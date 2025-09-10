Bokacsizmák, amik nélkül nem érdemes belevágnod az őszbe

Egyébként egy új, minőségi bokacsizmának még a gardróbod is örülni fog. Az idei ősz bokacsizma-kínálata a sokszínűségről és a merészségről szól, vagyis bátran váltogathatod a rojtost a velúrral, a tűsarkút a ráncolt fazonokkal, a lényeg, hogy kifejezd általuk azt, aki valójában vagy.

Őszi bokacsizmatrendek, amik a szívedet és a lábadat is melegítik

Forrás: Getty Images Europe

Mi legyen az első lépés, ha őszi bokacsizma-vásárlásról van szó?

Megtalálni a megfelelő fazont. Ehhez pedig kutatásra és a saját igényeid, illetve preferenciáid alapos átgondolására van szükség. Tisztázd, milyen célt fog szolgálni a cipő (munka, hétköznapi rohangálás, esti program), illetve milyen stílusirányhoz vonzódsz jobban (minimalista, letisztult, vagy éppen vagány és feltűnő). Most pedig következzenek az idei ősz legmenőbb bokacsizmafazonjai, amiket otthon sem akarsz majd levenni a lábadról.

Bő szárú nadrág tűsarkú bokacsizmával

Ha egyszerű, mégis látványos módon dobnád fel a bő szárú nadrág és bőrkabát párosát, válassz hegyes orrú, kecses kis sarkú bőr bokacsizmát. A lényeg: a nadrág szára pont olyan hosszú legyen, hogy kiemelje a cipő formáját.

Mexx bokacsizma 36 995 Ft Forrás: ecipo.hu

Farmer western stílusú bokacsizmával

A lezser, mégis rendezett hatás titka a farmerszett és a robusztus, western ihletésű bokacsizma. Ez a párosítás irodában és esti baráti találkozókon egyaránt megállja a helyét. Kiegészítésképpen jöhet a farmerdzseki, a farmer midi szoknya, télen merinó garbó, vagy akár csipkés top éjszakára.

Bézs modeuse bokacsizma 29 399 Ft

Forrás: spartoo.hu

Statement csizma, ha azt akarod, hogy megforduljanak utánad

Ha kevés erőfeszítéssel szeretnél lélegzetelállító hatást, válassz feltűnő bokacsizmát. Az idei szezonban találhatsz rikító piros bőrből, állatmintásból, szegecseltből – ezeket a legjobb semleges ruhák alól elővillanva hordani, vagy egy nagy oversize kabáttal, ha mersz igazán bátor lenni. A statement bokacsizmák a legegyszerűbb, monokróm szetteket varázsolják izgalmassá.

Női bokacsizma Blugirl 40 029 Ft Forrás: remixshop.com

A miniruha és a bokacsizma „házassága”

Akár van kedved kimozdulni, akár nincs, bizonyos eseményeket nem lehet kihagyni. Válassz mini ruhát, hangsúlyos ékszereket és hegyes orrú bokacsizmát, amelynek sarka elég magas az eleganciához, de eléggé alacsony a kényelemhez. Hidegebb időben jöhetnek főlé az áttetsző, szolid mintájú harisnyák.