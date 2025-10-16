Nőgyógyász figyelmeztet: nagyon aggasztó dolog terjed a Z generációs nők körében

Az amerikai nőgyógyász szerint egyre több Z generációs fiatal tájékozódik a közösségi oldalakról, amivel veszélynek teszik ki magukat. Fontos lenne, hogy a fogamzásgátlásról tapasztalt szakembereket kérdezzenek, és ne az influenszerekre hallgassanak.

A nőgyógyász arra figyelmeztet, hogy a Z generációsok ne a közösségi médián tájékozódjanak a fogamzásgátlás kérdéseivel kapcsolatban, hanem forduljanak szakemberhez.

Forrás: Shutterstock

A nőgyógyász szerint egy komoly probléma terjed a Z generációs nők körében

Dr. Jackie Walters, nőgyógyász és televíziós műsorvezető szerint egyre nagyobb probléma a Z generációsok körében, hogy a közösségi médiából tájékozódnak és mindent elhisznek, amit ott látnak. Különösen az „egészségügyi” trükkök és házi praktikák dühítik fel az orvost, amit bármiféle megkérdőjelezés nélkül elhisznek és ki is próbálnak a fiatal nők. A nőgyógyász, azt javasolja, hogy inkább tapasztalt orvosokhoz forduljunk tanácsért és semmiképp se a közösségi média hírfolyamára hallgassunk a testünkkel kapcsolatban.

A fiatalabb pácienseim, főleg a Z generáció körében egyre inkább azt látom, hogy a félretájékoztatás miatt nem használnak fogamzásgátlót

− mondta az orvos a New York Post oldalán.

Egy 2024-es felmérés szerint a fiatal (18-25 éves nők) 1/7-része megváltoztatta fogamzásgátló módszerét (vagy fontolgatta a változtatást) az online látottak alapján.

Tudomány VS tévhitek

A hormonális fogamzásgátlók, vagyis a tabletták, injekciók és a méhen belüli eszközök, évtizedes kutatások eredményeként jöttek létre és bizonyítottan biztonságosak és hatékonyak a terhesség megelőzésében. A közösségi médiában azonban elindultak olyan hamis állítások, amik torzítják a gyógyszerek működését és akár túlságosan is kiemelnek egy-egy mellékhatást vagy kockázatot.

A szakértők szerint elárasztják és befolyásolják egymást a fiatal nők a tapasztalataikkal és véleményükkel TikTokon és egyéb oldalakon, amik komoly problémákhoz vezetnek.

A véleményvezérek megalapozatlan elképzeléseket terjesztenek, például összefüggésbe hoznak néhány fogamzásgátlót a testsúlygyarapodással és egyéb egészségügyi hatásokkal. Még olyan tudománynak teljesen ellentmondó megállapítást is kijelentenek, hogy a nők szexuális preferenciái megváltoznak tabletták hatására.