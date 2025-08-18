Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Kendall Jennerrel bulizott Justin Bieber — Hailey Bieber reakciója miatt őrjöngenek a rajongók

párkapcsolat justin bieber Kendall Jenner Hailey Bieber Instagram
Simon Péter
2025.08.18.
Justin Bieber olyan fotót osztott meg az Instagramon, amelyen ő és Kendall Jenner egy buliban folytat eszmecserét. A két híresség elég közel van egymáshoz a képen, de a rajonóknak nem ez tűnt fel a leginkább, hanem a felesége reakviója Hailey Bieber kommentje miatt felrobbant az internet.

Kendall Jenner és Hailey Bieber közeli barátok, mégsem tűnt a rjaongók számára egyértelműnek a szituáció, amely azon a fotón látszik, amelyet Justin Bieber osztott meg az Instagramon. A fotón a popénekes felesége nincs rajta, sőt, a Justin meg sem említi őt, a rajongó mégsem emiatt ársztották el a kommentszeciót, hanem azért, ahogy Hailey az egészre reagált. 

Justin Bieber gondterhelt arccal sapkában
Justin Bieber posztjára reaált a felesége, Hailey — A rajongók megőrülnek érte
Forrás: GC Images

Justin Bieber felesége, Hailey reakciója mindent visz

Justin Bieber szombaton az Instagramon tett közzé egy fotót magáról és felesége, Hailey Bieber legjobb barátnőjéről, Kendall Jennerről. A őszinte pillanatfelvételen – amelyet csütörtök este egy Los Angeles-i bárban készítettek, a popsztár figyelmesen hallgatja a modellt, miközben egy söröspohárral a kezében ül egy bárszéken.

Az énekes és a modell több mint 10 éve ismerik egymást, már azelőtt pletykáltak róluk, hogy Bieber 2018-ban feleségül vette volna Hailey-t.

Miután Bieber megosztotta a fotót az Instagramon, felesége, Hailey egy Jennernek címzett vicces megjegyzést írt, amely több mint 65 000 lájkot kapott a rajongóktól.

„Ahogy mindig, Kendall a kezeivel mesél” – viccelődött a modell, mire barátnője így reagált: „Isten ments, hogy vizuális történetmesélő legyek”. 

A kommentszekcióban zajló vicces párbeszéd után néhány órával Justin úgy döntött, hogy feltölt egy  fotót magáról és Hailey-ről is, amelyet ugyanakkor és ugyanott készítettek kettejükről. A mosolygós fotóhoz is kommentelt egyet Hailey: „Kiderült a titok, hogy járunk”reagált a képre a modell.

