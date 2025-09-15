Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Jobb, ha elfordítod a fejed, mert a 2000-es évek magas sarkú sportcipője visszatérőben van

Getty Images North America - Edward Berthelot
divattrend 2000-es évek magassarkú cipő
A 2000-es évek Y2K stílusa ismét lecsapott. A mára már retrónak számító telitalpú, magas sarkú sportcipő visszatért a divatba, és még a divatheteken is ezt hordják. Nézd meg, hogyan viselik ma ezt a furcsa női cipőt.

A 2000-es évek stílusa, avagy a Y2K divatirányzat egyre népszerűbb, az elmúlt éveben több elfeledett régi kedvenc tért vissza, és finoman szólva megosztóak. A Z generáció egyik kedvenc öltözködési formája a Y2K lett, és most a telitalpú, magas sarkú sportcipőt hozták vissza a divatba.

telitalpú, magassarkú sportcipő
A telitalpú, magas sarkú sportcipő ismét trendi
Forrás: Getty Images Europe

A magas sarkú sportcipő térnyerése

A 2000-es években a kedvenc pop díváink mindig ezt a lábbelit viselték videóklipjeikben. A telitalpú tornacipő régen is elterjedt divattrendnek számított, de az elmúlt 20 évben szinte már el is felejtettük. Most azonban nem máshol, mint a londoni és koppenhágai divathéten is viselték a divatőrültek, ami azt jelenti, hogy ez lesz az ősz új furcsa divateleme. A trend nemcsak az utcai divatban, de az online térben is népszerűvé vált. TikTokon többmilliós nézettségű videókban láthatjuk újra a Y2K telitalpú csodát. 

Magas sarkú sportcipőt viselő lányok
Telitalpú tornacipő visszatért
Forrás:  Getty Image

A retró stílushoz képest idén a bézs, krémszínű wedge heels lesz a legnépszerűbb. A trend már annyira kinőtte magát, hogy a divatrajongók vadásszák a használt retró női cipőket. De a divatiparnak sem kellett sok, ahhoz, hogy felismerje a potenciális trendet, és mostanra a márkák is visszahozták őszi kollekciójukba a telitalpú tornacipőt. A hasítottbőr-cipő teljesen beleillik az őszi divat hangulatába, és izgalmas új darabja lehet ruhatáradnak. 

Ha a te fantáziádat is izgatja a telitalpú cipő, akkor nézd meg a kiválogatott darabokat!

