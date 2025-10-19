Elmeborzoló trend a TikTokon: műköldökkel varázsolják magukat vékonyra a lányok

Hogy miért? Mert a műköldök által vékonyabbak lehetnek. Eláruljuk, hogyan is működik az elmeborzoló trükk, és garantáljuk – akár igazi a köldököd, akár mű –, hogy te is a hasadat fogod fogni a nevetéstől.

Ki gondolta volna, hogy egyszer jól jön majd egy műköldök?!

A slankító műköldöktrend begyűrűzött a TikTokra

A furcsa és meghökkentő slankító trend lényege: be kell szerezni egy lemosható műköldök tetoválást (tetoválás-matricát), majd az igazi köldök fölött jó néhány centire elhelyezni.

Amenyiben ugyanis a köldök feljebb helyezkedik el a törzsön, optikailag átrendezőnek a test arányai: „feljebb tolódik” a derékvonal, és ezáltal hosszabbnak tűnnek a lábak.

Igen, mi is ezen a ponton temettük a tenyerünkbe az arcunkat. A Z-generáció lánytagjai a tetoválásokat a klasszikus módon, vízzel nedvesítve viszik fel a bőrükre, majd eltávolítják a filléres termék hátsó lapját, és már kész is az új köldök anélkül, hogy drága plasztikai műtétre költöttek volna.

16 darabos műköldök matrica

Az egyszerű, de annál nagyszerűbb trükk villámgyorsan elterjedt a kínai közösségi médiában, egy sanghaji egyetemista, ShiYiTongYa például elárulta, hogy mindössze 2,8 jüant (135 forintot) fizetett a 16 darabos műköldökmatricáért.

„Teljesen természetesnek hat, szinte kísértetiesen hasonlít az igazi köldökre ez a tetoválás! Úgy sem fog senki annyira közel hajolni a köldökömhöz, hogy rájöjjön, nem igazi” – meséli lelkesen TikTok-videójában.

A trendet egy népszerű alkotó, LiangBuZheng indította el, akinek műköldök videói láttán csaknem felrobbant a közösségi oldala: jelenleg több, mint 927 000 követője van. Ő videójában azt is megmutatta, hogyan lehet egy ragtapasszal „eltakarni” a valódi köldököt, hogy ne tűnjön fel senkinek, hogy valójában kettő van.

„Ha valaki rákérdez, miért van ragtapasz a hasadon, csak mondd, hogy nemrég szültél!” – tanácsolja.

A műköldök támogatói szerint ez az egész csak egy ártalmatlan játék

Csupán egy kis optikai trükk, semmi több. Vannak azonban, akik komolyan veszik a dolgot, és olyan elánnal kommentelnek, mintha a veszélyeztetett fajok kipusztulása lenne a tét. Ők azok, akik felhívják a figyelmet arra, hogy az ilyen trendek kiszolgáltatott helyzetbe sodorhatják a fiatal nőket azzal, hogy irreális szépségideálokat mutogatnak.