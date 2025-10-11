A szezon legvadítóbb trendje: a csizma, ami olyan hatást kelt, mintha a bőröd alatt is pénz volna

Az ősz csizmatrendje vadítóbb, mint valaha!
Bár szeretjük a nyarat, nincs még egy olyan szezon, mint a csizmaszezon: ez a lábbeli ugyanis kényelmes, szexi és még a legegyszerűbb outfiteket is úgy feldobja, hogy egy párductestű szupermodellnek érezheted magad benne.
Bár egy ideje a velúrcsizmák uralják a divatot, 2025-ben egy friss stílus veszi át az uralmukat: a krokodilbőr csizma.
Minden magára valamit adó it girl, modell vagy divatszakértő ezt viseli, mi pedig örömmel lubickolunk az inspirációs képekben, amelyek láttán azonnal rohannánk a boltba vagy 2-3 párért.
Lila Moss szupermodell a vadító darabot egy hozzá tökéletesen illő krokodilbőr miniszoknyával kombinálta, az egészet pedig megfejelte egy fekete garbóval. Bár ehhez a szetthez nem árt, ha a nyakadig ér a lábad, az anyagok passzintását mindenképp érdemes ellesni a szőke szépségtől.
Nem csak szoknyával mutat azonban istenien ez az őszi csizma: egy bő szárú farmerrel is szuper elegáns sziluettet ad ez a szögletes orrú, különleges cipő.
Ráadásul ez tipikusan az a darab, amely lapos- és magassarkú verzióban is működik, így szerencsére nem kell választanod a kényelem és a divat között sem. Na, meggyőztünk?
