Gondoltad volna? – Ezek a sztárpasik lettek az idei év legnagyobb stílusikonjai

Az idei férfidivat sokkal játékosabb, mint korábban. A fiatalabbak bátran kombinálják az utcai casual outfiteket a luxusdarabokkal, a középkorúak szeretnek valami újdonságot csempészni a megjelenésükbe, az érettebb generáció pedig példát mutat abban, hogyan lehet a stílus időtálló és kifogástalan. A 2025-ös Met-gálán például olyan ikonok tették tiszteletüket, mint Pharrell Williams vagy Lewis Hamilton – brokáttal és kristályokkal díszített köpenyben, valamint zakókban jelentek meg, megidézve a fekete férfi elegancia történelmét és jövőjét.
Az Oscar-gálán például egy vajsárga bőr Givenchy öltönyt viselt, amit aztán egy csillogó, sötét Tom Ford darabbal váltott fel. Chalamet stílusa játékos, merész, mégis rendkívül kifinomult.
Az Eufória sorozat sztárja hétköznapi és vörös szőnyeges szettjei klasszikus, minimalista darabokból állnak. A Prada egyik múzsájaként ismerjük, de a hétköznapokon inkább vintage Levi’s nadrágban, oversized pólóban, Cartier napszemüvegben és könnyed ingekben láthatjuk. Kedveli a sneakert, a fűzős bakancsot és a vintage hatású kabátokat. Az alapdarabokat gyakran feltűnő Bottega Veneta táskával egészíti ki. Mintha soha nem akarna figyelmet, mégis mindig őt nézzük.
Patrick a lesifotókon és a nyilvános eseményeken is olyan, mintha skatulyából húzták volna elő. Jól szabott, letisztult darabokat – Calvin Kleint vagy Tom Fordot – visel. Ő nem a divat határait feszegeti, inkább a megbízható stílus híve.
A Szikla rendkívül tudatosan építi a brandjét és a megjelenését, legyen szó vörös szőnyeges eseményről, edzőtermi szelfiről vagy üzleti találkozóról. A hétköznapokra testhezálló pólókat, sportdzsekit és cargo nadrágot választ – ezek a darabok kiemelik fizikumát, de mégsem hivalkodóak. A vörös szőnyegen viszont előszeretettel kísérletezik színekkel és textúrákkal: viselt már bársonyzakót, pasztellszínű és mohazöld öltönyt merész mintákkal, mindezt úgy, hogy közben sosem tolta túl az arányokat. Dwayne nem pusztán ruhákat hord, hanem üzenetet közvetít velük: erőt, céltudatosságot és pozitivitást.
Pedro Pascal egyike a legizgalmasabb stílusikonoknak. Kedveli a bohémmegoldásokat, a laza gyapjúöltöny papuccsal épp úgy jól áll neki, mint a horgolt ing garbóval. Sokat mutatkozik Gucci és Loewe darabokban, napszemüvegben pedig a szögletes fazonú darabokat kedveli.
Hamiltont gyakran látni Chanelben, Louis Vuittonban, vagy kisebb progresszív márkákban, mint Martine Rose vagy Rick Owens. Nem riad vissza a fémes, fényes anyagoktól és az extravagáns, nagy méretű kiegészítőktől sem. Számára a divat performansz.
Nem mutogatja magát, nem kísérletezik, és talán épp ettől működik a stílusa. A 62 éves híresség esetében az elegancia a minimalizmusban rejlik. A vörös szőnyegen általában klasszikus szabású fekete, sötétkék vagy sötétszürke öltönyt visel. Nem volt ez másképp A Mission: Impossible – Végső leszámolás cannes-i premierjén sem.
