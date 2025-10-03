Fogselyem a hajra: a TikTokerek erre a fura módszerre esküsznek

Viszlát, drága kencék és 10 lépéses hajápolási rutin, helló fogselyem!
Amikor először hallottunk az új TikTok-trendről, az az érzésünk támadt, hogy egy társadalmi kísérlet részesei vagyunk, ami azt kutatja, hogy az emberek meddig vehetők még rá őrültebbnél őrültebb hülyeségekre. Be kell valljuk, semmi rációt nem láttunk abban, hogy a hajunk simogatása egy fogselyemmel gyönyörű frizurát eredményezne, pedig a módszer tényleg működik a felhasználók szerint.
A trükk annyi, hogy a hajadon végig kell vezetned szorosan egy fogselymet és aznapra búcsút mondhatsz a kiálló babahajaknak és a kócos hatásnak.
Állítólag főleg a göndör hajon művel csodát ez a módszer, mivel a fogselyem ilyen módon megszünteti a tincsekben keletkező elektromosságot, így elköszönhetünk a zavaró, kócos hajtól.
A hajformázási technika elképesztően népszerűvé vált a TikTok-on: a trükköt megálmodó amerikai mesterfodrász videóját már több mint 2 millióan látták, a felhasználók pedig sorra töltik fel a videóikat, ahol valóban jól tetten érhető a simító hatás.
Arról persze nem szól a fáma, hogy a szalagokon található kemikália mennyire tesz jót a hajnak, de talán 1-2 alkalomba még a hajunk sem hal bele.
