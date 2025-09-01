Gondoltad volna? – Ezek a sztárpasik lettek az idei év legnagyobb stílusikonjai

Az idei férfidivat sokkal játékosabb, mint korábban. A fiatalabbak bátran kombinálják az utcai casual outfiteket a luxusdarabokkal, a középkorúak szeretnek valami újdonságot csempészni a megjelenésükbe, az érettebb generáció pedig példát mutat abban, hogyan lehet a stílus időtálló és kifogástalan. A 2025-ös Met-gálán például olyan ikonok tették tiszteletüket, mint Pharrell Williams vagy Lewis Hamilton – brokáttal és kristályokkal díszített köpenyben, valamint zakókban jelentek meg, megidézve a fekete férfi elegancia történelmét és jövőjét.

Csodaszép, stílusos öltöny Pharell Williamsen (Met-gála)

Forrás: The Hollywood Reporter

Timothée Chalamet – Játékosság és kifinomult stílus

Az Oscar-gálán például egy vajsárga bőr Givenchy öltönyt viselt, amit aztán egy csillogó, sötét Tom Ford darabbal váltott fel. Chalamet stílusa játékos, merész, mégis rendkívül kifinomult.

Chalemet minden Met-gálát feldob egyedi, letisztult stílusával

Forrás: @givenchy/Instagram

Jacob Elordi – Megkérdőjelezhetetlen arányérzék

Az Eufória sorozat sztárja hétköznapi és vörös szőnyeges szettjei klasszikus, minimalista darabokból állnak. A Prada egyik múzsájaként ismerjük, de a hétköznapokon inkább vintage Levi’s nadrágban, oversized pólóban, Cartier napszemüvegben és könnyed ingekben láthatjuk. Kedveli a sneakert, a fűzős bakancsot és a vintage hatású kabátokat. Az alapdarabokat gyakran feltűnő Bottega Veneta táskával egészíti ki. Mintha soha nem akarna figyelmet, mégis mindig őt nézzük.

Jacob Elordi, a Prada múzsája

Forrás: Getty Images Europe



Patrick Schwarzenegger – Sportos elegancia

Patrick a lesifotókon és a nyilvános eseményeken is olyan, mintha skatulyából húzták volna elő. Jól szabott, letisztult darabokat – Calvin Kleint vagy Tom Fordot – visel. Ő nem a divat határait feszegeti, inkább a megbízható stílus híve.

Citromsárga vörössel kombinálva – Patrick Schwarzenegger Balmain-szettje merész választás, de remekül működik

Forrás: Penske Media

Dwayne Johnson – Sziklaszilárd brand, erőt sugárzó stílus

A Szikla rendkívül tudatosan építi a brandjét és a megjelenését, legyen szó vörös szőnyeges eseményről, edzőtermi szelfiről vagy üzleti találkozóról. A hétköznapokra testhezálló pólókat, sportdzsekit és cargo nadrágot választ – ezek a darabok kiemelik fizikumát, de mégsem hivalkodóak. A vörös szőnyegen viszont előszeretettel kísérletezik színekkel és textúrákkal: viselt már bársonyzakót, pasztellszínű és mohazöld öltönyt merész mintákkal, mindezt úgy, hogy közben sosem tolta túl az arányokat. Dwayne nem pusztán ruhákat hord, hanem üzenetet közvetít velük: erőt, céltudatosságot és pozitivitást.