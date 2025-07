Ő Ausztrália legtetováltabb nője: egy lakás árát költötte már teste átalakítására – FOTÓK

Amber Luke neve nem csak a tetoválás rajongói körében ismert. A fiatal nő Ausztráliából indulva vált nemzetközi szenzációvá, köszönhetően merész és extrém testmódosításainak. Már több mint 600 tetoválással, kettévágott nyelvvel, hegyesre formált fülekkel és teljesen tetovált szemgolyókkal rendelkezik. Nem véletlenül tartják őt Ausztrália legtetováltabb nőjének. A „Sárkánylányként” is ismert Amber, átszámítva közel 90 millió forintot költött már extrém megjelenésére. Ez az összeg egy lakás ára, ő azonban inkább saját testének alakításába fektette. Döntését sokan megkérdőjelezik, de számára ez nem csupán külsőség: egy belső utazás eredménye.

Amber a tetoválás-mánia előtt és után.

Forrás: Profimedia

A tetoválás mint terápia és önkifejezés

Amber nem titkolja, hogy gyerekkora óta küzdött önbizalomhiánnyal és depresszióval. Első tetoválását 16 évesen varratta magára, és már akkor érezte, hogy ez több mint hobbi: ez segít kifejezni a valódi énjét. Azóta szó szerint kívül-belül átalakult, és nem bánja a fájdalmat vagy az áldozatokat.

Ki nem állhattam, ahogy régen kinéztem. Nem én voltam. Unalmas voltam

– idézi a The Irish Sun Ambert, aki arra a kérdésre is frappáns választ adott, hogy megbánta-e a tetoválásait vagy más testmódosítását: „Egyértelműen nem. Nem aggódom amiatt, hogy fogok kinézni idősebb koromban. Megértem, hogy mindenki öregszik, és nem hiszem, hogy bárki is túl szép lenne 70 évesen. (...) Végső soron ez az egyetlen dolog, amit a sírba vihetek magammal.”

Ebből is jól kirajzolódik, hogy a tetoválás és az extrém külső a sárkánylány számára nem csupán önmaga díszítése, hanem egyfajta gyógyító erő, amivel képes újraírni a múltat.

A szépség határai

A közösségi médiában persze nem mindenki lelkesedik Amber külseje iránt. Rengeteg bírálatot kapott az átalakulása miatt, de őt ez már egyáltalán nem zavarja. Önbizalma ma már sziklaszilárd, és úgy érzi, végre teljes a szabadsága. A szépség nem egy sablon, hangoztatja Amber, aki másokat is arra bátorít, hogy ne féljenek megmutatni valódi önmagukat.

Amber tetoválásai testének közel 90%-át fedik le. A fiatal nő modellként dolgozik.

Forrás: Profimedia

A fájdalom ára nem csak pénzben mérhető

Bár közel 90 millió forintnak megfelelő dollárt költött testére, nem ez volt a legnagyobb ár, amit fizetett. Amber nemcsak tetoválásokat csináltatott: testmódosításai közé tartozik több piercing, implantátumok, nyelvhasítás és az extrém fájdalmas szemgolyó tetoválás is. Utóbbit majdnem meg is bánta, miután ideiglenesen elvesztette látását három hétre. Ennek ellenére nem állt meg: a fájdalom nála nem visszatartó erő, hanem része a folyamatnak. Úgy véli, minden egyes módosítással egy lépéssel közelebb került önmaga teljes elfogadásához.