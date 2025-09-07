Bizarr szemöldöktrendek, amit 2026-ban csak a legbevállalósabbak mernek majd kipróbálni

Az elmúlt száz évben láttunk mindent: vékony „csodálkozót”, természetesen burjánzó soap brow-t, szigorúan ívelt hollywoodit. Most ismét izgalmas korszak köszönt be a szemöldöktrendek terén: egyszerre jön vissza a régi és tűnik fel a meghökkentően új. Nézzük, mi minden vár ránk 2025 után!

Szemöldöktrend, avagy mire számíthatunk a jövőben Forrás: Getty Images Europe

Menő lesz a kopasz – „Láthatatlan” szemöldöktrend

A kifutókon és az Instagramon egyaránt tarol a borotvált szemöldök. Marc Jacobs egyik 2025-ös show-ján például modellek teljesen csupasz homlokkal vonultak végig. Ez a szemöldökfajta persze nem való a mindennapokra, de az biztos, hogy erős üzenete van, hiszen a tekinteted lesz a középpontban.

A modellek borotvált szemöldökkel vonultak fel a 2025-ös Met Gálán

Forrás: Getty Images North America

Ha nem mersz bevállalni nagy váltást, de kacérkodsz a különlegessel

Akkor ott a szőkített szemöldök, amit Kendall Jenner a 2022-es Met Gálán tett ikonikussá, Ariana Grande is viseli, és most Marc Jacobs is visszahozta a kifutóra.

A kiszőkített szemöldök „eltünteti a keretet”, de pont ettől lesz olyan futurisztikus és statement-hatású.

Ráadásul lehet kísérletezni árnyalatokkal is: narancsos vagy fehéres tónus, és máris készen állsz a buliba vagy egy fotózásra.

Ariana Grande tekintetét a szőkített szemöldök is szépen koronázza

Forrás: Getty Images

Színes vagy szivárványszínű szemöldök – Bánj vele úgy, mintha kiegészítő lenne

A hajfestésnél már rég megszoktuk a pinket, kéket, lilát, miért ne lehetne a szemöldökünk is hasonlóan játékos? A 2030-ra jósolt trendek között is ott szerepel, hogy ékszerekkel, színekkel, metál- vagy aranyfénnyel és mintákkal díszítjük majd a szemöldököt, vagyis tényleg egyfajta kiegészítőként funkcionál majd, akár egy fülbevaló vagy hajcsat.

Forrás: Instagram/ darynka_barykina

Aki a virágot szereti...

Jöhetnek a virágokkal vagy egyéb apró díszekkel dekorált szemöldökök. Emlékszel még a kristályokkal kirakott sminkekre, ami a fesztiválokon hódított? Na, ugyanez vár ránk a szemöldök fronton is, csak még kreatívabb kivitelben. Egy finom kis aranylevelet vagy apró kövecskét simán be tudsz illeszteni, és máris olyan, mintha a szemed köré ékszert viselnél.

Az ultravékony szemöldök ismét divatba jöhet egy-két éven belül

Persze, nem minden újhullámos: a régi kedvencek is vissza-visszaköszönnek. Az ultravékony, túlszedett szemöldök ismét divatba jöhet – Julia Fox vagy akár Marc Jacobs modelljei most épp ezt képviselik. Ez a ’20-as évek flapper-lányaitól a ’90-es szupermodelljeiig sokszor megjárta a divatkört, és most újra reneszánszát éli.