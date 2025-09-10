Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 10., szerda Hunor, Nikolett

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
divat

Bokacsizmák, amik nélkül nem érdemes belevágnod az őszbe

bőr bokacsizma őszre
Getty Images Europe - Edward Berthelot
divat bokacsizma trend ősz
Jónás Ágnes
2025.09.10.
Te beszéled a cipők nyelvét? Na, akkor biztosan szoktad hallani, amikor ősszel a bokacsizmák a kirakatban feléd fordulva olyan ellenállhatatlan hangot adnak ki, mint egy kiscica: „Vigyél hazaaa!” Már nem is cipők többé, hanem társaid az úton. És persze mesélnek rólad: a bátorságodról, a stílusodról, a hangulatodról.

Egyébként egy új, minőségi bokacsizmának még a gardróbod is örülni fog. Az idei ősz bokacsizma-kínálata a sokszínűségről és a merészségről szól, vagyis bátran váltogathatod a rojtost a velúrral, a tűsarkút a ráncolt fazonokkal, a lényeg, hogy kifejezd általuk azt, aki valójában vagy. 

bokacsizma
Őszi bokacsizmatrendek, amik a szívedet és a lábadat is melegítik 
Forrás: Getty Images Europe

Mi legyen az első lépés, ha őszi bokacsizma-vásárlásról van szó? 

Megtalálni a megfelelő fazont. Ehhez pedig kutatásra és a saját igényeid, illetve preferenciáid alapos átgondolására van szükség. Tisztázd, milyen célt fog szolgálni a cipő (munka, hétköznapi rohangálás, esti program), illetve milyen stílusirányhoz vonzódsz jobban (minimalista, letisztult, vagy éppen vagány és feltűnő). Most pedig következzenek az idei ősz legmenőbb bokacsizmafazonjai, amiket otthon sem akarsz majd levenni a lábadról. 

Bő szárú nadrág tűsarkú bokacsizmával

Ha egyszerű, mégis látványos módon dobnád fel a bő szárú nadrág és bőrkabát párosát, válassz hegyes orrú, kecses kis sarkú bőr bokacsizmát. A lényeg: a nadrág szára pont olyan hosszú legyen, hogy kiemelje a cipő formáját.

bokacsizma
Mexx bokacsizma 36 995 Ft Forrás: ecipo.hu

Farmer western stílusú bokacsizmával 

A lezser, mégis rendezett hatás titka a farmerszett és a robusztus, western ihletésű bokacsizma. Ez a párosítás irodában és esti baráti találkozókon egyaránt megállja a helyét. Kiegészítésképpen jöhet a farmerdzseki, a farmer midi szoknya, télen merinó garbó, vagy akár csipkés top éjszakára.

bokacsizma
Bézs modeuse bokacsizma 29 399 Ft
Forrás: spartoo.hu

Statement csizma, ha azt akarod, hogy megforduljanak utánad

Ha kevés erőfeszítéssel szeretnél lélegzetelállító hatást, válassz feltűnő bokacsizmát. Az idei szezonban találhatsz rikító piros bőrből, állatmintásból, szegecseltből – ezeket a legjobb semleges ruhák alól elővillanva hordani, vagy egy nagy oversize kabáttal, ha mersz igazán bátor lenni. A statement bokacsizmák a legegyszerűbb, monokróm szetteket varázsolják izgalmassá.

bokacsizma
Női bokacsizma Blugirl 40 029 Ft Forrás: remixshop.com

A miniruha és a bokacsizma „házassága”

Akár van kedved kimozdulni, akár nincs, bizonyos eseményeket nem lehet kihagyni. Válassz mini ruhát, hangsúlyos ékszereket és hegyes orrú bokacsizmát, amelynek sarka elég magas az eleganciához, de eléggé alacsony a kényelemhez. Hidegebb időben jöhetnek főlé az áttetsző, szolid mintájú harisnyák.

Michael Kors krokodilbőrmintás, dombornyomott Cosmo bőrcsizma 90 000 Ft 
Forrás: michaelkors.eu/hu

A selyemszettek a bokacipőd legjobb barátai

A lezser, fűzős túrabakancs elegáns, selymes anyagokkal (akár leggingsszel) kombinálva meglepően jól működik, és szuper nappali megoldás, ha kicsit tompítanál a túlzottan csillogós outfiteden. 

bokacsizma
Timberland stone street mid, rozsdabarna  77 990 Ft Forrás: sizeer.hu

Bohém stílusú velúr bokacsizmák lezser hölgyeknek

A bohém stílus reneszánsza megérkezett, vele együtt a lazán ráncolt, barna velúr/bőr bokacsizmák. Isabel Marant vezeti a trendet szegecses, rojtos, westernes darabjaival, amelyek már most az utcai divat kedvencei. Tökéletesek könnyed, áttetsző ruhákhoz, vagy földszínű nadrágokkal betűrve. Kiegészítők: oversize táska, karperechalmozás, és egy adag párizsi lezserség. A velúr modellek lenge szoknyákkal és földszínű nadrágokkal mutatnak igazán. 

bokacsizma
Ráncolt bokacsizma 28 995Ft Forrás: ccc.eu/hu

Sarok- és orrkialakítások, trendi bokacsizmaanyagok

A tervezők bátran játszanak formákkal, anyagokkal és hangulatokkal, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához legjobban illő őszi bokacsizmát. Nagy visszatérő a hegyes orrú bokacsizma, melynek előnye, hogy elegánsan nyújtja a lábfejet, ezzel párhuzamosan a kerek orrú, retró jellegű modellek is készen állnak arra, hogy megsétáltasd őket. 

Ami a sarokformát illeti: a kis, ferdén döntött „kitten heel” sarkak eleganciát visznek a hétköznapi szettekbe, míg a vastag, stabil block sarkak praktikusak rohanós napokon.

A bevállalósabbaknak a ferde sarkú westerncsizmákat vagy a platformos változatokat választhatják – ezek vidám játékosságot csempésznek az outfitbe. A fényes, sima bőr mindig időtálló, de 2025 őszén a velúr újra fénykorát éli, főként barna és karamell árnyalatokban. A lakkozott bőr és a krokodil-minta luxus érzetet ad, míg a szegecselt, rojtos és hímzett részletek bohém vagy rockos karaktert kölcsönöznek a cipőnek.

Miért szerethetők a bokacsizmák?

  • A hegyes orrú, kis sarkú darabok könnyedén emelik az alapszettek fényét, és elegánsak anélkül, hogy kényelmetlenek lennének.
  • A robusztus westernihletésű csizmák karaktert adnak a legegyszerűbb farmer–póló párosnak is.
  • A színes vagy mintás statement csizmák feldobják a szürke őszi napokat, és már önmagukban is öltöztetnek.
  • A puha velúr boho fazonok romantikus, természetközeli hangulatot idéznek, tökéletesek lenge ruhákkal.
  • A túrabakancs-stílusú modellek pedig egyfajta „városi nomád” életérzést közvetítenek.

Őszi must-have: 5 trendi kékfény-szűrős és statement szemüveg − Termékekkel, árakkal

Idén ősszel nem sak a kabátod lesz statement, hanem a tekinteted is. Mutatjuk a szezon legmenőbb szemüvegeit!

Vörösboros elegancia: a legforróbb sminktrend ősszel, amit neked sem szabad figyelmen kívül hagynod

A TikTokot már meghódította a „red wine makeup”, amit a hírességek is imádnak. Nézzük meg miről is van szó!

Heidi Klum és ritkán látott lánya a velencei filmfesztiválon - Elképesztően dögös ikerszettet villantottak - FOTÓ

A szupermodell és lánya, Leni Velencében is bebizonyították, hogy a szépség és a stílus náluk családi örökség.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu