Nőgyógyász figyelmeztet: nagyon aggasztó dolog terjed a Z generációs nők körében

Az amerikai nőgyógyász szerint egyre több Z generációs fiatal tájékozódik a közösségi oldalakról, amivel veszélynek teszik ki magukat. Fontos lenne, hogy a fogamzásgátlásról tapasztalt szakembereket kérdezzenek, és ne az influenszerekre hallgassanak.
A nőgyógyász szerint egy komoly probléma terjed a Z generációs nők körében
Dr. Jackie Walters, nőgyógyász és televíziós műsorvezető szerint egyre nagyobb probléma a Z generációsok körében, hogy a közösségi médiából tájékozódnak és mindent elhisznek, amit ott látnak. Különösen az „egészségügyi” trükkök és házi praktikák dühítik fel az orvost, amit bármiféle megkérdőjelezés nélkül elhisznek és ki is próbálnak a fiatal nők. A nőgyógyász, azt javasolja, hogy inkább tapasztalt orvosokhoz forduljunk tanácsért és semmiképp se a közösségi média hírfolyamára hallgassunk a testünkkel kapcsolatban.
A fiatalabb pácienseim, főleg a Z generáció körében egyre inkább azt látom, hogy a félretájékoztatás miatt nem használnak fogamzásgátlót
− mondta az orvos a New York Post oldalán.
Egy 2024-es felmérés szerint a fiatal (18-25 éves nők) 1/7-része megváltoztatta fogamzásgátló módszerét (vagy fontolgatta a változtatást) az online látottak alapján.
Tudomány VS tévhitek
A hormonális fogamzásgátlók, vagyis a tabletták, injekciók és a méhen belüli eszközök, évtizedes kutatások eredményeként jöttek létre és bizonyítottan biztonságosak és hatékonyak a terhesség megelőzésében. A közösségi médiában azonban elindultak olyan hamis állítások, amik torzítják a gyógyszerek működését és akár túlságosan is kiemelnek egy-egy mellékhatást vagy kockázatot.
A szakértők szerint elárasztják és befolyásolják egymást a fiatal nők a tapasztalataikkal és véleményükkel TikTokon és egyéb oldalakon, amik komoly problémákhoz vezetnek.
A véleményvezérek megalapozatlan elképzeléseket terjesztenek, például összefüggésbe hoznak néhány fogamzásgátlót a testsúlygyarapodással és egyéb egészségügyi hatásokkal. Még olyan tudománynak teljesen ellentmondó megállapítást is kijelentenek, hogy a nők szexuális preferenciái megváltoznak tabletták hatására.
Előnyben a természetesség?
A szakember szerint a tartalomgyártók zöme a természetes és hormonmentes családtervezést választja, aminek túlbecsülik a hatékonyságát. Dr. Walters szerint:
Gyakori tévhit, amit a praxisomban hallok, hogy a fogamzásgátló használata után nehéz lesz teherbe esni. Pedig amikor abbahagyod a hormonális fogamzásgátlót, a tested visszatér a természetes állapotába.
A kutatások is a doktornőt támasztják alá. Mivel a nők mintegy 80%-a egy éven belül megfogan, a fogamzásgátló lerakása után.
Tévhitek a rákkeltő hatásról
A fogamzásgátló lerakása utáni teherbeesési nehézségek mellett felmerülő másik félelem az a rákkeltő hatás. A hormonális fogamzásgátlókat „mérgezőnek” és rákkeltőnek tartják a közösségi oldalakon, ami sok fiatal nőt eltántorít a használuktól. Egyes tabletták valóban kissé növelhetik az emlőrák kockázatát, viszont az összkockázat nagyon alacsony.
Némely pirula pedig még csökkentheti is egyes ráktípusok kialakulásának esélyét, például a vastagbélrák kockázatát, amelynek előfordulása fiatal felnőtteknél az elmúlt 25 évben majdnem megduplázódott.
A különféle tévhitek és pontatlan információk ahhoz vezethetnek, hogy egyre több nőnek lesz nem kívánt terhessége, vagy más egészségügyi problémája, ezért a doktornő azt tanácsolja, hogy szakemberhez forduljunk, ha tudományosan megalapozott tényekre van szükségünk a fogamzásgátlás kérdésében.
Nagyon fontos, hogy a nők pontos, megbízható információkhoz jussanak, hogy megalapozott döntéseket hozhassanak az egészségükről. Amikor beszélek velük, elmagyarázom a tényeket, és hogy minden módszer más, ezért fontos megtalálni az adott személynek legmegfelelőbbet.
− emelik ki a nőgyógyász.