait feszegeti, inkább a megbízható stílus híve.

stílus
Citromsárga vörössel kombinálva – Patrick Schwarzenegger Balmain-szettje merész választás, de remekül működik
Forrás: Penske Media

Dwayne Johnson – Sziklaszilárd brand, erőt sugárzó stílus

A Szikla rendkívül tudatosan építi a brandjét és a megjelenését, legyen szó vörös szőnyeges eseményről, edzőtermi szelfiről vagy üzleti találkozóról. A hétköznapokra testhezálló pólókat, sportdzsekit és cargo nadrágot választ – ezek a darabok kiemelik fizikumát, de mégsem hivalkodóak. A vörös szőnyegen viszont előszeretettel kísérletezik színekkel és textúrákkal: viselt már bársonyzakót, pasztellszínű és mohazöld öltönyt merész mintákkal, mindezt úgy, hogy közben sosem tolta túl az arányokat. Dwayne nem pusztán ruhákat hord, hanem üzenetet közvetít velük: erőt, céltudatosságot és pozitivitást. 

stílus
Erő és nyitottság - Dwayne Johnson stílusa 
Forrás: Zuffa LLC

Pedro Pascal – Nem tökéletes, hanem egyedi akar lenni

Pedro Pascal egyike a legizgalmasabb stílusikonoknak. Kedveli a bohémmegoldásokat, a laza gyapjúöltöny papuccsal épp úgy jól áll neki, mint a horgolt ing garbóval. Sokat mutatkozik Gucci és Loewe darabokban, napszemüvegben pedig a szögletes fazonú darabokat kedveli. 

stílus
Figyelemreméltó stílusikon: Pedro Pascal 
Forrás: Getty Images North America

Lewis Hamilton – Az extravagáns stílus rajongója

Hamiltont gyakran látni Chanelben, Louis Vuittonban, vagy kisebb progresszív márkákban, mint Martine Rose vagy Rick Owens. Nem riad vissza a fémes, fényes anyagoktól és az extravagáns, nagy méretű kiegészítőktől sem. Számára a divat performansz.

stílus
Hamilton bevállalja - A 2025-ös Met-gálán ragyog
Forrás: Getty Images North America

Tom Cruise – Az amerikai klasszikus

Nem mutogatja magát, nem kísérletezik, és talán épp ettől működik a stílusa. A 62 éves híresség esetében az elegancia a minimalizmusban rejlik. A vörös szőnyegen általában klasszikus szabású fekete, sötétkék vagy sötétszürke öltönyt visel. Nem volt ez másképp A Mission: Impossible – Végső leszámolás cannes-i premierjén sem. 

stílus
Tom Cruise, a kedvenc klasszikusunk 
Forrás: Variety

