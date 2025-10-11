Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
A szezon legvadítóbb trendje: a csizma, ami olyan hatást kelt, mintha a bőröd alatt is pénz volna

divat őszi divat csizma
Nagy Kata
2025.10.11.
Az idei csizmadivat olyan, mint egy igazán jó buli: vad, szórakoztató és mindenki irigyli, aki valamilyen okból kimarad belőle.

Az ősz csizmatrendje vadítóbb, mint valaha! 

Fiatal lány és egy krokodilbőr csizma
A krokodilbőr csizma a szezon legnagyobb trendje a szupermodellek szerint
Forrás: Getty Images North America

Ez az egyetlen csizma, amire minden it girlnek szüksége van

Bár szeretjük a nyarat, nincs még egy olyan szezon, mint a csizmaszezon: ez a lábbeli ugyanis kényelmes, szexi és még a legegyszerűbb outfiteket is úgy feldobja, hogy egy párductestű szupermodellnek érezheted magad benne. 

Bár egy ideje a velúrcsizmák uralják a divatot, 2025-ben egy friss stílus veszi át az uralmukat: a krokodilbőr csizma

Minden magára valamit adó it girl, modell vagy divatszakértő ezt viseli, mi pedig örömmel lubickolunk az inspirációs képekben, amelyek láttán azonnal rohannánk a boltba vagy 2-3 párért. 

Lila Moss szupermodell
Lila Moss is a krokodilbőr szerelmese
Forrás:  Northfoto 

Lila Moss szupermodell a vadító darabot egy hozzá tökéletesen illő krokodilbőr miniszoknyával kombinálta, az egészet pedig megfejelte egy fekete garbóval. Bár ehhez a szetthez nem árt, ha a nyakadig ér a lábad, az anyagok passzintását mindenképp érdemes ellesni a szőke szépségtől. 

Farmerrel is istenien mutat!
Forrás:  @nikki.chwatt

Nem csak szoknyával mutat azonban istenien ez az őszi csizma: egy bő szárú farmerrel is szuper elegáns sziluettet ad ez a szögletes orrú, különleges cipő

MILAN, ITALY - SEPTEMBER 24: Caroline Daur wears short blonde hair with a side part, black cat-eye sunglasses with patterned temples, small gold hoop earrings, a burgundy croc-embossed leather top-handle bag with gold hardware, a brown leather belted trench coat with a wide collar, concealed button-front, storm flap detail and a narrow leather belt with a small gold buckle, black glossy leather knee-high boots shoes with a block heel, outside Fendi, during Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2026, on September 24, 2025 in Milan, Italy (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
Elegáns és egyben vagány is ez a csizma
Forrás: Getty Images Europe

Ráadásul ez tipikusan az a darab, amely lapos- és magassarkú verzióban is működik, így szerencsére nem kell választanod a kényelem és a divat között sem. Na, meggyőztünk? 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
