Gótikus Y2K: A TikTok legújabb stílusikonja Elena Gilbert a Vámpírnaplókból

Érkezik a ködös reggelek, hosszú ujjú felsők, bőrdzsekik és a vámpír férfiak szerelmének hangulata, egy szóval az ősz. Valahogy ezt a változást a TikTok algoritmusa is érzékelte: Elena Gilbert és a Vámpírnaplók sorozat újra trendinggel, de most divat szempontjából! Elhoztuk a trendet és a legjobb stílustippeket, hogy te is a belevaló főhősnővé alakulhass!

Elena Gilbert a Vámpírnaplók című sorozatból

Elena Gilbert (Nina Dobrev) ikonikus, jószívű és csodaszép karaktere mindig is népszerű lesz. A Vámpírnaplók főhőse azonban most stílusával lett népszerű. A Y2K vagy más néven 2000-es évek stílusa már az elmúlt két évben meghatározta a divatipart. Idén ősszel az olyan nosztalgikus darabok jönnek vissza, mint a telitalpú edzőcipő, az alacsony derekú trapéz nadrág és a szegecses táska. Ezek mind Elena Gilbert védjegyei voltak. Összegyűjtöttük a legjobb stílustippeket a megjelenéséhez!

Elena Gilbert stílusa a Vámpírnaplókból

Elena egyik leggyakrabban viselt darabja a feszülős, hosszú ujjú felső, ami lehetőleg csipkével van díszítve. Ezt általában egy alacsony derekú, sötét mosott farmerrel viselte, ami boot cut vagy magyarul enyhén trapéz szabású volt. A szettet jellemzően tornacipővel vagy barna csizmával koronázta meg. Kiegészítők terén gyakran nyúlt a nagy ezüst karika fülbevalóhoz, szegecses táskákhoz és kötött sálakhoz. A teljességhez természetesen elengedhetetlen volt egy szűkített bőrdzseki is, amelynek ujját gyakran feltűrve hordta. Ez az outfit-formula lesz a meghatározó idén ősszel, és ebből te sem akarsz kimaradni!

Nina Dobrev a Vámpírnaplók sorozatban

Nina Dobrev másik karaktere Katherine Pierce, a Vámpírnaplók megosztó, néhol gonosz néhol szánni való karaktere volt. Míg Katherine viselkedése sokaknak sok volt, öltözködéséről megegyezik a vélemény: ikonikus. Öltözékében Katherine kicsit ellentéte volt Elenának. Imádta a nagyon nőies, gótikus stílust, az ő titkos fegyvere a tűsarkú volt.

Mindegy, hogy Elena vagy Katherine volt a kedvenced, meghoztuk a tökéletes termékeket, amelyekkel te is Vámpírnaplók-karakter lehetsz!

Ha további inspirációra vágysz nézd meg az alábbi TikTok-videót, és ülj fel te is az Elena Gilbert-divattrendre, mert erről fog szólni az őszünk!