Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. okt. 3., péntek Helga

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
hajápolás

Fogselyem a hajra: a TikTokerek erre a fura módszerre esküsznek

Shutterstock - fast-stock
hajápolás TikTok fogselyem
Nagy Kata
2025.10.03.
Ha ebben a párás, esős időben te is szenvedsz a hajad megregulázásával, akkor van egy jó hírünk: a TikTokerek felfedeztek egy vadonatúj trükköt, amihez csak egy doboz fogselyemre lesz szükséged!

Viszlát, drága kencék és 10 lépéses hajápolási rutin, helló fogselyem! 

kócos hajú nő nem használja a fogselyem módszert
Elég egy fogselyem és búcsút inthetsz a kócos tincseknek. 
Forrás: Shutterstock

A fogselyem lehet a gyönyörű haj titka? 

Amikor először hallottunk az új TikTok-trendről, az az érzésünk támadt, hogy egy társadalmi kísérlet részesei vagyunk, ami azt kutatja, hogy az emberek meddig vehetők még rá őrültebbnél őrültebb hülyeségekre. Be kell valljuk, semmi rációt nem láttunk abban, hogy a hajunk simogatása egy fogselyemmel gyönyörű frizurát eredményezne, pedig a módszer tényleg működik a felhasználók szerint.

 A trükk annyi, hogy a hajadon végig kell vezetned szorosan egy fogselymet és aznapra búcsút mondhatsz a kiálló babahajaknak és a kócos hatásnak. 

@mattloveshair one of my FAV #hairhacks is using dental floss for #sleekhair 🦷🦷🦷 #hairvideo ♬ Drop It Like It's Hot - Snoop Dogg

Állítólag főleg a göndör hajon művel csodát ez a módszer, mivel a fogselyem ilyen módon megszünteti a tincsekben keletkező elektromosságot, így elköszönhetünk a zavaró, kócos hajtól

A hajformázási technika elképesztően népszerűvé vált a TikTok-on: a trükköt megálmodó amerikai mesterfodrász videóját már több mint 2 millióan látták, a felhasználók pedig sorra töltik fel a videóikat, ahol valóban jól tetten érhető a simító hatás.

Arról persze nem szól a fáma, hogy a szalagokon található kemikália mennyire tesz jót a hajnak, de talán 1-2 alkalomba még a hajunk sem hal bele. 

Korpásodásra hajlamos a fejbőröd? Ezekre figyelj oda különösen a hideg időszakban

A korpásodás rendkívül zavaró, és az őszi hónapokban még erősebb lehet. A fodrász most elárulja, hogyan lehet megállítani.

Ébreszd fel a hajad: 5 koffeines sampon, amely stimulálja a hajnövekedést

A koffein nem csak a kávéba való! Dobd fel a hajápolási rutinodat koffeines samponnal, ami mélyen tisztítja a fejbőrödet, és még a hajnövesztést is serkenti!

Száraz, töredezett, fénytelen? Ez az 5 hajolaj megmenti a frizurádat

A hajolajak nemcsak a száraz tincsek ellen vannak, hanem igazi varázslatra képesek, így ha eddig nem használtad őket, akkor most érdemes lehet kicsit jobban megismerkedned velük!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu