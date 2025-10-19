Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Elmeborzoló trend a TikTokon: műköldökkel varázsolják magukat vékonyra a lányok

női köldök
Shutterstock - Meeko Media
döbbenetes trükk testarányos köldök vékonyság
Jónás Ágnes
2025.10.19.
Úgy tűnik, Kínában minden hónapra jut legalább egy fergeteges találmány, arról azonban, hogy ezek nagy része mennyire hasznos vagy káros, megoszlanak a vélemények. A legújabb kínai trend a TikTokon hódít: fiatal nők mindent megtesznek azért, hogy műköldököt szerezzenek be.

Hogy miért? Mert a műköldök által vékonyabbak lehetnek. Eláruljuk, hogyan is működik az elmeborzoló trükk, és garantáljuk – akár igazi a köldököd, akár mű –, hogy te is a hasadat fogod fogni a nevetéstől.

műköldök
Ki gondolta volna, hogy egyszer jól jön majd egy műköldök?!
Forrás: Shutterstock

A slankító műköldöktrend begyűrűzött a TikTokra

A furcsa és meghökkentő slankító trend lényege: be kell szerezni egy lemosható műköldök tetoválást (tetoválás-matricát), majd az igazi köldök fölött jó néhány centire elhelyezni. 

Amenyiben ugyanis a köldök feljebb helyezkedik el a törzsön, optikailag átrendezőnek a test arányai: „feljebb tolódik” a derékvonal, és ezáltal hosszabbnak tűnnek a lábak. 

Igen, mi is ezen a ponton temettük a tenyerünkbe az arcunkat. A Z-generáció lánytagjai a tetoválásokat a klasszikus módon, vízzel nedvesítve viszik fel a bőrükre, majd eltávolítják a filléres termék hátsó lapját, és már kész is az új köldök anélkül, hogy drága plasztikai műtétre költöttek volna.

@elisfavoritetoys I’m obsessed with these 😍😍#bellybuttonsticker #longlegs #fashiongirl #looktaller ♬ original sound - Eli's favorite toys

16 darabos műköldök matrica

Az egyszerű, de annál nagyszerűbb trükk villámgyorsan elterjedt a kínai közösségi médiában, egy sanghaji egyetemista, ShiYiTongYa például elárulta, hogy mindössze 2,8 jüant (135 forintot) fizetett a 16 darabos műköldökmatricáért.

„Teljesen természetesnek hat, szinte kísértetiesen hasonlít az igazi köldökre ez a tetoválás! Úgy sem fog senki annyira közel hajolni a köldökömhöz, hogy rájöjjön, nem igazi” – meséli lelkesen TikTok-videójában.

A trendet egy népszerű alkotó, LiangBuZheng indította el, akinek műköldök videói láttán csaknem felrobbant a közösségi oldala: jelenleg több, mint 927 000 követője van. Ő videójában azt is megmutatta, hogyan lehet egy ragtapasszal „eltakarni” a valódi köldököt, hogy ne tűnjön fel senkinek, hogy valójában kettő van.

„Ha valaki rákérdez, miért van ragtapasz a hasadon, csak mondd, hogy nemrég szültél!” – tanácsolja.

A műköldök támogatói szerint ez az egész csak egy ártalmatlan játék

Csupán egy kis optikai trükk, semmi több. Vannak azonban, akik komolyan veszik a dolgot, és olyan elánnal kommentelnek, mintha a veszélyeztetett fajok kipusztulása lenne a tét. Ők azok, akik felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen trendek kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatják a fiatal nőket azzal, hogy irreális szépségideálokat mutogatnak. 

Korántsem ez az első, és nem is az utolsó bizarr beautytrükk, ami a Z-generáció által népszerűvé vált

Nemrégiben zselés vállpárnákat hirdettek, mondván, hogy szélesebb vállakat eredményez optikailag, de találkoztunk már kipárnázott fehérneműt hype-oló videókkal is, amelyek a kerek popsi kialakításában játszanak szerepet. 

A híres-hírhedt testarány-kihívásokról már nem is beszélve. Volt, hogy a fiatal nőknek hátulról kellett megtalálniuk a köldöküket, máskor érméket kellett a kulcscsontjukon egyensúlyozni, egyesek pedig azon versenyeztek, kinek nem szélesebb a dereka egy A4-es lapnál.

Van annak valami különleges és fájdalmas bája, amikor az emberiség ilyen „csodálatos” találmányok kiötlésére használja az agyát.

Tarol a TikTok új hálószobatrendje: mindenki a fekvőrendőrpózra esküszik

Új őrület hódít a TikTokon: a fekvőrendőrpóz a kényelmes tempót emeli trenddé a hálószobában – minimális erőfeszítés, maximális figyelem.

Alkoholos filctollal sminkelnek a nők – Újabb egészségre veszélyes TikTok-trend terjed

A szakemberek határozottan óva intenek az új veszélyes TikTok-trendtől, mivel az alkoholos filctollak olyan összetevőket tartalmaznak, amelyek károsíthatják a szervezetet.

Fogselyem a hajra: a TikTokerek erre a fura módszerre esküsznek

Ha ebben a párás, esős időben te is szenvedsz a hajad megregulázásával, akkor van egy jó hírünk: a TikTokerek felfedeztek egy vadonatúj trükköt, amihez csak egy doboz fogselyemre lesz szükséged!

 

