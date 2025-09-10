Bokacsizmák, amik nélkül nem érdemes belevágnod az őszbe

Egyébként egy új, minőségi bokacsizmának még a gardróbod is örülni fog. Az idei ősz bokacsizma-kínálata a sokszínűségről és a merészségről szól, vagyis bátran váltogathatod a rojtost a velúrral, a tűsarkút a ráncolt fazonokkal, a lényeg, hogy kifejezd általuk azt, aki valójában vagy.
Megtalálni a megfelelő fazont. Ehhez pedig kutatásra és a saját igényeid, illetve preferenciáid alapos átgondolására van szükség. Tisztázd, milyen célt fog szolgálni a cipő (munka, hétköznapi rohangálás, esti program), illetve milyen stílusirányhoz vonzódsz jobban (minimalista, letisztult, vagy éppen vagány és feltűnő). Most pedig következzenek az idei ősz legmenőbb bokacsizmafazonjai, amiket otthon sem akarsz majd levenni a lábadról.
Ha egyszerű, mégis látványos módon dobnád fel a bő szárú nadrág és bőrkabát párosát, válassz hegyes orrú, kecses kis sarkú bőr bokacsizmát. A lényeg: a nadrág szára pont olyan hosszú legyen, hogy kiemelje a cipő formáját.
A lezser, mégis rendezett hatás titka a farmerszett és a robusztus, western ihletésű bokacsizma. Ez a párosítás irodában és esti baráti találkozókon egyaránt megállja a helyét. Kiegészítésképpen jöhet a farmerdzseki, a farmer midi szoknya, télen merinó garbó, vagy akár csipkés top éjszakára.
Ha kevés erőfeszítéssel szeretnél lélegzetelállító hatást, válassz feltűnő bokacsizmát. Az idei szezonban találhatsz rikító piros bőrből, állatmintásból, szegecseltből – ezeket a legjobb semleges ruhák alól elővillanva hordani, vagy egy nagy oversize kabáttal, ha mersz igazán bátor lenni. A statement bokacsizmák a legegyszerűbb, monokróm szetteket varázsolják izgalmassá.
Akár van kedved kimozdulni, akár nincs, bizonyos eseményeket nem lehet kihagyni. Válassz mini ruhát, hangsúlyos ékszereket és hegyes orrú bokacsizmát, amelynek sarka elég magas az eleganciához, de eléggé alacsony a kényelemhez. Hidegebb időben jöhetnek főlé az áttetsző, szolid mintájú harisnyák.
A lezser, fűzős túrabakancs elegáns, selymes anyagokkal (akár leggingsszel) kombinálva meglepően jól működik, és szuper nappali megoldás, ha kicsit tompítanál a túlzottan csillogós outfiteden.
A bohém stílus reneszánsza megérkezett, vele együtt a lazán ráncolt, barna velúr/bőr bokacsizmák. Isabel Marant vezeti a trendet szegecses, rojtos, westernes darabjaival, amelyek már most az utcai divat kedvencei. Tökéletesek könnyed, áttetsző ruhákhoz, vagy földszínű nadrágokkal betűrve. Kiegészítők: oversize táska, karperechalmozás, és egy adag párizsi lezserség. A velúr modellek lenge szoknyákkal és földszínű nadrágokkal mutatnak igazán.
A tervezők bátran játszanak formákkal, anyagokkal és hangulatokkal, így mindenki megtalálhatja a saját stílusához legjobban illő őszi bokacsizmát. Nagy visszatérő a hegyes orrú bokacsizma, melynek előnye, hogy elegánsan nyújtja a lábfejet, ezzel párhuzamosan a kerek orrú, retró jellegű modellek is készen állnak arra, hogy megsétáltasd őket.
Ami a sarokformát illeti: a kis, ferdén döntött „kitten heel” sarkak eleganciát visznek a hétköznapi szettekbe, míg a vastag, stabil block sarkak praktikusak rohanós napokon.
A bevállalósabbaknak a ferde sarkú westerncsizmákat vagy a platformos változatokat választhatják – ezek vidám játékosságot csempésznek az outfitbe. A fényes, sima bőr mindig időtálló, de 2025 őszén a velúr újra fénykorát éli, főként barna és karamell árnyalatokban. A lakkozott bőr és a krokodil-minta luxus érzetet ad, míg a szegecselt, rojtos és hímzett részletek bohém vagy rockos karaktert kölcsönöznek a cipőnek.
